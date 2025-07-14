Усик – Дюбуа 2: талантливый британец остановит чемпиона и возьмёт реванш? LIVE

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19 июля состоится один из самых ожидаемых реваншей в профессиональном боксе. Александр Усик (23-0, 14 KO) проведёт поединок с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). Соперники сойдутся на арене «Уэмбли Стэдиум» в Лондоне, Великобритания.
Примечательно, что в первом поединке Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде. Но многие уже не считают его фаворитом в реванше. Виной всему – самый спорный момент, который произошёл ещё на экваторе поединка. Даниэль нанёс удар на грани, а Александр всем своим видом показал, что был атакован не по правилам. В итоге рефери принял решение дать Усику паузу, не отсчитывая нокдаун. Тот восстановился, бросился вперёд с новыми силами и всё-таки довёл дело до победы. Но многие эксперты по-прежнему утверждают, что удар был абсолютно легальным, а Александр просто изобразил мучения.
В соглавном событии вечера выступят Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) и Кевин Лерена (31-3, 15 KO). Они проведут бой за титул чемпиона по версии WBC Silver.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🏆 Усик ответил, кто является лучшим боксёром современности
38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик ответил, кто, по его мнению, является лучшим боксёром современности, отметив, что эта роль не его.
«Нет, я не лучший боксёр мира. Лучший — Теренс Кроуфорд», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Froch on Fighting.
Где смотреть турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2
В России показывать турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа на данный момент не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🔝 Александр Усик собрал идеального боксёра
38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик собрал идеального боксёра в интервью на YouTube-канале Mail Sport Boxing.
- Джеб — Владимир Кличко
- Защита — Рой Джонс-младший
- Крепость челюсти — Дерек Чисора
- Футворк — Василий Ломаченко
- Бойцовский интеллект — Андре Уорд
- Индивидуальность — Мохаммед Али
Дата и время турнира с боем Усик – Дюбуа 2
19 июля в Лондоне, Великобритания, на арене «Уэмбли Стэдиум» состоится турнир серии Riyadh Season. В главном событии сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Боксёрский вечер стартует в 19:30 по московскому времени.
😰 Украинский боксёр Редкач объяснил, почему Усик может проиграть в реванше с Дюбуа
Украинский боксёр-профессионал Александр Редкач высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом между соотечественником Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).
«Я не вижу голода в глазах Усика. Он уже сытый боец, который перестал быть опасным. Есть такое предвидение, что Дюбуа способен сделать фурор. Он сейчас на коне после двух громких побед, и всё может быть», — приводит слова Редкача издание Allboxing.
Полный кард турнира с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2
- Александр Усик (23-0, 14 KO) — Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO);
- Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) — Кевин Лерена (31-3, 15 KO);
- Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) — Соломон Дакрес (9-1, 3 KO);
- Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) — Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO);
- Лаша Гурули (1-0, 0 КО) — Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО);
- Адам Хамед (5-0, 3 КО) — Эсекиль Грегорес (3-24, 0 КО).