Весовые категории — отменить, акции отдать бойцам. Революция в мире единоборств

В мире кулачных боёв, да и в мире единоборств в целом грядёт настоящая революция. Руководство самого известного в индустрии голых кулаков промоушена BKFC поделилось планами на новые турниры в открытом весе (без весовых категорий) с многомиллионным призовым фондом. Также было озвучено, что бойцы, выступающие в лиге долгое время, будут становиться совладельцами компании и получать акции лиги. Звучит интригующе, согласитесь?

Президент BKFC Дэвид Фельдман заявил, что первый турнир по новым правилам стартует уже в марте 2026 года. Состав участников пока неизвестен, но это будут 32 бойца, которые выступят в открытом весе. Существуют формальные ограничения — 84 кг «снизу» и 120 кг «сверху», остальное не имеет значения. Турнир будет проходить по олимпийской системе, то есть путь к финалу состоит из четырёх боёв, пятым окажется непосредственно решающий поединок. Призовой фонд турнира, который будет носить название Baddest man, составит $ 25 млн — для индустрии кулачных боёв цифры очень даже солидные. Бо́льшую часть «банка» заберёт победитель — ему достанется $ 15 млн, а финалист получит $ 1 млн. Более того, призовые предусмотрены абсолютно для всех участников: за третье-четвёртое места — $ 500 тыс., за пятое-восьмое места — $ 300 тыс., за 9-16-е места — $ 200 тыс., за 17-32-е места — $ 100 тыс.

Дэвид Фельдман Фото: Amy Kaplan/Zuma/ТАСС

Помимо этого, президент BKFC заявил, что промоушен подписал контракт с Йоэлем Ромеро. Легендарный кубинец, который всё ещё продолжает выступать, несмотря на солидный возраст, добрался до кулачных боёв и, по всей видимости, станет одним из участников Гран-при — а иначе какой в этом смысл? К мировой лиге кулачных боёв присоединился другой экс-боец UFC Дерек Брансон, и, видимо, это ещё один участник предстоящего турнира. Как и Майк Перри. Перри удалось удалить конфликт с Конором Макгрегором, и если Майк одержит победу в своём предстоящем бою в октябре, то наверняка присоединится к числу участников Гран-при.

Интересно, что Макгрегор вновь заявил, что всё же планирует отработать свой контракт с UFC до конца, а по нему он должен провести ещё два боя. После этого Макгрегор собирается подраться в BKFC – как раз с Перри. Посмотрим, насколько на этот раз слова Конора будут расходиться с делами.

Аналогичный турнир в BKFC планируют запустить и среди женщин, правда, чуть позднее — его старт намечен на следующее лето. Промоушен переходит на новый формат, и это интригует. Бои на голых кулаках без ограничения весовыми категориями — это что-то из старой школы, наверняка такие турниры вызовут интерес у фанатов, которые следят за единоборствами давно.

Помимо новых турниров, руководство промоушена объявило, что будет дополнительно стимулировать своих бойцов. Речь идёт об акциях компании, которые собираются давать чемпионам и опытным бойцам лиги.

«Мы с Конором долго говорили и решили: давай сделаем то, чего ещё никто не делал – сделаем бойцов совладельцами компании. Мы начнём с каждого из наших чемпионов – будь ты чемпион мира или чемпион Великобритании, или ты просто провёл у нас не менее 10 боёв – все получат долю. Я не говорю, что сделаю это на следующей неделе – я сделаю это уже сегодня вечером», – сообщил Фельдман.

Уникальное решение для мира единоборств. Что-то подобное пытался провернуть Фрэнсис Нганну сначала в UFC, затем — в PFL. Но Фрэнсис тогда думал о себе в первую очередь, и от UFC он так ничего и не получил. Там в этом плане всё строго: поблажки и финансовые преимущества зарабатывают только особые любимцы Даны Уайта. Все остальные, даже включая чемпионов, дерутся за гонорары и совсем небольшой процент от продажи платных трансляций — ни о каких акциях компании речи не идёт.

Так что решение руководства BKFC уникально для мира единоборств. По словам Фельдмана, чемпионы и ветераны лиги будут получать от $ 100 тыс. до $ 3 млн акционерного капитала — у Дэвида и его команды уже есть конкретный план реализации этого проекта. Лига кулачных боёв становится всё более привлекательной с финансовой точки зрения, бойцы начинают чувствовать особое отношение к себе, чего не было у многих в других промоушенах, в том числе и в UFC. Понятно, что на реализацию всего этого нужно время, но если всё пойдёт по плану, то в обозримом будущем BKFC сможет навязать конкуренцию ведущим лигам мира, в том числе и UFC. Особенно этому радуется Конор Макгрегор, который является совладельцем промоушена.

«Это многомиллиардный промоушен, и мы отдаём должное всем мужчинам и женщинам, которые проливают свою кровь на ринге для нас, для шоу, для нашего развлечения. Это заслуживает похвалы и должно работать так же и в других промоушенах. Если ты действительно работаешь для бойцов, то поделись частью пирога, малыш», – приводит слова Конора Макгрегора talkSPORT.