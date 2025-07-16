Громкий реванш с унылым кардом. Что не так с турниром в Лондоне

19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера пройдёт грандиозный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, а на кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе.

Реванш Усика и Дюбуа – событие по-настоящему большое для мира профессионального бокса. В первом поединке, который состоялся два года назад, Александр одержал победу нокаутом в девятом раунде, но у этой победы было неприятное послевкусие. Тогда больше обсуждали не сам бой, а ситуацию с пограничным ударом Дюбуа в пятом раунде: рефери на тот момент посчитал, что атака пришлась ниже пояса, сориентировавшись в том числе на показания Усика, который рухнул на пол и держался за пах. Однако далеко не все согласились с тем, что это был нелегитимный приём, поэтому и споров было достаточно много.

За два года Усик дважды победил Тайсона Фьюри, а Дюбуа одержал три досрочные победы над топовыми боксёрами, в том числе и над Энтони Джошуа, заслужив право на реванш. Обычно под такое событие готовится вполне приличный кард: например, в карде реванша Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева было сразу шесть титульных боёв. Но турнир в Лондоне не будет блистать громкими афишами.

Полный кард турнира с главным боем Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2:

Александр Усик (23-0, 14 KO) — Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO);

Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) — Кевин Лерена (31-3, 15 KO);

Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) — Соломон Дакрес (9-1, 3 KO);

Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) — Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO);

Лаша Гурули (1-0, 0 КО) — Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО);

Адам Хамед (5-0, 3 КО) — Эсекьель Грегорес (3-24, 0 КО).

В соглавном событии выступит другой британский тяжеловес, бывший чемпион мира в крузервейте Лоуренс Околи. Сейчас он владеет поясом WBC Silver в королевском дивизионе и будет проводить защиту титула в бою против ещё одного выходца из крузервейта Кевина Лерены. В целом наличие такого поединка в карде объясняется тем, что Околи – британец, идёт на четвёртой позиции в рейтинге WBC плюс выступает в королевском дивизионе. Получается такой подарок для британской публики, которая будет преобладать на трибунах «Уэмбли».

Такой же логикой можно объяснить появление в карде турнира украинца Владислава Сиренко. Непобеждённый тяжеловес давно является спарринг-партнёром Усика, и Александр, пользуясь своей популярностью и связями, продвинул Сиренко в кард большого турнира. Тут ещё нужно сказать, что Владислав в прошлом году подписал контракт с промоутером Фрэнком Уорреном, вероятно, это тоже повлияло на появление малоизвестного боксёра в главном карде турнира на «Уэмбли».

Однако давайте будем откровенны: ни Околи, ни тем более Сиренко недотягивают до того, чтобы быть в главном карде такого масштабного турнира, а уж тем более их ещё более малоизвестные соперники Кевин Лерена и Соломон Дакрес. Остаётся надеяться, что это будут как раз те случаи, когда бои, на которые не делаешь ставку, получаются крайне яркими и интересными. Тем более что речь идёт о супертяжёлом весе – там всё может закончиться мгновенно.

Состав турнира пополнит ещё один непобеждённый боксёр Даниэль Лапин, выступающий в полутяжёлом весе. Он имеет рекорд 11-0 и уже неоднократно выступал в карде турниров с участием Александра Усика, в том числе боксировал и в августе 2023 года, когда Усик и Дюбуа впервые делили ринг. Интересно, что Лапину подобрали подходящего соперника – непобеждённого британца Льюиса Эдмонсона с таким же рекордом 11-0 – и по национальному признаку бой составлен идеально, и с точки зрения спортивной составляющей.

Также на турнире состоится второй поединок в профессиональной карьере бронзового призёра Олимпиады в Париже Лаши Гурули из Грузии. Дебютировал он в профессионалах у себя на родине в марте этого года, а затем сразу получил бой в карде большого турнира в Лондоне. Лаша ещё не до конца перестроился с любительского бокса, так что вряд ли от него стоит ожидать яркого нокаута или брутального избиения – скорее, это будет техничный бокс от крепкого любителя. А в соперниках у него окажется ещё один британец Джеймс Фрэнсис с рекордом 7-1, так что британской публике опять же будет за кого поболеть.

Ну а откроет турнир сын бывшего чемпиона мира, британо-йеменского боксёра Насима Хамеда – Адам Хамед. Адам пошёл по стопам отца, имеет рекорд 5-0, три победы одержал нокаутом. Но вот в соперниках у Хамеда будет очень слабый боец Эсекьель Грегорес с рекордом… 3-24. Понятно, что на ранних стадиях карьеры боксёров часто ведут через бои с джорнименами, однако парень с таким рекордом в карде грандиозного реванша Усика и Дюбуа – это что-то очень странное.

На выходе получаем, что внимание широкой боксёрской аудитории будет приковано только к главному бою вечера. Остальные поединки, вероятно, будут интересны британо-украинским любителям бокса, что, конечно, оставляет небольшой осадок. Всё-таки у таких больших турниров должен быть хотя бы ещё один бой, который может заинтересовать широкого зрителя, здесь же всё завязано только на реванше Усика и Дюбуа. Возможно, специально, чтобы фанаты не распылялись на другие поединки, а были сконцентрированы на главном событии, которое обещает быть интригующим.