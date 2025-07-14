Пакьяо — Барриос: легендарный ветеран возвращается ради титульного боя! LIVE

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В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, на арене «MGM Grand» состоится грандиозный боксёрский вечер. Особый интерес он вызывает по причине того, что в соглавном событии выступит Тим Цзю (25-2-0). Сын Кости проведёт реванш с Себастьяном Фундорой (22-1-1), который нанёс наследнику нашего прославленного боксёра первое поражение в карьере. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

А в главном событии вечера выступит легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2), который возвращается в ринг после длительной паузы. Соперником 46-летнего филиппинца станет Марио Барриос (29-2-1). Они также будут драться за пояс чемпиона мира по версии WBC, но уже в полусреднем весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.