Усик – Дюбуа 2: талантливый британец остановит чемпиона и возьмёт реванш? LIVE

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19 июля состоится один из самых ожидаемых реваншей в профессиональном боксе. Александр Усик (23-0, 14 KO) проведёт поединок с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). Соперники сойдутся на арене «Уэмбли Стэдиум» в Лондоне, Великобритания.

Примечательно, что в первом поединке Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде. Но многие уже не считают его фаворитом в реванше. Виной всему – самый спорный момент, который произошёл ещё на экваторе поединка. Даниэль нанёс удар на грани, а Александр всем своим видом показал, что был атакован не по правилам. В итоге рефери принял решение дать Усику паузу, не отсчитывая нокдаун. Тот восстановился, бросился вперёд с новыми силами и всё-таки довёл дело до победы. Но многие эксперты по-прежнему утверждают, что удар был абсолютно легальным, а Александр просто изобразил мучения.

В соглавном событии вечера выступят Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) и Кевин Лерена (31-3, 15 KO). Они проведут бой за титул чемпиона по версии WBC Silver.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.