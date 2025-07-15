Отказался от Олимпиады ради величия в боксе. Как Дюбуа становится новым Фьюри

19 июля состоится один из самых ожидаемых реваншей в профессиональном боксе. Александр Усик (23-0, 14 KO) проведёт бой с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). Соперники сойдутся на арене «Уэмбли Стэдиум» в Лондоне, Великобритания.

Динамит – будущее королевского веса. В этом практически нет сомнений. Он считается топовым нокаутёром. А ещё многие уверены, что первый поединок с Усиком был обязан завершиться победой британца. Но спорный удар Даниэля, после которого Александр оказался на колене, был признан запрещённым. В итоге соперник встал и довёл дело до нокаута в девятом раунде. Однако это должно лишь обозлить талантливого боксёра.

Имя: Даниэль Дюбуа

Даниэль Дюбуа Дата рождения: 6 сентября 1997 года

6 сентября 1997 года Место рождения: Гринвич, Великобритания

Гринвич, Великобритания Рост: 196 см

196 см Размах рук: 198 см

198 см Рекорд: 22-2

22-2 Весовая категория: тяжёлая

тяжёлая Прозвище: Динамит

Вехи в карьере:

Главная надежда любительского бокса Англии

Родился Дюбуа в Великобритании. И вырос в очень многодетной семье. Всего в ней насчитывалось 11 человек. Отец Даниэля Дэйв переехал из Гранады, имел французское гражданство. Он воспитывал детей в одиночку, писал картины и продавал их на рынке, чтобы кормить семью. Стоит отметить, что маленький Даниэль, в отличие от братьев и сестёр, школу не посещал. Он находился на домашнем обучении: «Другие мои братья и сёстры ходили в школу, но я с самого начала обучался дома. Вы должны быть такими, я думаю, потому что иногда отвлекающие факторы могут достать ребёнка с раннего возраста».

Дюбуа пришёл в бокс в восемь лет. Даниэль быстро прогрессировал и подавал огромные надежды. Подросток уже обладал внушительной антропометрией, что быстро подметил тренер. В итоге с 14 лет британец начал выступать в юниорских и молодёжных сборных, защищал цвета своей страны. В 2014 году Динамит даже выступил на юношеских Олимпийских играх, однако добраться до медалей не смог. И всё-таки по любителям Даниэль выступал крайне неплохо. Он наколотил рекорд в 65 побед при всего лишь пяти поражениях. Более того, очень часто Дюбуа завершал свои поединки нокаутами. Именно по этой причине к нему было приковано запредельное внимание.

Соотечественники называли Дюбуа главной надеждой Великобритании. Они ждали, что в 2020 году Даниэль выступит на Олимпийских играх в Токио. Причём были уверены, что Динамит без особенных проблем прошагает в финал и заберёт золотую медаль. Но сам британец принял совсем другое решение. Он отправился покорять профессиональный бокс: «Я очень хотел бы выступить на Олимпийских играх и побороться за золото, если бы Олимпиада была в следующем году. Но ждать четыре года я не могу. Знаю, что за четыре года в профи вырасту как боксёр куда больше, чем это было бы в любителях. К 2020 году я планирую стать чемпионом мира в профи».

Даниэль Дюбуа Фото: Simon Cooper/Getty Images

«Искал его 35 лет». Как сбылась мечта Уоррена

Дюбуа заявил о желании выйти на профессиональный уровень и быстро получил первый контракт. Возможностью воспользовался топовый британский промоутер Фрэнк Уоррен. Сам функционер отметил, что искал такого боксёра 35 лет. И наконец-то исполнил свою мечту о безупречном подопечном. В итоге Даниэль начал выступать очень часто – за 2017 год успел провести шесть (!) поединков. И неизменно побеждал оппонентов досрочно. Более того, ни один бой не добрался даже до третьего раунда. Динамит брал стартовым натиском, не позволял никому из соперников подвесить интригу.

А вот 2018 год получился для Дюбуа более напряжённым. Всего лишь три поединка, причём последний вышел непростым. Даниэль сражался с американцем Кевином Джонсоном. И впервые на профессиональном уровне остался без нокаута. Дело дошло до судейского решения. Правда, Дюбуа всё равно оказался сильнее с огромным преимуществом. Но первый тревожный звоночек всё-таки прозвучал. Стало понятно, что есть парни, способные выдерживать нокаутирующую мощь Даниэля. А главное, сам британец понял, что в его карьере могут быть и очень затяжные противостояния.

Даниэль Дюбуа и Кевин Джонсон Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Дюбуа сдержал слово, но оступился

После битвы с Джонсоном британец перезагрузился и продолжил свой путь к мечте – титулу чемпиона мира. И серия из шести побед позволила добиться цели. Примечательно, что слова Даниэля получились максимально пророческими. В 2019 году он завоевал титулы чемпиона мира по версии WBC Silver и WBO International. Однако именно в тот момент в карьере Дюбуа случилось первое поражение. Да, британец шёл максимально мощно. Но столкнулся с преградой, которую не смог преодолеть.

Остановил Динамита соотечественник – Джо Джойс, который на тот момент также шёл непобеждённым. Поединок получился очень ярким. И всё-таки чувствовалось, что соперник превосходил Дюбуа. Особенно это было заметно во второй половине боя. В итоге в 10-м раунде Джозеф поставил точку. Он отправил Даниэля в нокаут, продемонстрировав наличие слабых сторон у молодого британского таланта. Однако это лишь обозлило Динамита. Дюбуа в трёх следующих поединках разбивал оппозицию максимально легко. И провёл за этот отрезок всего лишь восемь раундов.

Даниэль Дюбуа и Джо Джойс Фото: Julian Finney/Getty Images

Скандальный поединок с Усиком и перезагрузка

Три победы подряд вывели Дюбуа на Усика. В тот момент уже стало понятно, что Даниэль переписал историю. В таком молодом возрасте замахнулся на доминацию в дивизионе. И королевский вес практически сдался на милость британца. Но вмешался спорный удар, который Александр пропустил на экваторе поединка. Усик опустился на колено и всем видом показал, что страдает от атаки в пах. Рефери остановил поединок и дал чемпиону возможность восстановиться. После этого Динамит немного «поплыл», что и привело к его нокауту в девятом раунде. Правда, по-прежнему большинство экспертов сходится во мнении, что удар был абсолютно легальным, а Дюбуа должен был забирать победу нокаутом.

Вторая осечка не пошатнула уверенность Даниэля в собственных силах. Он прекрасно понимал, что проиграл лучшему боксёру дивизиона. Поэтому британец перезагрузился и включился на максимум. Он последовательно разбил американца Джаррелла Миллера, хорвата Филипа Хрговича и соотечественника Энтони Джошуа. При этом каждого нового соперника он побеждал всё легче. И вновь получил возможность подраться с Усиком. Более того, теперь цена стала ещё более серьёзной. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира.

Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа Фото: Bradley Collyer/Getty Images

Теперь Даниэля ждёт самый важный поединок в карьере. В свои 27 лет он может стать абсолютным чемпионом мира. А Великобритания, которая совсем недавно грустила из-за ухода Тайсона Фьюри, получит новую суперзвезду королевского дивизиона. Однако для этого Дюбуа должен доказать, что поражение в первом поединке действительно было незаслуженным.