Проводы Порье на пенсию могут обернуться избиением. UFC не пожалела ветерана

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане, США, на арене «Смути Кинг-центр» состоится грандиозный номерной турнир – UFC 319. Особенное внимание фанатов будет приковано к главному поединку вечера. Свою трилогию закроют Дастин Порье и Макс Холлоуэй. А такие вещи чаще всего воспринимаются фанатами с восторгом. Сам турнир стартует в 1:15 мск, а основной кард начнётся в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию событий.

Парни не просто заканчивают принципиальную трилогию. Они ставят точку в карьере Порье. Дастин уже объявил, что после предстоящего поединка завершит профессиональный путь. Правда, организация не стала жалеть своего ветерана, давая проходную оппозицию. В соперниках – обозлённый Холлоуэй, который горит желанием закрыть поражение от Илии Топурии. А также отомстить за два поражения, которые в своё время потерпел от Бриллианта.

Вокруг этого поединка выстроили мощную систему прогрева. Конечно, организация хочет красиво проводить одного из самых топовых бойцов в истории. Поэтому даже в его последнем бою на кону поставлен пояс. Правда, не чемпиона лиги, а титул BMF. Но даже это повышает статусность и значимость противостояния. Изначально пояс главного плохиша промоушена выглядел баловством, мало кто относился к нему всерьёз. Однако каждый поединок за него превращался в яркое шоу. Постепенно статус BMF превратился в гарант качества для зрителей. Поэтому и теперь ожидания от сражения Порье и Холлоуэя – запредельные.

Примечательна и история самого соперничества парней. Она берёт своё начало с далёкого 2012 года. Именно тогда Дастин и Макс впервые сошлись в октагоне. Случилось это на номерном турнире UFC 143. Бой, стоит отметить, получился быстрым. Уже в первом раунде Бриллиант нашёл возможность выйти на рычаг локтя. Холлоуэй был вынужден сдаться. А Порье получил бонус за «Приём вечера», что лишь добавило перчинки. После этого Макс загорелся жаждой реванша. Он чувствовал, что свои сильные стороны продемонстрировать не смог, в стойке парни толком не поработали.

Макс Холлоуэй и Дастин Порье Фото: Nick Laham/Getty Images

Но ждать реванша пришлось семь лет. Лишь в 2019 году второй поединок между этими соперниками был организован на UFC 236. И то столкновение уже котировалось очень высоко. На кону стоял пояс временного чемпиона организации в лёгком весе. И бой полностью соответствовал своему статусу. На протяжении всех пяти раундов оппоненты ожесточённо колотили друг друга. Поэтому дело закономерно добралось до судейского решения. Единогласный вердикт был на стороне Порье, который вновь оставил Холлоуэя ни с чем. Примечательно, что в следующем поединке Дастин сразился с Хабибом Нурмагомедовым. И уступил россиянину удушающим приёмом в третьем раунде.

Ещё одна интрига третьего поединка – статистическая. На данный момент лидером UFC по количеству побед остаётся Джим Миллер. На его счету 27 удачных боёв. Затем идёт группа из тех, кто забрал 23 поединка. У Макса и Дастина равное количество побед в лучшей лиге мира – по 22. Поэтому тот, кто окажется сильнее, заберётся на вторую строчку. Правда, будет делить её сразу с несколькими бойцами. Однако факт остаётся фактом.

Дастин Порье и Макс Холлоуэй Фото: Josh Hedges/Getty Images

Есть ещё одна причина смотреть третий бой этого противостояния. Достаточно просто взглянуть в графу акцентированных ударов, чтобы всё сразу стало понятно. На счету Холлоуэя таких набралось 3457 (!), что на данный момент является абсолютным рекордом лиги. У ближайшего преследователя Шона Стрикленда всего лишь 2197. А у самого Порье – 1752. Он расположился на восьмом месте в истории лиги по этому показателю. Но даже сотня акцентированных попаданий позволит попасть в топ-5. В противостоянии с Исламом Махачевым у Бриллианта их набралось 74. А противостояние с Холлоуэем обещает получиться ещё более открытым и конкурентным.

Фаворитом, несмотря на два поражения подряд выглядит Холлоуэй. А всё потому, что в последнее время Дастин часто травмируется, выглядит не лучшим образом. В пяти предыдущих поединках он добыл всего лишь две победы. А вот Макс набрал очень приличные обороты. Перед поражением от Топурии он шёл на серии из трёх побед. Более того, две были добыты досрочно – в очень ярких противостояниях. Холлоуэй продолжает демонстрировать своё мастерство в стойке. Кроме того, осечку с Илией можно вынести за скобки. Макс проиграл нынешнему лидеру рейтинга P4P, что говорит само за себя.

Дастин Порье и Макс Холлоуэй Фото: Josh Hedges/Getty Images

Пропускать такой поединок никак нельзя. Нет ничего удивительного, что именно его организаторы сделали главным событием вечера. Закроется трилогия, в которой окончательно будут расставлены все точки над «i». Порье покинет лучшую лигу на планете, а вместе с ней – и смешанные единоборства. Всё это – история, которая будет разворачиваться прямо на наших глазах.