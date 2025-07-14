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Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2: реванш, бокс 19 июля 2025 года, где смотреть, прямая трансляция, полный кард

Усик – Дюбуа 2: талантливый британец остановит чемпиона и возьмёт реванш? LIVE
Сергей Сорокин
Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2
Комментарии
Вокруг первого поединка по-прежнему много споров.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

19 июля состоится один из самых ожидаемых реваншей в профессиональном боксе. Александр Усик (23-0, 14 KO) проведёт поединок с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). Соперники сойдутся на арене «Уэмбли Стэдиум» в Лондоне, Великобритания.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

Примечательно, что в первом поединке Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде. Но многие уже не считают его фаворитом в реванше. Виной всему – самый спорный момент, который произошёл ещё на экваторе поединка. Даниэль нанёс удар на грани, а Александр всем своим видом показал, что был атакован не по правилам. В итоге рефери принял решение дать Усику паузу, не отсчитывая нокдаун. Тот восстановился, бросился вперёд с новыми силами и всё-таки довёл дело до победы. Но многие эксперты по-прежнему утверждают, что удар был абсолютно легальным, а Александр просто изобразил мучения.

В соглавном событии вечера выступят Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) и Кевин Лерена (31-3, 15 KO). Они проведут бой за титул чемпиона по версии WBC Silver.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

За Даниэлем — будущее тяжёлого веса:
Дюбуа — машина для нокаутов. И единственный, кто может победить Усика
Дюбуа — машина для нокаутов. И единственный, кто может победить Усика
Где смотреть турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2 Дата и время турнира с боем Усик – Дюбуа 2 Полный кард турнира с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2
Live Сергей Сорокин

🏆 Усик ответил, кто является лучшим боксёром современности

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик ответил, кто, по его мнению, является лучшим боксёром современности, отметив, что эта роль не его.

«Нет, я не лучший боксёр мира. Лучший — Теренс Кроуфорд», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Froch on Fighting.

11:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2

В России показывать турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа на данный момент не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

11:47 Сергей Сорокин

🔝 Александр Усик собрал идеального боксёра

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик собрал идеального боксёра в интервью на YouTube-канале Mail Sport Boxing.

  • Джеб — Владимир Кличко
  • Защита — Рой Джонс-младший
  • Крепость челюсти — Дерек Чисора
  • Футворк — Василий Ломаченко
  • Бойцовский интеллект — Андре Уорд
  • Индивидуальность — Мохаммед Али
11:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Усик – Дюбуа 2

19 июля в Лондоне, Великобритания, на арене «Уэмбли Стэдиум» состоится турнир серии Riyadh Season. В главном событии сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Боксёрский вечер стартует в 19:30 по московскому времени.

11:46 Сергей Сорокин

😰 Украинский боксёр Редкач объяснил, почему Усик может проиграть в реванше с Дюбуа

Украинский боксёр-профессионал Александр Редкач высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом между соотечественником Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Я не вижу голода в глазах Усика. Он уже сытый боец, который перестал быть опасным. Есть такое предвидение, что Дюбуа способен сделать фурор. Он сейчас на коне после двух громких побед, и всё может быть», — приводит слова Редкача издание Allboxing.

11:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2

  • Александр Усик (23-0, 14 KO) — Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO);
  • Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) — Кевин Лерена (31-3, 15 KO);
  • Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) — Соломон Дакрес (9-1, 3 KO);
  • Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) — Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO);
  • Лаша Гурули (1-0, 0 КО) — Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО);
  • Адам Хамед (5-0, 3 КО) — Эсекиль Грегорес (3-24, 0 КО).
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