В руках Дюбуа — динамит, но работает он недолго. Изучаем стиль британца

19 июля состоится один из самых ожидаемых реваншей в профессиональном боксе. Александр Усик (23-0, 14 KO) проведёт поединок с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). Соперники сойдутся на арене «Уэмбли Стэдиум» в Лондоне, Великобритания.

Примечательно, что в первом поединке Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде. Но многие уже не считают его фаворитом в реванше. Виной всему – самый спорный момент, который произошёл ещё на экваторе поединка. Даниэль нанёс удар на грани, а Александр всем своим видом показал, что был атакован не по правилам. В итоге рефери принял решение дать Усику паузу, не отсчитывая нокдаун. Тот восстановился, бросился вперёд с новыми силами и всё-таки довёл дело до победы. Однако многие эксперты по-прежнему утверждают, что удар был абсолютно легальным, а Александр просто изобразил мучения.

27-летнему британцу уже выписывают серьёзные авансы. Его даже называют будущим королевского дивизиона. А работает в ринге Даниэль в очень интересной манере. Агрессивный рисунок ведения боя прослеживался ещё на любительском уровне. Именно тогда в коренастом боксёре увидели невероятный потенциал. Официально по любителям Дюбуа провёл 70 боёв, причём 65 из них завершил победами. А главное, восемь раз он отправлял соперников в нокауты. На таком уровне это выглядит внушительным показателем. Британцы даже хотели отправить талантливого боксёра на Олимпийские игры. Но он решил не дожидаться такого шанса, перебрался в профессионалы. И с того момента началось становление топового нокаутёра.

Примечательно, что стилистически Даниэль проводил очень похожие поединки. Особенно хорошо это было заметно на старте пути. Первые восемь боёв неизменно завершались быстрыми финишами. А по три поединка были остановлены уже в первом и втором раундах. Дюбуа при этом не любит работать серийно. Он закладывается на мощный удар, после которого можно будет развивать свой успех. И работало это практически безотказно. Даниэль попадал, чувствовал «вкус крови» и бросался финишировать. Особенных проблем у молодого британца не возникало.

Время шло, а уровень оппозиции продолжал расти. Однако вскрылись и первые проблемы. В противостоянии с Кевином Джонсоном всё дошло до судейского решения. Да, победа досталась Динамиту единогласным вердиктом, причём с огромным преимуществом. Но было заметно, что после экватора поединка Дюбуа начал откровенно проседать. Огромная мышечная масса нуждается в кислороде, постоянной подпитке. Поэтому усталость начинала сказываться именно во второй половине боя. Это стало первым тревожным сигналом. Правда, после этого Даниэль забрал ещё шесть поединков, проведя всего лишь 16 раундов (в среднем – меньше трёх за бой). Динамит попросту не хотел доводить до поздних стадий.

С Джо Джойсом сделать так же не получилось. И грянул гром. Соотечественник смог выдержать стартовый натиск Дюбуа. А затем методично разбивал Даниэля. Примечательно, что до судейского решения тот поединок так и не добрался. На 36-й секунде 10-го раунда Джойс поставил финальную точку. Он поймал Динамита на ошибке и отправил в нокаут. В тот момент стало понятно, что британцу стоит поработать над выносливостью, подтянуть «бензобак». Против не самой крепкой оппозиции тактика Дюбуа работала идеально. Однако к поясам не получится пробиться исключительно через проходных соперников.

Даниэль Дюбуа и Джо Джойс Фото: Julian Finney/Getty Images

И всё-таки глобально тактика Дюбуа так и не поменялась. Возможно, виной тому стали соперники. Четыре поединка подряд вновь были выиграны досрочно. Причём ни один из них не ушёл дальше четвёртого раунда. Даниэль выходил максимально злым и заряженным. В итоге после нескольких увесистых ударов оппоненты валились на канвас. И вновь возникло ощущение, что такая манера будет приносить результат раз за разом. А главное, Динамит получил, пожалуй, шанс всей жизни. Стало известно, что следующий бой британец проведёт с Усиком.

Поединок с Александром получился максимально спорным. Но в очередной раз подтвердил неприятную тенденцию. В первой половине поединка Даниэль выглядел классно. И даже нанёс тот самый удар, после которого Усик оказался на одном колене. Но после экватора боя Дюбуа полностью отдал инициативу и подсел. С соперниками такого уровня поступать подобным образом нельзя. Поэтому в девятом раунде Динамит оказался в нокауте.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

И вот именно этот момент стал переломным для карьеры Дюбуа. Даниэль, очевидно, стал более стойким боксёром. Противостояния с Джарреллом Миллером и Филипом Хрговичем получились затяжными. Американца Динамит удосрочил в 10-м раунде, хорвата – в восьмом. А с Энтони Джошуа всё закончилось в пятой трёхминутке. Но там вновь сработала любимая тактика Дюбуа. Он точными одиночными ударами ронял оппонента раз за разом.

Теперь Даниэлю нужно показать, что он действительно проделал работу над ошибками. Конечно, стартовый отрезок, скорее всего, вновь останется за Дюбуа. Но к экватору, если ничего не случится, Усик вновь станет перехватывать инициативу. И британцу будет очень важно не повторить историю первого поединка.