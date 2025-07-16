Сульянов проиграл или хитрит? Промоушен Hardcore близок к гибели

Российский промоушен Hardcore в ближайшее время может быть окончательно ликвидирован. Лига Анатолия Сульянова, которую последний год преследуют скандалы и финансовые проблемы, близка к закрытию. Во всяком случае об этом заявляет идейный вдохновитель и главное лицо организации.

«У компании больше нет лицензии федерации бокса, спонсорский контракт обнулён. Никакого дальнейшего смысла содержать компанию и штат сотрудников в ней мы не видим. Закрыли все налоги, приняли решение ликвидировать. То, что касается налоговой и банкротства других компаний — это обязательная процедура для ФНС при такой сумме задолженности», — приводит слова Сульянова телеграм-канал «Mash на спорте».

Анатолий Сульянов на одном из бойцовских вечеров Hardcore FC Фото: Hardcore FC

Проблемы у Анатолия и его лиги начались в октябре 2024 года. Федерация бокса России отозвала лицензию на проведение боксёрских турниров и соревнований по кулачным боям. Сульянов выкрутился, примкнув к федерациям спортивной борьбы и панкратиона России, и даже провёл большой стадионный турнир в Новосибирске. Но затем проблемы лиги обострились.

В феврале название лиги и фамилия её лидера появлялись в заголовках практически всех СМИ, которые хоть как-то связаны со спортом. Поводом послужил коллективный иск от бойцов промоушена, которые обвиняли Анатолия в невыплате гонораров, среди них оказались, например, Шамиль «Пахан» Галимов, Даниял «Т-34» Эльбаев и Дмитрий «Армеец» Климов. Общая сумма задолженности составила около 30 млн рублей.

Решил ли эту проблему Сульянов? Нет. Анатолий начал давать комментарии в СМИ, в социальных сетях о том, что финансовые проблемы возникли из-за того, что генеральный спонсор лиги — компания Olimpbet — не выполнил свои финансовые обязательства перед промоушеном.

«Я не понимаю, где я или мы сказали, что кому-то не заплатим вообще? Ведь так? Да, есть история с задержкой выплат нам 250 млн. Это, поверьте, огромные деньги! И да, мы её решаем. И да, мы открыто с первого дня этих самых задержек по выплатам говорим об этом спортсменам напрямую», — отмечал Сульянов.

Интересно, что бывший спонсор промоушена пошёл в контратаку и тоже подал в суд на ООО «Эйчефси Медиа», которое имеет непосредственное отношение к Hardcore: букмекерская контора планировала отсудить более 50 млн рублей.

Время шло, но проблемы Hardcore и Сульянова не решались. Глава лиги перенаправлял бойцов, требовавших выплат, к другим компетентным специалистам, однако денег бойцы так и не видели. В итоге неожиданно в начале июня появилась новость, что долги перед бойцами закрыл… Умар Кремлёв. Глава международной ассоциации бокса заявил, что для него главное в сложившейся ситуации — благополучие тренеров и спортсменов. При этом функционер отметил, что разборки по контрактам с Hardcore и по отсутствию выплат бойцы продолжат в юридической плоскости, и даже выделил для этого юристов.

Сульянов неоднократно заявлял, что с Hardcore всё будет хорошо, пытался наладить коммуникацию с Умаром Кремлёвым и записывал обращение к нему с send me location. Анатолий ходил на съёмки подкаста Амирана Сардарова, принял участие в съёмках нового сезона Hype, откуда разлетелись видео с его схваткой с Тони Фергюсоном. И везде Сульянов говорил, что проблемы промоушена обязательно решатся.

Однако последнее заявление Анатолия говорит об обратном. Похоже, Hardcore в том виде, в котором существовал долгие годы, больше не вернётся. Подтверждает это и тот факт, что бойцы лиги, в том числе и чемпионы, активно начинают выступать в других промоушенах: например, на прошлой неделе в титульных боях лиги RCC Hard выступили два бывших чемпиона Hardcore Виталий Ананин и Николай Данилов.

Вопрос в другом: будет ли что-то вместо Hardcore? Придумает ли Сульянов новый проект с отголосками прошлого или же вся эта ситуация разочаровала его и он завяжет с организацией боёв? А может быть, последнее заявление и вовсе сделано на эмоциях или ради пиара? Ответы на эти вопросы знает только сам руководитель Hardcore, но пока есть ощущение, что смерть известного промоушена не за горами.