Ограбление по-американски. Хатаев бил Морреля десять раундов, но проиграл в глазах судей

В рамках крупного боксёрского вечера в США свой очередной поединок провёл ранее непобеждённый российский спортсмен Имам Хатаев, который разделил ринг с экс-претендентом на пояс чемпиона мира Дэвидом Моррелем.

Для Хатаева это был самый большой вызов в профессиональной карьере. Имам подошёл к нему с идеальным рекордом 10-0 и с 9 нокаутами в активе. Бронзовый призёр Олимпийских игр уже давно заслужил по-настоящему большой поединок — уж слишком уверенно он проходил всех своих соперников. Перед боем с Моррелем Хатаев попал в неприятную ситуацию: Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало его на два года, но бан распространяется только на любительский бокс, а профессиональной карьере Имама ничего не угрожает.

«Я состою в системе допинг-контроля с 2015 года и за всё это время не имел ни одного серьёзного нарушения. Я всегда выступал за честный и чистый спорт и продолжаю следовать этим принципам. Все мои тесты, включая последние пять, были отрицательными. В последние 1,5 месяца представители ВАДА взяли у меня две пробы — и обе оказались чистыми. На данный момент я официально включён в пул «чистых» спортсменов», — прокомментировал ситуацию Хатаев.

Дэвид Моррель действительно был самым серьёзным оппонентом для россиянина на данном этапе профессиональной карьеры. Кубинец имел хороший любительский опыт, в том числе Дэвид выигрывал молодёжный чемпионат мира. В профессионалах он долгое время выступал во втором среднем весе, где завоевал пояс WBA Regular и шесть раз его защитил, но так и не получил бой с Саулем Альваресом, который правит в дивизионе. Вместо этого кубинец поднялся в полутяжёлый вес, где оспорил титул временного чемпиона мира WBC в бою с непобеждённым Дэвидом Бенавидесом. Кубинец дал чемпиону тяжёлый бой и даже отправил его в нокдаун, но победить не сумел, потерпев первое поражение в карьере. Так что проверка для Имама была серьёзная.

Бросалось в глаза, что Хатаев визуально уступал кубинцу в габаритах: Моррель, который умудрялся влезать в дивизион ниже, выглядел достаточно крупным. Несмотря на это, давление на протяжении практически всего поединка оказывал Хатаев. Имам шёл на соперника как танк, включался в серии боковых, иногда делал это с наскока. Кубинец ожидаемо старался работать на дистанции, использовал плотный джеб и классические двойки, которые тоже были достаточно мощными. Моррель в моментах переходил на традиционный для кубинцев «велосипедный» стиль, танцевал вокруг россиянина и избегал серьёзных разменов. Хатаев же продолжал прессинговать соперника, и в пятом раунде сумел оформить нокдаун. Дэвид в очередной раз пытался сбежать от россиянина, но под самый гонг Имам достал его мощнейшим правым оверхендом, и кубинец едва не вылетел за пределы ринга. Моррель поднялся на ноги и продолжил бой, даже отыграв на публику и показав, что он в порядке, но попадание от Имама было серьёзным.

Вторая половина проходила примерно в том же ключе. Хатаев продолжал напирать, действовал мощно и уверенно, но в эпизодах включался и Моррель, который за счёт скорости и длины рук доставал россиянина с дистанции и наказывал за опущенные руки. Тем не менее, Хатаев выглядел убедительнее и внешне забирал больше эпизодов в свою пользу. В заключительном отрезке боксёры устроили настоящую рубку, обменивались жёсткими сериями. То Хатаев обрушивал на кубинца мощные боковые и плотные удары по корпусу, то Моррель устраивал россиянину избиение, особенно в концовке, где Имаму пришлось крайне тяжело. Но оба в итоге остались на ногах.

Поединок прошёл все запланированные 10 раундов, после чего боксёры обнялись и поблагодарили друг другу за мощный бой. Судейское решение получилось раздельным: 95-94 — Хатаев, 96-93, 95-94 — Моррель. Таким образом, Дэвид Моррель одержал победу в этом поединке, а россиянин потерпел первое поражение в карьере и вполне может заявлять о судейском ограблении. 352-213 по количеству выброшенных силовых ударов в пользу Хатаева, 129-97 по донесённым силовым ударам в пользу Имама, плюс нокдаун в активе россиянина, но руку вверх подняли именно Моррелю. Но сам поединок получился ярким и жёстким, поэтому, учитывая спорное судейское решение, Имам может рассчитывать на реванш.