The Ring 3: Хатаев столкнулся с опасным соперником. Скажется ли допинг-скандал? LIVE

До самого конца поединок Имама был под угрозой срыва.

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В ночь с 12 на 13 июля состоится боксёрский турнир The Ring 3, который соберёт под свои знамёна ярких спортсменов. Интересен он будет и для фанатов из России. Свой очередной поединок проведёт Имам Хатаев. Его соперником станет Дэвид Моррель.

В соглавном событии выступит американская суперзвезда – Шакур Стивенсон. Он будет биться с Уильямом Сепедой. Непобеждённый мексиканец обещает стать серьёзной проверкой на прочность.

А в главном событии вечера выступят Хамза Шираз и Эдгар Берланга. Оба считаются яркими нокаутёрами, поэтому от противостояния ждут ярких красок.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.