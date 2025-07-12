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Александр Шлеменко — Гильерме Кадена, SFC 11, бой 12 июля 2025 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, прямой эфир

Шлеменко — Кадена: ветеран закроет поражение от Белаза? Шторм готов побеждать! LIVE
Сергей Сорокин
Александр Шлеменко — Гильерме Кадена
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Александр продолжает путь к 100-й победе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

12 июля в Омске состоится яркий турнир по смешанным единоборствам – Shlemenko FC 11. В главном бою вечера выступит его владелец – Александр Шлеменко. В соперниках у него окажется 33-летний испанец Гильерме Кадена. Россиянин не стал брать долгую паузу после поражения от Владислава Ковалёва. Белаз оказался сильнее раздельным решением судей. Спустя месяц Шторм вновь выходит в клетку, чтобы закрыть то поражение. Оппонент является крепким джитсером, но, несомненно, фаворитом противостояния выглядит именно Шлеменко.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Александр стремится быстрее закрыть поражение от Белаза:
Воин с 25 поражениями. С кем Шлеменко проведёт следующий бой
Воин с 25 поражениями. С кем Шлеменко проведёт следующий бой
Где смотреть турнир Shlemenko FC 11 с главным боем Шлеменко – Кадена Дата и время турнира с боем Шлеменко – Кадена Полный кард турнира SFC 11 с главным боем Шлеменко – Кадена
Live Сергей Сорокин

🏆 Шлеменко оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC

Экс-чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко высказался о переходе звезды UFC соотечественника Ислама Махачева в полусредний вес (до 77 кг).

«Мне кажется, Махачев сможет быть лучшим в полусреднем. Он был достаточно крупным бойцом для 70 кг. Для 77 кг он также немаленький. Поэтому у него есть всё, чтобы доказать свою состоятельность в новой категории. Уверен, он это сделает», — приводит слова Шлеменко издание «Советский спорт».

08:34 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир Shlemenko FC 11 с главным боем Шлеменко – Кадена

Прямая трансляция поединков будет доступна на телеканалах «Матч! Боец», омском «12-м канале» и в официальной группе школы единоборств «ШТОРМ» во «ВКонтакте». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

08:33 Сергей Сорокин

👀 Александр Шлеменко провёл битву взглядов с Гильермо Каденой перед боем на SFC 11

08:32 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Шлеменко – Кадена

Турнир Shlemenko FC 11 с главным боем Александр Шлеменко – Гильерме Кадена состоится 12 июля в Омске. Он стартует в 15:00 по московскому времени.

08:32 Сергей Сорокин

⚖️ Александр Шлеменко и Гильерме Кадена сделали вес перед боем в Омске

В преддверии боя оба спортсмена уложились в лимит весовой категории.

08:31 Сергей Сорокин

Полный кард турнира SFC 11 с главным боем Шлеменко – Кадена

  • Александр Шлеменко (Россия) – Гильерме Кадена (Испания);
  • Александр Подмарев (Россия) – Роджерс Соуза (Бразилия);
  • Илья Мельников (Россия) – Масум Разави (Иран);
  • Станислав Набоян (Россия) – Фернандо Клейтон (Бразилия);
  • Алексей Полянский (Россия) – Ахмед Багужаев (Россия);
  • Александр Шепель (Россия) – Абдулмалик Булачев (Россия);
  • Александр Колесников (Россия) – Халит Халиков (Россия);
  • Владимир Зызин (Россия) – Андрей Евдокимов (Россия);
  • Данил Попов (Россия) – Руслан Зубайруев (Россия);
  • Собянд Малоев (Россия) – Алексей Алексеев (Россия);
  • Марат Рахманов (Россия) – Алан Казменбетов (Россия);
  • Неймат Ахмедов (Россия) – Гаджимуса Алиомаров (Россия);
  • Глеб Шейкин (Россия) – Павел Мальковский (Россия).
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