Непобеждённого россиянина расстреляли из травмата. Чемпион PFL угодил в больницу

К сожалению, различные криминальные истории с участием спортсменов случаются довольно часто. И бойцы MMA не исключение из правил. Напротив, они постоянно оказываются в подобных ситуациях. Накануне появились новости, что на российского непобеждённого бойца MMA напали на улице. Чемпиона PFL Тимура Хизриева расстреляли из травматического пистолета. К счастью, на данный момент жизни спортсмена ничего не угрожает. Но сам факт нападения всё равно выглядит вопиющим.

Информация о нападении сначала появилась в телеграм-канале «Эхо Дагестана». Инцидент произошёл на улице Даниялова. По информации источника, двое в масках подкараулили бойца во дворе жилого дома. Хизриев вышел из своего автомобиля, после чего прозвучали выстрелы. Их было около 10, после чего злоумышленники скрылись с места нападения.

Чуть позже новые подробности рассказал телеграм-канал Mash. А главное – появилось видео инцидента. На нём видно, что злоумышленники подкрались со спины, а затем пять раз попали по Хизриеву из травматического оружия. Любопытно, что боец дал отпор. Спортсмен повалил на землю одного из нападавших и самостоятельно покинул место происшествия. Злоумышленники скрылись на белой «Приоре», в которой их ждал сообщник. Убегая, они выкрикивали оскорбления в адрес семьи Хизриева.

16 июля появилась информация о состоянии здоровья российского бойца. Всё тот же канал «Эхо Дагестана» сообщил, что жизни спортсмена ничего не угрожает. По информации источника, врачи удалили из тела спортсмена несколько резиновых пуль. Было зафиксировано около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Но, естественно, на этом ситуация не могла завершиться. В прокуратуре региона сообщили, что на нападавших завели уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Тимур Хизриев Фото: Cooper Neill/Getty Images

Замминистра спорта Дагестана Будун Будунов поделился с «Матч ТВ» свежими подробностями инцидента: «Тимур Хизриев действительно подвергся нападению. Сейчас с ним всё нормально, его жизни ничего не угрожает. Стрельба была из травматического пистолета резиновыми пулями, но, естественно, всё равно ничего хорошего в этом нет. Самое главное, что его жизни ничего не угрожает. Ему пригодились его навыки бойца. Думаю, один из важных факторов был, что он дал отпор. Видимо, какой-то бытовой конфликт. Следствие сейчас разбирается. Личности нападавших уже установлены».

Очень хочется пожелать Тимуру скорейшего выздоровления и возвращения в октагон. У него профессиональный рекорд 18-0, также Хизриев является действующим чемпионом PFL в полулёгком весе. В прошлом сезоне он одержал четыре победы, стал победителем Гран-при и забрал $ 1 млн. Надеемся, что россиянин продолжит прославлять страну на международной бойцовской арене и этот инцидент никак на нём не скажется.