Брутальный нокаутёр без хладнокровия. Как дерётся Тимофей Цзю

В ночь с 19 на 20 июля в США пройдёт большой вечер профессионального бокса. В карде турнира состоится титульный бой-реванш между старшим сыном Кости Цзю Тимом Цзю, и Себастьяном Фундорой, на кону будет стоять пояс чемпиона мира WBC, которым владеет американский боксёр.

Впервые Цзю и Фундора встретились в марте 2024 года. Непобеждённый на тот момент Тим подходил к поединку большим фаворитом и владел двумя чемпионскими поясами. Но во втором раунде в результате столкновения головами Тим получил серьёзную сечку, которая заливала его лицо кровью весь оставшийся поединок. В итоге Цзю проиграл раздельным решением, потерял «нолик» в графе поражений и лишился чемпионских поясов. Спустя год Тим получил заветный реванш и жаждет вернуться на вершину.

Имя: Тим Цзю

Тим Цзю Дата рождения: 2 ноября 1994 года

2 ноября 1994 года Место рождения: Сидней, Австралия

Сидней, Австралия Рост: 174 см

174 см Размах рук: 179 см

179 см Рекорд: 25-2

25-2 Весовая категория: средняя

средняя Прозвище: Похититель душ

Интересно, что старший сын Кости Цзю пошёл по стопам отца не сразу: сначала он увлекался гимнастикой, затем – футболом. И лишь в 15 лет Тим окончательно решил посвятить себя боксу. В 2016 году Цзю-младший дебютировал в профессионалах и стал стремительно развивать свою карьеру. За первый год он провёл семь поединков, во всех одержал победы, пять из них – досрочно, а ещё завоевал первый титул — WBC Asian Boxing Council Continental. Тим боксировал в Австралии, где хорошо помнили его отца, и быстро набирал популярность. Постепенно рос уровень конкуренции, но Цзю продолжал уверенно проходить своих оппонентов. Естественно, Тима долго преследовали сравнения с отцом – от этого никуда не деться.

Костя и Тим Цзю Фото: Mark Evans/Getty Images

«Я не люблю, когда Тима сравнивают со мной. Он личность, и у него абсолютно своя, другая жизнь. Да, я являюсь примером для него, и это здорово. Показываю ему на примере, как далеко он может дойти в этом деле», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу известного инсайдера Джея Маккаллистера.

После того как Тим переехал Джеффа Хорна, известного своей победой над самим Мэнни Пакьяо, и довёл рекорд до 16-0, он сделал эмоциональное заявление прямо в ринге.

«Я — Тим, а не сын!» — сказал боксёр. Таким образом он дал понять, что не хотел бы слышать сравнений с отцом.

Тим продолжал побеждать, но чем дальше заходила карьера, тем понятнее было, что Цзю пора перебираться в США, если он хочет получать большие бои и претендовать на полноценные титулы чемпиона мира. Дебют в Штатах получился не лучшим: в бою с Терреллом Гуше Тим оказался в нокдауне уже в первом раунде, однако сумел перестроиться, адаптироваться к сопернику и забрать победу судейским решением. После этого Цзю должен был боксировать с на тот момент абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло, бой был анонсирован, но Чарло снялся с поединка из-за травмы.

Цзю же вернулся в Австралию, финишировал Тони Харрисона, который в своё время побеждал того же Чарло, и стал временным чемпионом мира, а после даже защитил временный пояс. Увы, до Чарло Тим так и не добрался, Джермелл провёл денежный бой с Саулем Альваресом и, видимо, ушёл на пенсию. А Цзю выиграл у Брайана Мендосы и стал двойным чемпионом мира, после чего началась чёрная полоса в его карьере, вместившая в себя поражения от Себастьяна Фундоры и Бахрама Муртазалиева.

Тем не менее в апреле 2025 года Тим успешно закрыл неудачи в бою с американцем Джозефом Спенсером, финишировав того в четвёртом раунде. Цзю доказал, что его ещё рано списывать со счетов и что он боксёр высокого класса. К реваншу с Себастьяном Фундорой он подходит с солидным рекордом 25-2 и с 18 нокаутами в активе. За годы карьеры он зарекомендовал себя как боксёра, который умеет вырубать соперников. Да, были вопросы к его оппозиции в Австралии, но затем Тим снёс опытного Тони Харрисона, а Карлоса Окампо переехал в первом раунде, устроив настоящее избиение.

Цзю, как и его отец, любит действовать в доминирующей манере, оказывать постоянный прессинг на соперника. Это было в стиле Цзю до поражений, сохранилось и после: Тим неизменно работает первым номером. При этом стиле есть недочёты в защите, проявившиеся в поединке с Бахрамом Муртазалиевым. До боя с соотечественником Тим мог похвастаться крепкой челюстью, которая помогала ему прорываться через встречные удары соперников – Цзю просто перерабатывал оппонентов, хотя и много пропускал. В бою с Бахрамом эти ошибки стали роковыми, но нужно отметить, что даже после нокдаунов Тим вставал и шёл вперёд. Такой брутальный стиль, конечно, нравится зрителям, однако хватает и нюансов.

Тимофей Цзю — Бахрам Муртазалиев Фото: Alex Menendez/Getty Images

При этом Цзю достаточно техничный боксёр. Тим неплохо работает передней рукой, с дистанции может доставать и плотным прямым ударом, на ближней работает хуками и апперкотами. Техника у Цзю пропадает, когда он видит, что соперник «плывёт». В такие моменты Тим моментально обрушивает на соперника шквал ударов, которые летят по совершенно разным траекториям и выглядят «колхозно», но там уже и не до техники: Цзю редко отпускает соперников, если получается их потрясти, инстинкт убийцы у него включается мгновенно.

Предстоящий реванш крайне важен для Цзю. Это и возможность доказать, что поражение от Себастьяна годичной давности было случайностью, и шанс вернуть себе пояс и претендовать на большие бои. Откроются двери к потенциальному поединку с Кроуфордом, если он после боя с Канело решит вернуться в первый средний вес, и к реваншу с Бахрамом Муртазалиевым. Данные и возможности для победы у Тима есть, но просто в реванше с Фундорой точно не будет: стилистически неудобный двухметровый американец может доставить сыну Кости Цзю проблем.