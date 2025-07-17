«Это сверхчеловек — как Криштиану Роналду». Интервью со спарринг-партнёром Пакьяо

Уже через несколько дней в ринг снова выйдет легендарный Мэнни Пакьяо: 46-летний боксёр решил вернуться в спорт и сразу подерётся за титул — его соперником станет Марио Барриос, который младше филиппинца на 15 лет. В преддверии такого большого боя мы поговорили с Владимиром Саруханяном — непобеждённым российско-армянским боксёром с солидным опытом спаррингов с Пакмэном. Владимир не только вспомнил о тренировках с Мэнни, но и поделился мнением по поводу других громких событий в мире бокса.

— Вало, рады приветствовать! Расскажи, как обстоят сейчас дела в карьере, готовишься к какой-то дате?

— Да, готовлюсь. Вот буквально на днях должна решиться судьба следующего боя. Планируем провести поединок 30 августа на турнире в Таиланде, который будет транслироваться телеканалом DAZN. Я там буду драться за титул IBO Intercontinental в лёгком весе, за который должен был сразиться ещё в прошлом бою, но в итоге там что-то не срослось и я завоевал титул IBO Asia, вот так меня обманули. Был разговор о том, что после победы над Абдулом Рашидом в апреле в Дубае я в следующем бою буду драться за полновесный титул, однако придется одержать ещё одну, прежде чем проведу титульный бой.

— Тебе доводилось по ходу своей карьеры проводить спарринги с Мэнни Пакьяо и находиться в его тренировочном лагере. Какие остались впечатления?

— Помню, что первый мой спарринг с ним был очень волнительным. Переживал, для меня это было огромной честью боксировать с таким крутым бойцом, как Мэнни Пакьяо. Я тогда пропустил целый вагон серийных атак и откровенно перегорел. Но потом закатил ему нормальную рубку в последующих встречах, и он оценил мою работу в ринге. В общей сложности мы провели с ним три спарринга по три раунда.

Спарринг Владимира Саруханяна с Мэнни Пакьяо Фото: Из личного архива Владимира Саруханяна

Пакьяо, конечно, невероятно крутой парень. Лучше боксёра я не встречал. Сколько ему сейчас лет, 46? Это вообще ни о чём не говорит — он идеально следит за своим телом, очень дисциплинированный и ответственный в этом плане. Это просто настоящий профессионал, который и в 50 лет способен стать чемпионом мира и конкурировать со всеми молодыми топовыми бойцами.

Я бы сравнил Мэнни Пакьяо с Криштиану Роналду. В таком возрасте продолжать быть на высочайшем уровне — это говорит о том, что они просто сверхлюди. Скорость Пакьяо по-прежнему не уступает никому, и для молодёжи это главные кумиры на сегодня.

— Совсем скоро Пакьяо проведёт бой с действующим чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриосом, который на 15 лет его моложе. Как думаешь, осилит ли его Пакьяо?

— За боевой формой Мэнни следит огромный коллектив специалистов, и они точно знают, что ему нужно добавить или убрать, чтобы он был в ринге с Барриосом как 30-летний. С Пакьяо работают такие врачи, что мы этой разницы в возрасте не заметим.

Он хочет удерживать титул до 50 лет, у него есть такое желание, которое вполне осуществимо. Всё зависит от того, что у него в голове на самом деле, потому что в плане физики у него всё нормально.

— А что скажешь по поводу неожиданного поражения Альберта Батыргазиева в бою с Джеймсом Диккенсом? Ожидал такого результата?

— Честно скажу, ожидал, потому что его очень круто болтали в предыдущем поединке и ему был необходим нормальный перерыв. Нужно было поменять тактику и манеру ведения боя. Он должен был действовать более осторожно, потому что я знаю, что он плохо держит удар. Что-то нужно было поменять однозначно, и жаль, что всё так произошло. Альберт – классный, культурный и воспитанный парень, который притягивает своей простотой. Мы с ним хорошо общаемся, и я ему желаю только всего хорошего. Желаю поскорее восстановиться и вернуться ещё сильнее. Пакьяо тоже падал в тяжёлые нокауты, однако затем выходил в ринг и проводил массу крутых боёв.

У Альберта есть опция о реванше с Диккенсом, но в этом сейчас нет никакого смысла. Ему в ближайшие полгода вообще нельзя боксировать, лично я считаю. Потом уже будет виднее.

— А что скажешь по поводу первого в карьере поражения Харитона Агрбы?

— Я прямо перед этим боем сказал, что если Харитон пропустит хоть один удар от того парня Муньоса, то будет нокаут. Смотрел его рекорд и отметил, что это очень опасный боец, и не успел я этого сказать, как всё произошло в действительности, и Харитон пропустил этот самый удар.

Конечно, очень жалко, Агрба – талантливый парень, и я тоже искренне желаю ему хорошо восстановиться. Знаю, что у него душа горит, и он стремится стать чемпионом, поэтому пусть у него всё будет хорошо.

— В одном карде с Пакьяо состоится реванш Тимофея Цзю с Себастьяном Фундорой. Как думаешь, Тимофей сможет взять реванш?

— Думаю, на этот раз Тим покажет себя во всей красе. Первый бой получился таким из-за случайности, которая привела к сильному кровотечению у Цзю. Весь план на бой был поломан на старте, сейчас такого уже не должно произойти, и всё будет доведено до конца. Для меня в этом бою явный фаворит – Тимофей. Несмотря на тяжёлое поражение от Бахрама Муртазалиева, он должен взять реванш у Фундоры.

— Какие у тебя ожидания от боя-реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа? И, вспоминая первый бой, считаешь ли тот удар в пояс легитимным?

— Мне кажется, в первом бою Усика вытянули на фоне Украины и всей вообще поддержки Запада в их сторону. Нельзя было отдавать тогда победу Дюбуа, тем более такую. Хотя я лично считаю, что Дюбуа попал чисто и это не был удар ниже пояса, всё было очевидно. Второй раз Дюбуа должен подготовиться как надо и будет просто дураком, если не использует этот шанс. Он реальный нокаутёр и может досрочно остановить Усика, но здесь, конечно, будет многое зависеть и от его дыхалки.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

— Что скажешь по поводу завершения карьеры Василия Ломаченко?

— Человек сделал своё дело в этом спорте и ушел вовремя. Одержал яркую победу над топовым бойцом и завершил карьеру — идеально. Менять весовую категорию ему уже было бы сложно, он всё взвесил и принял верное решение.