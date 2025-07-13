Вышел под «Матушка земля» и снова скрутил пятку. Вальтер Уокер — самый русский бразилец

Нечасто увидишь бразильца, который выбирает Россию в качестве постоянного места жительства, а не просто как временный дом. Огромный тяжеловес Вальтер Уокер — как раз из тех, кто искренне любит нашу страну. Брат другого известного бойца Джонни Уокера перебрался в Россию больше шести лет назад: женат на россиянке, живёт в Подмосковье и считает себя абсолютно русским. Вдобавок Вальтер прилично говорит на нашем языке, хотя и продолжает считать его очень сложным. Сейчас боец уверяет, что его практически не тянет на родину. Он тренируется в команде Гора Азизяна и поработал с большим количеством звёздных российских спортсменов. Однако Уокер и сам готовится стать большой звездой UFC.

Сегодня Вальтер провёл свой четвёртый поединок в главном промоушене мира. Противостоял российскому бразильцу опытный Кеннеди Нзечукву, шедший на серии из двух побед. Кеннеди выступает в UFC уже шесть лет, успев записать на свой счёт серьёзные скальпы вроде Карлоса Улльберга и Иона Куцелабы. Главным вопросом был уровень защиты американца от тейкдаунов, ведь Уокер уже успел войти в историю промоушена, дважды подряд победив скручиванием пятки. И, забегая вперёд, навыков в борьбе Нзечукву как раз и не хватило.

Уже на первой минуте боя Уокер внешне очень легко перевёл своего оппонента и, не выдумывая ничего лишнего, начал выкручивать тому пятку. Кеннеди продержался буквально пару секунд и сдался, закричав от боли. Пока Вальтер праздновал победу, Нзечукву продолжал осторожно ощупывать повреждённую конечность. Уокер, кстати, вышедший на бой под российский хит «Матушка земля», в беседе с Даниэлем Кормье перешёл на русский язык: «Я люблю Россию, Россия — это мой дом!». Ну как не переживать за этого парня!

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship.

Кстати, потенциал Уокера действительно весьма солидный. Он уже бьёт рекорды своими скручиваниями пяток, его борьба на отличном уровне, а возраст 27 лет говорит о наличии большого пространства для роста. Да, дебют в UFC не удался, случилось первое поражение, но теперь Вальтер вышел на серию из трёх побед — в тяжёлом весе это сделать максимально непросто. Ждём, что промоушен будет давать Уокеру всё более крепких соперников, и надеемся на победы российского бразильца.