Бой топового российского ударника и прощание с Порье. Пропускать UFC 318 — нельзя

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане, США, на арене «Смути Кинг-центр» состоится грандиозный номерной турнир – UFC 318. Он привлекает внимание фанатов смешанных единоборств со всего мира. Сам ивент стартует в 1:15 мск, а основной кард начнётся в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию событий.

Турнир действительно стоит особняком и приковывает к себе запредельное внимание. А всё потому, что целый ряд противостояний обещает получиться максимально огненным. Причём начнётся всё ещё с ранних прелимов, что вряд ли можно назвать рядовой историей. Поэтому начинать смотреть стоит с первых же мгновений, чтобы не пропустить ничего интересного.

Первый контрольный пункт – поединок Ислама Дулатова. Чеченский боец-модель дебютирует в лучшей лиге на планете. Представляет он Германию, но является уроженцем России. Соперником Дулатова станет американец Адам Фьюджитт.

Профессиональный рекорд Ислама – 13-1. Причём самое любопытное заключается в том, что единственное поражение пришлось на первый поединок в карьере. А затем Дулатов мощнейшим образом перевернул ситуацию. Все 13 побед были добыты досрочно. Более того, лишь дважды за всё время поединки уходили за пределы первого раунда. Поэтому и теперь от Ислама ждут невероятного выступления. Кроме того, соперник не отличается безупречностью – на восемь побед у него три поражения. И лишь 2 из 11 поединков добрались до судейского решения. Кажется, досрочного финиша в такой ситуации не избежать.

Следующий боец, который вызывает неподдельный интерес, – американец Кевин Холланд. Его соперником станет соотечественник Даниэль Родригес.

Чем же отметился Холланд? А тем, что к седьмому месяцу 2025 года он провёл три поединка. На очереди – четвёртый. В январе американец уступил Ренье де Риддеру. Однако затем перезагрузился и включился на максимум. Единогласным решением победил Гуннара Нельсона и снёс досрочно Висенте Луке. Как итог: в среднем Кевин выходит в клетку раз в полтора месяца.

На соглавном событии будет сосредоточено внимание фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что на турнире выступит топовый ударник – Роман Копылов. Его соперником должен стать бразилец Пауло Коста.

Бойцы должны были столкнуться намного раньше. Но тогда южноамериканец снялся с поединка. Поэтому интересно всё ещё задолго до выхода атлетов в клетку. Болельщики всерьёз спорят о том, состоится ли поединок вообще. Слишком уж часто Коста грешит на проблемы со здоровьем. Ещё более интересно то, в каком состоянии парни подходят к сражению. Копылов идёт на серии побед и рвётся занять место повыше в топе. А Пауло, как кажется, одной ногой уже стоит на выход из лучшей лиги на планете.

Роман Копылов Фото: Chris Unger/Getty Images

Вишенкой на торте, естественно, станет главное событие. Закроется трилогия Дастина Порье и Макса Холлоуэя.

Кроме того, этот поединок станет прощальным для Бриллианта. Американец проведёт бой, после которого завершит профессиональную карьеру. Примечательно, что два предыдущих поединка завершились победами Порье. Однако сейчас он выглядит андердогом. У Холлоуэя будет прекрасная возможность поквитаться за неудачи. А ещё он горит желанием исправиться за недавнюю осечку в противостоянии с Илиёй Топурией.

Кроме того, как и во всех перечисленных выше поединках, в главном бою зрители ждут исключительно досрочный финиш. Достаточно просто взглянуть в графу акцентированных ударов, чтобы всё сразу стало понятно. На счету Холлоуэя таких набралось 3457 (!), что на данный момент является абсолютным рекордом лиги. У ближайшего преследователя Шона Стрикленда всего лишь 2197. А у самого Порье – 1752. Он расположился на восьмом месте в истории лиги по этому показателю. Поэтому сложно представить, что парни начнут возиться в партере. Скорее всего, они будут рубиться в стойке, а в определённый момент могут просто начать обмениваться ударами в центре октагона.

Турнир выглядит потрясающе по вывескам и просто обязан подарить огромное количество досрочных финишей и нокаутов. Поэтому пропускать его не стоит. Слишком уж много исторических вещей может случиться в его рамках.