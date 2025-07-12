Шлеменко — Кадена: ветеран закроет поражение от Белаза? Шторм готов побеждать! LIVE

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12 июля в Омске состоится яркий турнир по смешанным единоборствам – Shlemenko FC 11. В главном бою вечера выступит его владелец – Александр Шлеменко. В соперниках у него окажется 33-летний испанец Гильерме Кадена. Россиянин не стал брать долгую паузу после поражения от Владислава Ковалёва. Белаз оказался сильнее раздельным решением судей. Спустя месяц Шторм вновь выходит в клетку, чтобы закрыть то поражение. Оппонент является крепким джитсером, но, несомненно, фаворитом противостояния выглядит именно Шлеменко.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🏆 Шлеменко оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC
Экс-чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко высказался о переходе звезды UFC соотечественника Ислама Махачева в полусредний вес (до 77 кг).
«Мне кажется, Махачев сможет быть лучшим в полусреднем. Он был достаточно крупным бойцом для 70 кг. Для 77 кг он также немаленький. Поэтому у него есть всё, чтобы доказать свою состоятельность в новой категории. Уверен, он это сделает», — приводит слова Шлеменко издание «Советский спорт».
Где смотреть турнир Shlemenko FC 11 с главным боем Шлеменко – Кадена
Прямая трансляция поединков будет доступна на телеканалах «Матч! Боец», омском «12-м канале» и в официальной группе школы единоборств «ШТОРМ» во «ВКонтакте». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
👀 Александр Шлеменко провёл битву взглядов с Гильермо Каденой перед боем на SFC 11
Дата и время турнира с боем Шлеменко – Кадена
Турнир Shlemenko FC 11 с главным боем Александр Шлеменко – Гильерме Кадена состоится 12 июля в Омске. Он стартует в 15:00 по московскому времени.
⚖️ Александр Шлеменко и Гильерме Кадена сделали вес перед боем в Омске
В преддверии боя оба спортсмена уложились в лимит весовой категории.
Полный кард турнира SFC 11 с главным боем Шлеменко – Кадена
- Александр Шлеменко (Россия) – Гильерме Кадена (Испания);
- Александр Подмарев (Россия) – Роджерс Соуза (Бразилия);
- Илья Мельников (Россия) – Масум Разави (Иран);
- Станислав Набоян (Россия) – Фернандо Клейтон (Бразилия);
- Алексей Полянский (Россия) – Ахмед Багужаев (Россия);
- Александр Шепель (Россия) – Абдулмалик Булачев (Россия);
- Александр Колесников (Россия) – Халит Халиков (Россия);
- Владимир Зызин (Россия) – Андрей Евдокимов (Россия);
- Данил Попов (Россия) – Руслан Зубайруев (Россия);
- Собянд Малоев (Россия) – Алексей Алексеев (Россия);
- Марат Рахманов (Россия) – Алан Казменбетов (Россия);
- Неймат Ахмедов (Россия) – Гаджимуса Алиомаров (Россия);
- Глеб Шейкин (Россия) – Павел Мальковский (Россия).