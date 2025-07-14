Неделя потрясающих боёв! Реванши Усика, Цзю, возвращение Пакьяо и UFC 318

Наступает новая неделя, которая будет крайне увлекательной для всех, кто следит за единоборствами. В профессиональном боксе почти одновременно пройдут два потрясающих турнира — с реваншем Александра Усика и Даниэля Дюбуа, возвращением Мэнни Пакьяо и титульником Тима Цзю. А в смешанных единоборствах состоится крутой турнир UFC, на котором Дастин Порье завершит карьеру, а Роман Копылов получит самый большой вызов в карьере.

19 июля. Александр Усик — Даниэль Дюбуа

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» запланирован масштабный вечер бокса, в рамках которого зрители увидят объединительный поединок в супертяжёлом весе за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В августе 2023 года они уже встречались между собой, тогда Усик одержал досрочную победу, но после боя было много споров о легитимности удара Дюбуа в пятом раунде — многие посчитали, что Даниэль пробил корпус украинцу, а не попал ему в пах. С того момента Усик дважды победил Тайсона Фьюри, Дюбуа одержал три победы и взял чемпионский пояс: теперь в реванше на кону стоит звание абсолютного чемпиона мира.

19 июля. Денис Гольцов — Кори Андерсон

Лига PFL проводит первый турнир на территории Южной Африки, и в карде мероприятия выступят сразу несколько российских бойцов. Действующий победитель Гран-при в тяжёлом весе Денис Гольцов разделит октагон с экс-бойцом UFC и бывшим претендентом на пояс Bellator в полутяжёлом весе Кори Андерсоном. Кори хотел получить реванш с Вадимом Немковым, но вместо этого встретится с Гольцовым. Американец опасен и мотивирован, однако Гольцов — машина.

19 июля. Эй Джей Макки — Ахмед Магомедов

На турнире PFL в Кейптауне выступит ещё один российский боец — Ахмед Магомедов. Ему предстоит поединок против бывшего чемпиона Bellator и победителя Гран-при Эй Джея Макки. Магомедов долгое время выступал в Brave, после чего перебрался в Bellator. Ахмед идёт с рекордом 10-1, и опытный Макки для него — самый громкий вызов в карьере. Американец же выходит закрывать поражение, которое потерпел в бою с Полом Хьюзом — тем самым ирландцем, что доставил немало проблем Усману Нурмагомедову.

В ночь с 19 на 20 июля. Марио Барриос — Мэнни Пакьяо

Параллельно с турниром в Лондоне в США тоже пройдёт масштабный ивент по боксу. В главном событии состоится возвращение в ринг легендарного чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо: Пакман оспорит титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе в бою против Марио Барриоса. 46-летний Пакьяо не дрался практически четыре года, был увлечён политической карьерой, но решил вернуться на профессиональный ринг. Статус позволил ему сразу же получить титульный бой с Барриосом, который на 15 лет младше Мэнни. Но на стороне Пакьяо огромный опыт, и Пакман всерьёз рассчитывает забрать чемпионский пояс.

В ночь с 19 на 20 июля. Тим Цзю — Себастьян Фундора

В карде турнира с участием Пакьяо состоится ещё один титульный поединок. В первом среднем весе реванш проведут Тим Цзю и Себастьян Фундора, а на кону будет стоять пояс WBC. В марте прошлого года боксёры встречались между собой, и в кровавом поединке Фундора нанёс Тиму первое поражение в его карьере и забрал у него два чемпионских пояса. Нужно отдать должное Себастьяну: у него были и другие варианты развития карьеры, однако он решил дать реванш Тиму, за что был лишён пояса WBO. Первый бой Цзю и Фундоры был крайне зрелищным, теперь парни готовы зарубиться и в реванше. А для Тима это шанс снова вернуться в большую игру.

В ночь с 19 на 20 июля. Дастин Порье — Макс Холлоуэй

В Новом Орлеане, Луизиана, США, пройдёт номерной турнир UFC 318. Возглавит его третий поединок Дастина Порье и Макса Холлоуэя. Для 36-летнего Порье это будет «последний танец»: после боя с Холлоуэем в родном для себя штате Дастин намерен повесить перчатки на гвоздь. Бриллиант построил фантастическую карьеру, был временным чемпионом UFC, дважды побеждал Конора Макгрегора, но сейчас уходит на заслуженную пенсию. Последний поединок Дастин проведёт с Максом Холлоуэем, с которым уже дважды встречался и которого дважды побеждал. Однако Макс, пока не задумывающийся о завершении карьеры, намерен испортить прощание Бриллианта с ММА.

Дастин Порье Фото: Getty Images

В ночь с 19 на 20 июля. Пауло Коста — Роман Копылов

В соглавном событии UFC 318 выступит россиянин Роман Копылов, который получил большой вызов: он разделит октагон с бывшей суперзвездой UFC и претендентом на пояс Пауло Костой. Бразилец некогда считался одним из главных проспектов лиги, но затем пошли поражения, постоянные срывы поединков, и теперь Пауло замыкает топ-15 среднего веса. Однако Коста по-прежнему большое имя в мире ММА, и для Копылова это шанс не только попасть в рейтинг, но и громко заявить о себе. Россиянин в последних боях имеет рекорд 6-1, закатывает яркие поединки и теперь получил бой в соглавном событии номерного турнира.