Возвращение Пакьяо и реванш сына Кости Цзю. Почему бокс в Вегасе нельзя пропускать

Дата и время турнира с главным боем Марио Барриос — Мэнни Пакьяо

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, на арене «MGM Grand» состоится грандиозный боксёрский вечер. Особый интерес он вызывает по причине того, что в соглавном событии выступит Тим Цзю (25-2-0). Сын Кости проведёт реванш с Себастьяном Фундорой (22-1-1), который нанёс наследнику нашего прославленного боксёра первое поражение в карьере. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

А в главном событии вечера выступит легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2), который возвращается в ринг после длительной паузы. Соперником 46-летнего филиппинца станет Марио Барриос (29-2-1). Они также будут драться за пояс чемпиона мира по версии WBC, но уже в полусреднем весе.

Старт турнира запланирован на 3:00 мск. А соглавное событие начнётся не раньше 4:30 мск.

Прямая трансляция турнира с боем Себастьян Фундора — Тим Цзю 2

В России показывать турнир с боем Себастьян Фундора – Тим Цзю 2 на данный момент не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

Полный кард турнира с главным боем Марио Барриос — Мэнни Пакьяо

Эумир Марсьяль (Филиппины) — Алексис Гайтан (США). Средний вес;

Марк Магсайо (Филиппины) — Жорже Мата (Мексика). Второй полулёгкий вес;

Гэри Расселл-младший (США) — Уго Кастанеда (Мексика). Второй полулёгкий вес;

Давид Пикассо (Мексика) — Кёносукэ Камеда (Япония). Полулёгкий вес;

Брэндон Фигероа (США) — Джоэт Гонсалес (США). Полулёгкий вес;

Исаак Крус (Мексика) — Анхель Фиерро (Мексика). Первый полусредний вес;

Себастьян Фундора (США) — Тим Цзю (Австралия). Первый средний вес. Бой за титулы WBC и WBO;

Марио Барриос (Мексика/США) — Мэнни Пакьяо (Филиппины). Полусредний вес. Бой за титул WBC.

Материалы о турнире с боем Себастьян Фундора — Тим Цзю 2

Прогноз на бои турнира с главным поединком Марио Барриос — Мэнни Пакьяо

Российский спортивный журналист Александр Беленький высказался о предстоящем титульном реванше в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Себастьяном Фундорой и австралийцем Тимом Цзю.

«Это очень сложный случай. Основные вещи, которые здесь есть, невозможно предсказать, можно только угадать. Тим Цзю проиграл два боя. Но Фундоре — по чистой случайности. Он посёкся, однако закончил бой на ногах, что говорит о его воле. А Муртазалиеву уступил нокаутом, много раз падал. Это, правда, ни о чём не говорит. Любой может пропустить удар. Но для меня вопрос «челюсти» Тима Цзю остаётся открытым. В отличие от мужества, это либо есть, либо нет. Мужества хватит на 10 бойцов у Тима. А вот есть ли у него «челюсть», не знаю. Во втором бою Фундора, преисполненный своей удачей, будет действовать гораздо смелее и лучше. Рискну предположить, что у Тима всё в порядке с «челюстью». Первый всплеск эмоций Себастьяна он погасит. Сумеет ли Тим нокаутировать Себастьяна? Не знаю. Но бой он выиграет с большим преимуществом», — сказал Александр Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

А бронзовый призёр чемпионата мира (2019) и Европы (2017), а также чемпион России (2015) Максим Бабанин поделился мыслями о предстоящем поединке между 46-летним легендарным бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Марио Барриосом.

«Титульник после возвращения — это абсурд. Пацаны боксируют столько лет и не могут получить титульный шанс. А тут человек возвращается — и сразу получает такой бой. Считаю, это неправильно. Кем бы ни был этот боец. Уже появились новые звёзды. А он должен был провести хотя бы один предварительный бой. Тем более что это WBC. Они должны были к этому подойти нормально. Пакьяо — сильный боксёр, но я в него не особенно верю», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.