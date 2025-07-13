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Шакур Стивенсон — Уильям Сепеда: обзор боя, кто победил, результат поединка, победа Стивенсона

Стивенсон снова победил в «безопасном» стиле. Шейхам точно понравилось?
Александр Фролов
Стивенсон снова победил в «безопасном» стиле
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Шакур пытался рубиться, но быстро отказался от своей затеи.

Шакур Стивенсон — весьма неоднозначный боксёр. К турниру в Нью-Йорке он подходил с рекордом 23-0 и поясом чемпиона WBC в лёгком весе, но в среде болельщиков над стилем американца периодически подтрунивают. Дело в том, что Шакур является одним из символов «осторожного» бокса: он отлично умеет защищаться, нечасто нокаутирует соперников и не стесняется откровенно бегать по рингу в случае серьёзной опасности. Такой стиль не радует в том числе и промоутеров. Перед боем Турки Аль аш-Шейх жёстко подшучивал над Стивенсоном, вспоминая мультфильм «Том и Джерри». Шакур в ответ пообещал дать зрелище. И оппонент для этого был весьма подходящий.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Шакур Стивенсон (W) — Уильям Сепеда
13 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Шакур Стивенсон
Окончено
UD
Уильям Сепеда

33-летний Уильям Сепеда — классический рубака и нокаутёр, который мог похвастаться рекордом 33-0. На счету мексиканца не так много действительно больших скальпов, зато боксёров класса «околотоп» он перебил множество. Вот только с титулами у Сепеды было не очень, и сегодня ему представился отличный шанс исправить ситуацию. Агрессивный и злой стиль Уильяма должен был стать отличной проверкой для навыков Стивенсона, которого к тому же как следует накрутили промоутеры. Таким образом, интрига в поединке казалось весьма солидной, пусть Шакур и считался серьёзным фаворитом.

Сепеда с первых секунд стал зажимать соперника у канатов, однако там Шакур чувствовал себя достаточно комфортно. Чемпион работал на контратаках, выжидал паузы в работе мексиканца и наносил плотные одиночные удары. Стивенсон, как и обещал, периодически соглашался на размены, что подвело его в третьем раунде: Сепеда пробил коротким навстречу и пошатнул оппонента. После такой неудачи Шакур четвёртый раунд решил провести у канатов, лишь изредка огрызаясь атаками. Даже когда чемпион пытался выйти в центр ринга, Уильям возвращал его обратно за счёт грамотной работы ног, вот только атакам мексиканца немного не хватало точности.

Разбираем ситуацию с промоутером Шакура:
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Начиная с середины, Стивенсон, которого как следует накачали в углу тренеры, начал активнее бороться за инициативу. У него регулярно проходили отличные серии, плюс чемпион был намного точнее. Сепеда же начал откровенно уставать, потратив все силы на стартовую активность. Шакур был хорош на контратаках, а в опасных моментах не стеснялся включать фирменный «велосипедный» стиль. Претендент продолжал выкидывать удары, но они оказывались слишком лёгкими — сил у мексиканца было маловато. Стивенсон бил тяжелее, точнее и уверенно забрал концовку боя. Неудивительно, что Шакур наработал на победу судейским решением (118-110, 118-110, 119-109), а вот Сепеда, кроме стартовых раундов, мало чем порадовал.

Вот только бой американца снова получился скучноватым. Стивенсон старался выполнить обещание и драться агрессивно, однако получилось не так чтобы увлекательно. Хватит ли этого, чтобы получить новый большой контракт от шейхов, о чём так мечтает Шакур?

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