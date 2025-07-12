Лёгкая победа Шлеменко! Шторм играючи снёс испанского Воина

12 июля состоялся турнир Shlemenko FC 11 по смешанным единоборствам. Естественно, основной интерес вызывал очередной поединок Александра Шлеменко. Шторм решил не простаивать долго после поражения от Владислава Ковалёва. Чуть больше месяца назад Белаз забрал победу раздельным решением судей. Теперь же ветеран вновь решил выйти в октагон. Его соперником стал испанец Гильерме Кадена. 33-летний боец уже давно закрепил за собой статус крепкого джитсера, но в смешанных единоборствах особенными успехами не блистал. Поэтому Александр закономерно подходил к бою в статусе фаворита.

41-летний Шлеменко продолжает выступать в потрясающем темпе. Он имеет профессиональный рекорд 66-1-16-1 NC. И продолжает говорить о заветной цели – достижении отметки в 100 побед на профессиональном уровне. Правда, осечка с Ковалёвым получилась болезненной. Она прервала серию из пяти уверенных побед. Однако есть ощущение, что это лишь дополнительно обозлило Шторма. Поэтому Александр выходил в клетку на пределе мотивации. Он рассчитывал закрыть поражение и вновь двигаться к своей цели.

Кадена шёл со статистикой в 39 побед (30 из них – сабмишенами) и… 25 поражений. Примечательно, что 15 раз осечки были досрочными. Гильерме улетал в нокауты с пугающей частотой. Поэтому с ходу было понятно, что испанец вряд ли собирается оставаться в стойке. Он прекрасно ощущает себя в партере, где и провёл большинство своих удачных поединков. Правда, интриги добавляло то, что и Шлеменко обладает очень неплохими навыками борьбы. Следовательно, действовать Гильерме стоило предельно осторожно. Любая ошибка могла оказаться фатальной.

Никакой борьбы в итоге не получилось от слова «совсем». С самого начала Александр завладел инициативой и полностью доминировал. Сначала Кадена рубился в стойке. Шторм наносил мощнейшие атаки. В итоге Гильерме попытался перевести дело в партер. Но это стало роковой ошибкой. Шлеменко не отдал ногу, а затем занял выгодную позицию. Россиянин бросился разбивать испанца мощнейшими ударами локтями. Кадена терпел, поскольку очень не хотел заканчивать этот поединок быстро. Однако в итоге был вынужден капитулировать. Судья вмешался и остановил бой.

Шлеменко одерживает 67-ю победу в карьере и закрывает поражение от Белаза. А ещё продолжает погоню за мечтой. Кадена ничего не смог противопоставить Шторму. Кажется, после такой победы Александр вновь не станет простаивать долго.