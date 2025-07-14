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Пакьяо — Барриос, Цзю — Фундора, реванш, бокс 20 июля 2025 года, где смотреть, прямая трансляция, полный кард

Пакьяо — Барриос: легендарный ветеран возвращается ради титульного боя! LIVE
Сергей Сорокин
Пакьяо – Барриос
Комментарии
А в соглавном событии Цзю проведёт реванш с Фундорой.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, на арене «MGM Grand» состоится грандиозный боксёрский вечер. Особый интерес он вызывает по причине того, что в соглавном событии выступит Тим Цзю (25-2-0). Сын Кости проведёт реванш с Себастьяном Фундорой (22-1-1), который нанёс наследнику нашего прославленного боксёра первое поражение в карьере. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Не началось

А в главном событии вечера выступит легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2), который возвращается в ринг после длительной паузы. Соперником 46-летнего филиппинца станет Марио Барриос (29-2-1). Они также будут драться за пояс чемпиона мира по версии WBC, но уже в полусреднем весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Марио Барриос — Мэнни Пакьяо
20 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Мэнни пытается забыть про возраст и пошёл за очередным титулом:
Пакьяо сможет завоевать пояс в 46 лет? Разбираем все за и против
Пакьяо сможет завоевать пояс в 46 лет? Разбираем все за и против
Где смотреть турнир с главным боем Пакьяо – Барриос Дата и время турнира с боем Цзю – Фундора 2 Полный кард турнира с главным боем Пакьяо – Барриос
Live Сергей Сорокин

⚔️ Александр Беленький поделился ожиданиями от реванша Тима Цзю и Себастьяна Фундоры

Российский спортивный журналист Александр Беленький высказался о предстоящем титульном реванше в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Себастьяном Фундорой и австралийцем Тимом Цзю, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Это очень сложный случай. Основные вещи, которые здесь есть, их невозможно предсказать, можно только угадать. Тим Цзю проиграл два боя. Но Фундоре – по чистой случайности. Он посёкся, но закончил бой на ногах, что говорит о его воле. Но Муртазалиеву уступил нокаутом, много раз падал. Это, правда, ни о чём не говорит. Любой может пропустить удар. Но для меня вопрос «челюсти» Тима Цзю остаётся открытым. В отличие от мужества, это либо есть, либо нет. Мужества хватит на 10 бойцов у Тима. А вот есть ли у него «челюсть», не знаю. Во втором бою Фундора, преисполненный своей удачей, будет действовать гораздо смелее и лучше. Рискну предположить, что у Тима всё в порядке с «челюстью». Первый всплеск эмоций Себастьяна он погасит. Сумеет ли Тим нокаутировать Себастьяна? Не знаю. Но бой он выиграет с большим преимуществом», — сказал Александр Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

16:32 Сергей Сорокин

😏 «Это казалось мне совершенством». Тим Цзю сказал, как относится к Флойду Мейвезеру

Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю высказался о члене Зала славы непобеждённом американце Флойде Мейвезере-младшем.

«Я всегда хотел быть похожим на Флойда. Не внешне. В ринге он боксировал так, что это казалось мне совершенством. Я всегда восхищался им», — сказал Цзю в подкасте Backstage.

16:32 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Пакьяо – Барриос

В России показывать турнир с главным боем Марио Барриос – Мэнни Пакьяо на данный момент не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

16:32 Сергей Сорокин

⭐️ Кроуфорд ответил, не считает ли, что 46-летний Пакьяо стар для возвращения на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд ответил, не считает ли он, что 46-летний легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо уже слишком стар для возвращения на профессиональный ринг.

«Я не могу сказать, слишком ли он стар или нет. Знаете, если Мэнни выйдет на ринг и победит, то все будут говорить по-другому. Поэтому я не ставлю никаких ограничений для такого выдающегося бойца, как Мэнни Пакьяо», — приводит слова Кроуфорда портал SecondsOut.

16:31 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Цзю – Фундора 2

Турнир пройдёт в ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, на арене «MGM Grand». Его старт запланирован на 03:00 по московскому времени.

16:31 Сергей Сорокин

😳 «Это абсурд». Бабанин высказался о титульном бое Пакьяо и Барриоса

Бронзовый призёр чемпионата мира (2019) и Европы (2017), а также чемпион России (2015) Максим Бабанин поделился мыслями о предстоящем поединке между 46-летним легендарным бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Марио Барриосом. На кону боя, который состоится 19 июля, будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

«Титульник после возвращения — это абсурд. Пацаны боксируют столько лет и не могут получить титульный шанс. А тут человек возвращается и сразу получает такой бой. Считаю, это неправильно. Кем бы ни был этот боец. Уже появились новые звёзды. А он должен был провести хотя бы один предварительный бой. Тем более что это WBC. Они должны были к этому подойти нормально. Пакьяо — сильный боксёр, но я в него не особенно верю», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

16:30 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Пакьяо – Барриос

  • Марио Барриос (Мексика / США) — Мэнни Пакьяо (Филиппины). Полусредний вес. Бой за титул WBC;
  • Себастьян Фундора (США) — Тим Цзю (Австралия). Первый средний вес. Бой за титулы WBC и WBO;
  • Исаак Крус (Мексика) — Анхель Фиерро (Мексика). Первый полусредний вес;
  • Брэндон Фигероа (США) — Джоэт Гонсалес (США). Полулегкий вес;
  • Давид Пикассо (Мексика) — Кёносукэ Камеда (Япония). Полулегкий вес;
  • Гэри Расселл-младший (США) — Уго Кастанеда (Мексика). Второй полулегкий вес;
  • Марк Магсайо (Филиппины) — Жорже Мата (Мексика). Второй полулегкий вес;
  • Эумир Марсьяль (Филиппины) — Алексис Гайтан (США). Средний вес.
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