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Гонорары Макса Холлоуэя и Дастина Порье за бой 20 июля 2025, сколько заработали за карьеру, зарплаты бойцов UFC

Долгая карьера в UFC равна безбедной жизни? Считаем гонорары Порье и Холлоуэя
Игорь Некрасов
Гонорары Макса Холлоуэя и Дастина Порье
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Дастина озолотила трилогия с Макгрегором, а Макса – UFC 300.

В ночь с 19 на 20 июля в США состоится масштабный турнир UFC 318. В главном событии вечера пройдёт поединок за титул BMF между обладателем пояса Максом Холлоуэем и Дастином Порье.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Для Макса и Дастина это будет уже третий очный поединок в карьере, причём второй – титульный. Впервые они встретились ещё в 2012 году в рамках полулёгкого веса, Бриллиант одержал победу болевым приёмом. В 2019 году они оспаривали временный пояс чемпиона в лёгком весе, и вновь победу праздновал Порье, на этот раз – единогласным решением судей. Так что третий бой будет принципиальным для обоих бойцов. Макс хочет поквитаться за два поражения и сохранить титул BMF у себя, а Порье проводит прощальный бой в карьере в родном для себя штате – и уйти на мажорной ноте ему крайне необходимо.

У Макса и Дастина на двоих 73 поединка, оба бо́льшую часть карьеры бились в UFC. И, конечно, за годы выступлений сумели заработать достаточно, чтобы обеспечить себе безбедную пенсию. Карьера Дастина в полулёгком весе была не самой впечатляющей, зато, когда Бриллиант окончательно принял решение подняться в лёгкий дивизион, началось настоящее восхождение Порье как в спортивном плане, так и в части гонораров. Если раньше он зарабатывал в пределах $ 100-150 тыс., то в новой весовой категории вместе с победами пришли и крупные чеки.

Последний бой Порье будет крайне опасным:
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Интересно, что самые большие деньги за выступления Дастин стал получать уже на закате карьеры. Естественно, самыми прибыльными для него стали бои с Конором Макгрегором, ради трилогии с которым Порье пожертвовал титульником. За третий бой с ирландцем в июле 2021 года Бриллиант получил больше $ 5 млн, при том, что гонорар был всего $ 1,5 млн, а остальное – процент с продажи платных трансляций, которые всегда бьют рекорды, если в клетке Макгрегор. Во втором поединке с Конором, который был за полгода до этого, гонорар Порье составил $ 1 млн, а с учётом процента с проданных трансляций американец заработал больше $ 3 млн.

В целом это объясняет, почему Дастин согласился на третий бой с Конором, а не воспользовался возможностью стать чемпионом UFC: тогда Порье застыл в ожидании ирландца, и вакантный пояс, оставленный Хабибом Нурмагомедовым, разыграли Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. Таких гонораров, как за поединки с Конором, Дастин не получал даже за титульники с россиянами Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым: после поражения от Орла Бриллиант получил $ 1,28 млн, а за бой с Махачевым — $ 1,07 млн. Вот что значит влияние Конора Макгрегора.

Бой Дастина Порье и Конора Макгрегора

Бой Дастина Порье и Конора Макгрегора

Фото: Chris Unger/Getty Images

Тем не менее благодаря всем этим поединкам Порье сделал себе имя, что позволяло ему зарабатывать много даже без чемпионского статуса. К примеру, за бой с Майклом Чендлером он получил $ 1,6 млн, а за поединок с Бенуа Сен-Дени — $ 1,8 млн. Логично предположить, что и за последний бой в карьере Дастин заработает круглую сумму. Здесь стоит учитывать, что поединок будет главным событием турнира, на кону стоит титул, пусть и BMF, а значит, будут и проценты с проданных платных трансляций. И есть ощущение, что трилогию Порье и Холлоуэя и то, как Дастин будет прощаться с ММА, захотят посмотреть многие, так что Бриллиант точно заработает в районе $ 2 млн, если не больше.

Макса Холлоуэя тоже нельзя назвать бедствующим парнем. Благословенный почти всю свою карьеру выступает в UFC и поначалу буксовал, однако затем выдал серию из 13 побед – как раз до второго поражения от Порье в 2019 году. Макс побеждал бойцов с большими именами, и, соответственно, росли его собственные популярность и гонорары. Интересно, что, например, доходы за два боя с легендарным Жозе Альдо не принесли ему в сумме даже $ 1 млн, но постепенно гонорары Макса стали приближаться к семизначной сумме. За первый бой с Алексом Волкановски Холлоуэй получил без малого $ 1 млн, а за деклассирование Брайана Ортеги – даже чуть больше $ 1 млн.

UFC 300 был звёздным часом Макса:
«Это концовка из кино». Гениальный нокаут сделает Холлоуэя «золотым мальчиком» UFC
«Это концовка из кино». Гениальный нокаут сделает Холлоуэя «золотым мальчиком» UFC

Впрочем, как и Порье, Холлоуэй стал зарабатывать гораздо больше уже в зрелом возрасте. Особенно прорывным в плане гонораров для него вышел 2024 год. Феноменальная победа над Джастином Гэтжи в бою за титул BMF принесла ему баснословные $ 2,72 млн. Интересно, что за выход на бой он, как и прежде, получил всего $ 500 тыс., остальное – это процент с проданных платных трансляций ($ 1,6 млн) и повышенные бонусы к юбилейному турниру за выступление вечера и за бой вечера ($ 600 тыс.). Ну а дальше Макс получил звёздный и прибыльный поединок с Илиёй Топурией. Холлоуэй впервые в карьере проиграл нокаутом, но заработал $ 1,28 млн – второй чек в карьере.

С учётом того, что предстоящий бой снова будет за титул BMF, у Макса есть возможность ещё раз неплохо заработать. На данный момент Холлоуэй за всю карьеру получил меньше, чем Порье, но есть ощущение, что Макс останется в игре, а в случае победы может получить большие бои в лёгком дивизионе. При этом и Дастин, и Макс уже заработали вполне приличные суммы, чтобы не переживать о своём будущем.

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