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Имам Хатаев — Дэвид Моррель, Шакур Стивенсон — Уильям Сепеда, бокс 13 июля 2025 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, эфир

The Ring 3: Хатаев столкнулся с опасным соперником. Скажется ли допинг-скандал? LIVE
Сергей Сорокин
Имам Хатаев — Дэвид Моррель
Комментарии
До самого конца поединок Имама был под угрозой срыва.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 12 на 13 июля состоится боксёрский турнир The Ring 3, который соберёт под свои знамёна ярких спортсменов. Интересен он будет и для фанатов из России. Свой очередной поединок проведёт Имам Хатаев. Его соперником станет Дэвид Моррель.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Дэвид Моррель — Имам Хатаев
13 июля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Дэвид Моррель
Не началось
Имам Хатаев

В соглавном событии выступит американская суперзвезда – Шакур Стивенсон. Он будет биться с Уильямом Сепедой. Непобеждённый мексиканец обещает стать серьёзной проверкой на прочность.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Шакур Стивенсон — Уильям Сепеда
13 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Шакур Стивенсон
Не началось
Уильям Сепеда

А в главном событии вечера выступят Хамза Шираз и Эдгар Берланга. Оба считаются яркими нокаутёрами, поэтому от противостояния ждут ярких красок.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Совсем скоро Имам проведёт главный бой в карьере:
«Не разбираюсь ни в политике, ни в боксе, ни в жизни». Откровенный боксёр Хатаев
Эксклюзив
«Не разбираюсь ни в политике, ни в боксе, ни в жизни». Откровенный боксёр Хатаев
Где смотреть турнир с боем Хатаев – Моррель Дата и время турнира с боем Хатаев – Моррель Полный кард турнира с боем Хатаев – Моррель
Live Сергей Сорокин

❌ Хатаев: не выйду против чеченского брата Бетербиева. Против Бивола — с удовольствием

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020, не побеждённый на профессиональном ринге российский полутяжеловес Имам Хатаев признался, что не стал бы проводить поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым. В то же время спортсмен подчеркнул, что с удовольствием вышел бы в ринг с Дмитрием Биволом.

«Ни за какие пояса и деньги я не выйду в ринг против Артура Бетербиева. Он мой чеченский брат, и для нас это унизительно. А вот с Биволом – с удовольствием. Хотя я его тоже уважаю — и как боксёра, и как человека», — сказал Хатаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

10:33 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с боем Хатаев – Моррель

Все бои покажет платформа DAZN. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

10:32 Сергей Сорокин

😰 Хатаев: Бенавидес — фейковый чемпион, хочу с ним подраться

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020, не побеждённый на профессиональном ринге российский полутяжеловес Имам Хатаев заявил о желании подраться с чемпионом WBC американцем Дэвидом Бенавидесом (30-0, 24 KO).

«Если всё получится в бою с Морреллом, я попрошу бой с Бенавидесом. Я считаю его фейковым чемпионом в этом весе», — сказал Хатаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

10:32 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Хатаев – Моррель

Турнир пройдёт в ночь с 12 на 13 июля на арене «Луи Армстронг Стэдиум» в Нью-Йорке, США. Он стартует в 03:00 по московскому времени.

10:32 Сергей Сорокин

⚖️ Имам Хатаев и Давид Моррель сделали вес

Оба бойца успешно уложились в лимит допустимого веса, показав одинаковый результат в 79,3 кг.

10:31 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с боем Хатаев – Моррель

  • Хамза Шираз (21-0-1, 17 KO) — Эдгар Берланга (23-1, 18 KO);
  • Шакур Стивенсон (23-0, 11 KO) — Уильям Сепеда (33-0, 27 KO);
  • Альберто Пуэльо (24-0, 10 KO) — Субриэль Матиас (22-2, 22 KO);
  • Дэвид Моррель (11-1, 9 KO) — Имам Хатаев (10-0, 9 KO);
  • Реито Цуцуми (1-0, 0 КО) — Айзея Родригес (3-3, 1 КО);
  • Мохаммед Алакель (4-0, 0 КО) — Пласидо Хофф (2-3-1, 0 КО).
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