Уникальный реванш скандальных супертяжей. Всё, что нужно знать про турнир с Усиком и Дюбуа

Дата и время турнира с главным боем Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2

19 июля состоится один из самых ожидаемых реваншей в профессиональном боксе. Александр Усик (23-0, 14 KO) проведёт бой с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). Соперники сойдутся на арене «Уэмбли Стэдиум» в Лондоне, Великобритания.

Примечательно, что в первом поединке Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде. Но многие уже не считают его фаворитом в реванше. Виной всему – самый спорный момент, который произошёл ещё на экваторе поединка. Даниэль нанёс удар на грани, а Александр всем своим видом показал, что был атакован не по правилам. В итоге рефери принял решение дать Усику паузу, не отсчитывая нокдаун. Тот восстановился, бросился вперёд с новыми силами и всё-таки довёл дело до победы. Однако многие эксперты по-прежнему утверждают, что удар был абсолютно легальным, а Александр просто изобразил мучения.

Начало боксёрского вечера запланировано на 19:30 мск. Главный поединок стартует не раньше 23:00.

Прямая трансляция турнира с главным боем Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2

В России показывать турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа на данный момент не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

Полный кард турнира с главным боем Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2

Александр Усик (23-0, 14 KO) — Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO);

Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) — Кевин Лерена (31-3, 15 KO);

Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) — Соломон Дакрес (9-1, 3 KO);

Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) — Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO);

Лаша Гурули (1-0, 0 КО) — Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО);

Адам Хамед (5-0, 3 КО) — Эсекьель Грегорес (3-24, 0 КО).

Материалы о турнире с главным боем Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2

Прогноз на бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2

Российский боксёр Максим Бабанин высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Я, если честно, верю, что Дюбуа может остановить Усика. Шансы — 50 на 50. Он может побороться. Молодой, перспективный, поверил в себя. Думаю, что тот самый удар был нормальным. И это должно лишь придать уверенности. Что он может так же ударить и нанести урон», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Также свой прогноз дал известный российский спортивный журналист Александр Беленький.

«Мне кажется, что этот бой очень раскручен. Гораздо больше, чем он того стоит. В своём последнем поединке Дюбуа победил Джошуа. Но я в этом ничего особенного не вижу. Джошуа сам не знал, зачем он вышел. Пропустил, упал в нокдаун. А дальше пошло-поехало. С Усиком такого не будет. Он всегда знает, зачем выходит. И всегда очень хорошо доносит это до своего противника. Возможно, Дюбуа будет в приподнятом настроении несколько раундов. Но затем Александр донесёт британцу, что ему делать тут нечего. И нокаутирует Даниэля, скорее всего. Ну или победит по очкам. Многие говорят, что Усик в первом бою упал на пол, это был нокаут. Никакой это не нокаут. Удар был ниже пояса. Ниже. И всё. Все размышления на этот счёт отпадают. А то, что кто-то сумел, кто-то не сумел драться, это лежит за рамками обычного бокса. Удары ниже пояса запрещены даже в боях без правил. Думаю, тут победит Усик, причём достаточно легко. Либо нокаутом в 9-10-м раунде, либо по очкам с большой разницей. Дюбуа выиграет где-то два раунда», — сказал Александр Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.