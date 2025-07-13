Чёрный зверь ещё в игре! Льюис снёс непобеждённого бразильца, который младше на 15 лет

В США состоялся очередной турнир UFC on ESPN 70. Возглавил его поединок двух топовых тяжеловесов — Дэррика Льюиса и Таллисона Тейшейры.

Деррик Льюис, пожалуй, не нуждается в особых представлениях. Он выступает в UFC уже больше десяти лет и подрался с огромным количеством бойцов самого высокого уровня. В активе Чёрного зверя есть даже победы над Фрэнсисом Нганну и Александром Волковым, которые привели его к первому и единственному полноценному титульнику в карьере, где он уступил Даниэлю Кормье. Тем не менее, Льюис считается одним из самых опасных тяжей в ростере UFC, а его динамит в руках нагоняет на соперников ужас, даже несмотря на падение результатов Деррика в последних боях. А ещё Льюис является одним из самых харизматичных бойцов лиги, его интервью после боя и различные перформансы разлетаются по СМИ мгновенно.

В соперниках у ветерана оказался перспективный бразильский проспект Таллисон Тейшейра по прозвищу Шикан. Ему 25 лет, что для тяжёлого веса совсем юный возраст, при этом он обладает внушительными габаритами — 201 см рост и 211 см размах рук. В смешанных единоборствах бразилец дебютировал четыре года назад, победив сабмишеном соотечественника Карлуса Сену. А дальше пошли нокауты: он одержал пять досрочных побед подряд, попал в претендентскую серию Даны Уайта, где оформил ещё один нокаут и получил контракт с лигой. В UFC Таллисон дебютировал в феврале этого года, нокаутировал Джастина Тафу и сразу же влетел в рейтинг на 13-ю позицию. Конечно, тяжёлый дивизион UFC давно нуждается в новых именах, поэтому лига заинтересована в таких бойцах как Тейшейра: 8-0, 7 нокаутов, и парень получил самый большой вызов в карьере в лице Деррика Льюиса.

Бой двух нокаутёров завершился, едва успев начаться. Тейшейра неплохо зацепил Льюиса с дистанции, Деррик схватился за глаз, но продолжил бой. И не просто продолжил, а тут же взорвался своей атакой: левым боковым Чёрный зверь уронил бразильца и бросился добивать. Деррик выбросил несколько добивающих ударов, Тейшейра, казалось, поднялся в стойку и пришёл в себя, но рефери решил остановить поединок, посчитав, что Таллисон не может продолжать бой. Льюис традиционно отпраздновал победу, упав на колени и изобразив зверя, а дальше всё также традиционно снял с себя шорты. Фантастическая победа опытного Деррика Льюиса, а Таллисон Тейшейра потерпел первое поражение в карьере: перспективному бразильцу нужно начинать титульный поход с начала.