Проблемы со здоровьем, перебежки между странами. Чимаев реально может закончить с боями?

Хамзат Чимаев – один из самых статусных бойцов UFC, связанных с Россией. Он продолжает двигаться к своей заветной цели. И Борз наконец-то получил титульный шанс. На UFC 319 он встретится с действующим обладателем титула – Дрикусом дю Плесси. Но многие опасаются, что поединок может сорваться. А всё потому, что в карьере Хамзата такие ситуации случались. И многие упрекали Чимаева в частых срывах боёв, долгих простоях. Поэтому вопросы к Борзу остаются. А теперь бразилец Кайо Борральо разразился внезапным инсайдом. Он сообщил, что Хамзат может в самое ближайшее время завершить профессиональную карьеру.

Борральо выступает в том же дивизионе. Поэтому может просто ловить хайп на всей этой ситуации. И постепенно разогревать свой возможный титульник с одним из парней. Однако информация от Кайо прозвучала вполне достоверно: «Слышал, как некоторые говорили, что, если он завоюет пояс, может завершить карьеру. Да, что-то такое я слышал. Есть такой слух. Если он завоюет пояс, уйдёт в отставку. Не уверен насчёт этого. Не уверен, верю ли я этому. Но это возможно. На него оказывается слишком большое давление. У него проблемы со здоровьем. Сильное давление от его страны. У него уже много денег. Очень и очень много. Так почему бы не уйти?»

А ведь путь Чимаева в UFC начинался просто великолепно. Боец оказался в лучшей лиге на планете в 2020 году. И за три месяца провёл три поединка, каждый завершив досрочно. Побеждал Хамзат на любой вкус, радовал глаз своими выступлениями. А ещё принял участие в двух «соседних» турнирах, что стало невероятным событием. Казалось, что буквально считаные поединки отделяют Борза от титульного шанса. Но с тех пор прошло четыре года и пять поединков. И только после всего этого Хамзат наконец-то добрался до заветного титульного шанса. Даже теперь нет точной уверенности, что поединок состоится. Слишком уж часто назначенные бои Чимаева срывались.

Хамзат Чимаев Фото: Francois Nel/Getty Images

В какой-то момент от этого устали абсолютно все. Постоянно появлялись новости, что Чимаев не может выйти в октагон по причине болезни. А одноклубники выкладывали фотографии Борза с больничной койки. Негодовал даже Дана Уайт: «Проблема в том, что мы не знаем, что с ним не так. Каждый раз, когда приближается бой, он начинает болеть. Сейчас он не тренируется уже три-пять дней, поэтому мы не могли выпустить его драться. Я помню Чимаева как молодого парня на Бойцовском острове. Он просил дать ему подраться дважды за две недели, и мы назначили ему бой. Он выглядел великолепно. Но теперь он болеет. Не знаю, что ещё сказать. И нет, он недоступен для нас, наши врачи не могут его осмотреть и проверить. У нас нет к нему доступа, так что это нелегко».

Совершенно понятно, что простои были в карьере Чимаева не просто так. Скорее всего, он действительно испытывал большие проблемы со здоровьем. Поэтому вопрос о потенциальном завершении карьеры и вправду мог стоять. Кроме того, цель на самом деле остаётся прежней – чемпионский титул. И если получится его достигнуть, точно можно будет уходить спокойно. Назвать Борза молодым уже никоим образом не получится. Ему 31 год. Кроме того, как правильно сказал Борральо, никаких проблем с деньгами Хамзат испытывать не должен. Поэтому достигнутый титул вполне может стать финальной точкой.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Хамзат продолжает скитаться между странами. Это тоже вызывает большие вопросы. Ни для кого не секрет, что живёт Чимаев в России. И чувствует себя на родине просто великолепно. Однако спортивное гражданство у него другое. Сначала Борз представлял Швецию. Но потом довольно неожиданно для всех перешёл под флаг ОАЭ. Сам Хамзат заявил, что представляет и Россию. Однако всё это лишь формально: «Надеюсь, что в дальнейшем буду помогать молодым ребятам из нашей республики, России, стран СНГ. Можно сказать, что я гражданин России и ОАЭ. Я люблю обе страны, люблю быть в России, сборы провожу здесь. Я представляю Россию и ОАЭ».

Карьера Чимаева – это история преодоления. Он продолжает доказывать, что обладает невероятным мужеством. Но есть уверенность, что долгие простои и постоянные срывы поединков имеют под собой почву. Конечно, если Борз вдруг уступит дю Плесси, он совершенно точно останется в строю. Однако победа и пояс действительно могут заставить задуматься о завершении профессионального пути. Возможно, слова Кайо действительно имеют под собой почву.