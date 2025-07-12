Копылов выбьет Косту из UFC? Бразильский качок — большое разочарование для лиги

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане, США, на арене «Смути Кинг-центр» пройдёт грандиозный номерной турнир – UFC 318. Одним из самых интересных обещает получиться противостояние, в котором сойдутся россиянин Роман Копылов и бразилец Пауло Коста.

Изначально планировалось провести этот поединок намного раньше. Но у южноамериканца возникли проблемы со здоровьем. В итоге было принято решение перенести бой. Он может стать ключевым в карьере каждого из соперников. Копылов вновь вернулся на серию побед, может совершить мощный прорыв к титульной гонке. А Коста внезапно оказался на грани вылета из лучшей лиги на планете. Хотя совсем недавно казался одним из самых важных бойцов для промоушена.

Коста пробился в UFC в далёком 2017 году. И быстро начал набирать обороты. Буквально за год он оформил три победы подряд. Что важно, побеждал Пауло исключительно техническими нокаутами – перебил южноафриканца Гаррета Маклеллана, нигерийца Олувале Бэмгбоуса и американца Джонни Хендрикса. Оппозиция была довольно слабой, поскольку бразильца хотели быстро вывести к топовым поединкам. В итоге следующим в карьере Косты стал представитель США Юрайя Холл, которого Пауло также удосрочил. Но после этого бразилец довольно неожиданно преобразился. В действиях появилась боязливость, последовали ошибки.

С первыми проблемами Коста столкнулся в поединке с кубинцем Йоэлем Ромеро. Трёхраундовый бой добрался до судейского решения. Пауло забрал победу единогласным вердиктом. И в тот момент получил бой за титул чемпиона UFC в среднем весе. Казалось, что этот тот самый момент славы, ради которого всё и делалось. Уже в 2020 году бразилец получил такой великолепный шанс. Но уже во втором раунде Коста был отправлен в нокаут. Исраэль Адесанья без особенных проблем расправился с претендентом. Однако тогда новозеландец находился на пике, это совершенно точно не было сенсационным исходом. В итоге Пауло было просто необходимо продолжать выступать так, как это было до титульника.

Пауло Коста и Исраэль Адесанья Фото: Josh Hedges/Getty Images

Простои Косты стали длительными. Причём они далеко не всегда были связаны с объективными причинами. Иногда Пауло просто перебирал соперниками, требовал комфортные даты. А главное, продолжил проигрывать. Сначала единогласным решением судей уступил Марвину Веттори. Затем одолел вердиктом Люка Рокхолда, отправив американца на пенсию. И простаивал почти два года. В лиге перестали рассчитывать на Косту как на главную звезду. Да, он продолжал искрить на пресс-конференциях, привлекать к себе внимание. Но было понятно, что былой статус будет практически невозможно вернуть назад.

Ситуацию усугубило то, что и дальше бразилец продолжил проигрывать. Не справился с новозеландцем Робертом Уиттакером. А потом выдал ещё и пятираундовик с недавним чемпионом – американцем Шоном Стриклендом. Всё находилось в руках Косты, можно было выправить положение дел. Однако в итоге бразилец потерпел очередное поражение. Примечательно, что судьи вынесли раздельный вердикт, но по самому бою преимущество американца было неоспоримым. Выглядело всё так, будто даже тут лига пыталась оставить бразильцу небольшой шанс.

Шон Стрикленд и Пауло Коста Фото: Luke Hales/Getty Images

Теперь Косту поставили в максимально невыгодное положение. Копылов расположился лишь на 14-й позиции в рейтинге дивизиона. И особенного продвижения возможная победа ему не даст. Зато поражение может оказаться критичным. Если россиянин окажется сильнее, бразилец может не просто покинуть топ-15. Есть вероятность, что после истечения контракта Дана Уайт просто не захочет продлевать соглашение с опальным бойцом. И, кажется, Коста действительно слишком надоел руководству лиги.