Овечкин, цены на квартиры в США и отсутствие душа в спортзалах. Блог боксёра Дронова

Имя : Алексей Дронов

: Алексей Дронов Возраст : 23 года

: 23 года Место рождения : Будённовск, Россия

: Будённовск, Россия Место проживания : Майами, США

: Майами, США Достижения : чемпион и бронзовый призёр чемпионата России

: чемпион и бронзовый призёр чемпионата России Место в рейтинге Boxrec : 154

: 154 Любительский рекорд : 28-5

: 28-5 Профессиональный рекорд: 7-0

Перспективный российский супертяжеловес Алексей Дронов — теперь на «Чемпионате»! Брутальный нокаутёр живёт и тренируется в США, где строит профессиональную карьеру. В своём блоге Алексей будет делиться всем самым интересным: хочется верить, что через пару-тройку лет он поделится тем, как завоевал чемпионский пояс в супертяжёлом весе. В первом выпуске Дронов расскажет, как ему живётся в Соединённых Штатах, сколько стоит аренда квартиры и почему банальный душ в спортзале — большое преимущество.

— В последнем бою я не пропустил ни одного удара: это самый идеальный результат поединка, где ты выходишь из ринга без урона. Впервые в карьере мне пришлось выехать на бой в другой город, на другой конец штата Флорида. Вместо привычного поединка в Майами, я боксировал в очень большом городе — Тампе. В целом поездкой тоже доволен, мы довольно быстро доехали туда и обратно. Расстояние между Майами и Тампой около 400 км, но мы добрались за три часа, потому что здесь, как в Германии, есть платные дороги, где нет камер и ничто не препятствует твоей скорости.

У меня был хороший спарринг-партнёр, канадец с рекордом 11-0. Он тоже готовился к своему поединку, который должен был состояться 14 июня в андеркарде Камбососа и Хитчинса, но в процессе наших спаррингов он получил травму и не смог выступить в этом шоу. У меня было шесть спаррингов по восемь и по 10 раундов, так что боевой практики перед этим поединком было предостаточно, чтобы выйти и отбоксировать всю дистанцию, если потребуется.

На следующий день после боя был в дороге домой, а утром – на тренировке. Я обычно после боевого уикенда уже в понедельник нахожусь в зале, поэтому максимум что себе позволяю — один день, в который могу куда-то выйти и посидеть где-то с людьми. Я не привык к праздному образу жизни, никогда не выпивал и ничего подобного не пробовал. И ради развлечения могу поесть что-то вкусное, что мне действительно нравится.

Я люблю итальянскую кухню. Люблю пасту, пиццу. Но, в принципе, мне пасту можно есть и во время подготовки, поэтому часто её употребляю. Вообще, я всеядный, люблю вкусно поесть — это моя слабость. А так я домосед, мне нравится в выходной день поиграть дома в PlayStation, например.

Алексей Дронов с Александром Овечкиным Фото: из личного архива Алексея Дронова

По поводу фото с Овечкиным: сам я в хоккее не разбираюсь, но мы с командой ходили на хоккейный матч, там и получилось сфотографироваться с Александром.

В США я арендую жильё. Плачу $ 1000 в месяц за однокомнатную квартиру. Находится она в 50 км на север от Майами в небольшом городке, около получаса приходится ехать до зала каждый день. Инфраструктура здесь очень развитая и хорошие дороги, всё выглядит цивильно, и глаз радуется. У меня довольно просторная квартира, несмотря на то что она однокомнатная. Есть одна отдельная комната и ещё одна большая гостевая вместе с кухней, как квартира-студия. Мне особо много и не надо квадратуры, в ней приятно находиться.

Живу в 15 минутах езды от обустроенных пляжей на берегу океана, но, как уже говорил, я реальный домосед, это тоже не привлекает. Да и пляжи там всегда забиты, как правило, и парковочного места просто не найти, особенно в выходные дни. Мне лень всем этим заниматься, если честно. Последний раз был на пляже, наверное, в прошлом году.

Живность в Майами Фото: из личного архива Алексея Дронова

Я живу в довольно живописном месте. Тут есть очень красивый пруд, вокруг которого и расположены все дома. В основном, когда мне хочется прогуляться или что-то поделать перед сном, иду вокруг этого комплекса. Один круг вокруг этого пруда чуть больше километра по расстоянию, и я вот так могу по пять-шесть кругов навернуть. Красивые парки тоже где-то в 15 минутах езды от меня, но я больше люблю сразу выйти и пройти по району, а не ехать куда-либо.

По тренировкам. На самом деле, я тренировался во многих залах во Флориде, неоднократно выезжал на спарринги. Но именно в зале Delray Beach Boxing Club я тренируюсь на постоянной основе. Самый главный плюс этого зала — здесь есть душ. Потому что в основном, где я только ни был в залах, его нет. И в визуальном плане это самый приятный зал, где мне доводилось побывать.

Зал Delray Beach Boxing Club Фото: из личного архива Алексея Дронова

Зал Delray Beach Boxing Club Фото: из личного архива Алексея Дронова

Планирую уже в июле провести очередной бой, где-то в середине месяца (18 июля в у Дронова назначен восьмираундовый бой против 30-летнего американца Джо Джонса. — Прим. «Чемпионата»). Это будет бой в ещё одной новой для меня локации, возможно, в Орландо. Но я никогда не привязывался к какому-то одному месту выступлений – где мне находит команда возможность побоксировать, куда получается попасть в кард, туда и едем.

По документам у меня всё законно — рабочая виза. Она действительна до конца 2025 года. Но потом можно будет сделать ещё одно интервью. Просто надо будет обновить документы, и всё. Нахожусь я здесь легально, в общем, депортировать не должны (смеётся). В принципе, у меня никогда не было проблем с документами. Единственная проблема с визой возникала, помню, в Германии, когда готовились ехать в тренировочный лагерь Тайсона Фьюри.

Ну, как-то пока так. До новых встреч!