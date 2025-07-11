Не отец, но в чём-то даже круче. Карьера Тима Цзю — остросюжетный боевик

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, состоится интереснейший боксёрский вечер. В соглавном событии запланирован бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Долгожданный реванш проведут Тим Цзю и Себастьян Фундора.

Первый поединок остался за американцем раздельным решением судей. При этом в самом начале сын Кости получил ужасное рассечение. Но до самого конца боя выдержал непростое испытание, выстоял и не сдался. Теперь Тим проделал работу над ошибками и готов взять реванш. Многие сравнивают Цзю с легендарным отцом. Однако в некоторых моментах его карьера складывается намного драматичнее.

Имя : Тим Цзю

: Тим Цзю Дата рождения : 2 ноября 1994 года

: 2 ноября 1994 года Место рождения : Сидней, Австралия

: Сидней, Австралия Рост : 174 см

: 174 см Размах рук : 179 см

: 179 см Рекорд : 25-2

: 25-2 Весовая категория : средняя

: средняя Прозвище: Похититель душ

У 30-летнего Тима отличная антропометрия для своего дивизиона. 174 см роста, богатырский размах рук в 179 см. И мощнейший нокаутирующий удар. Всё благоволило тому, чтобы сын Кости добился больших успехов. И на старте карьеры он выступал исключительно на родине – в Австралии. Там бил крепких соотечественников, талантливых проспектов и далеко не сразу стал получать серьёзные вызовы. Но было видно, что в кулаках Тима скрыта серьёзная угроза. Правда, сам Костя зачастую выписывал в адрес сына не самые лестные комментарии. Говорил, что нужно действовать намного более умно и дисциплинированно.

Первым настоящим испытанием на прочность стал 2022 год, по ходу которого Тим провёл всего лишь один бой. И тот едва не обернулся провалом – американец Террелл Гуше отправил Цзю в нокдаун уже в первом раунде. Да, Похититель душ вернулся и довёл дело до судейского решения в свою пользу. Однако было действительно тревожно. Следующими победами все сомнения в своём уровне Тим рассеял. Он разбил Тони Харрисона, Карлоса Окампо и Брайана Мендосу. Но никак не хотел слушать отца, который твердил про более осторожную и внимательную работу. Цзю завоевал титул чемпиона мира по версии WBO и временный пояс по версии WBC. И грянул гром.

Тим Цзю Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Дальше карьера Цзю неожиданно пошла на спад. Многие предрекали быстрый взлёт, самые громкие поединки. Однако случился кровавый бой с Фундорой, осечка… И всё пришлось начинать заново. Незамедлительного реванша назначено не было. Поэтому в качестве соперника оказался россиянин Бахрам Муртазалиев. И тут Тим не справился, как кажется, ментально. Он пропускал огромное количество ударов, падал в нокдауны, а затем был нокаутирован уже в третьем раунде. Но это лишь добавляет истории Цзю красок и драмы. После двух поражений подряд было необходимо перезагрузиться, проделать работу над ошибками. И с этим сын Кости справился.

Бой с Джозефом Спенсером показал, что Цзю стал действовать намного внимательнее и умнее. Он больше не летит разбивать оппонента в первом раунде. Старается выжидать удачные моменты, ловить тайминг. В итоге уже в четвёртом раунде угол американца был вынужден выбросить полотенце, прекращая избиение. Тим прервал серию неудач и сразу же замахнулся на реванш с Фундорой. Он прекрасно понимает, что даже после нескольких осечек победа над Себастьяном поднимет его очень высоко. И, что намного важнее, позволит немного перечеркнуть воспоминания о тех проблемах, которые преследовали Тима. Если взять один реванш, то можно будет отправиться и за вторым.

Тим Цзю и Себастьян Фундора Фото: Tayfun Coskun/Getty Images

Сейчас 30-летний боксёр идёт с приличным рекордом 25-2, причём 18 поединков он забрал нокаутами. Крепкий, яркий, с динамитом в кулаках. А главное, получивший бесценный опыт, с которым он готов работать. Любопытно, что в карьере Кости также было всего два поражения. Причём первое случилось практически в том же возрасте, что и у Тима. Поэтому Похититель душ вполне может написать такую же легендарную историю. В такой ситуации очень важно не торопиться, делать всё правильно. И тогда по ней можно будет написать фильм – про бои, драму и спортивное преодоление.

Первый вояж Тима в США завершился крахом. Оба поединка обернулись поражениями. Однако Цзю не собирается сдаваться и прятаться. Он вновь покидает родину, чтобы попытаться взять важнейший реванш. И если справится, то сможет выстроить чемпионскую карьеру. А вот поражение откинет Тима далеко назад, в этом сомневаться не приходится.