Шлеменко — Кадена: ветеран закроет поражение от Белаза? Шторм готов побеждать! LIVE

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12 июля в Омске состоится яркий турнир по смешанным единоборствам – Shlemenko FC 11. В главном бою вечера выступит его владелец – Александр Шлеменко. В соперниках у него окажется 33-летний испанец Гильерме Кадена. Россиянин не стал брать долгую паузу после поражения от Владислава Ковалёва. Белаз оказался сильнее раздельным решением судей. Спустя месяц Шторм вновь выходит в клетку, чтобы закрыть то поражение. Оппонент является крепким джитсером, но, несомненно, фаворитом противостояния выглядит именно Шлеменко.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.