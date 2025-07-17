Копылов — самый умный ударник UFC. Россиянин быстро учится на ошибках

В ночь с 19 на 20 июля в США состоится большой турнир UFC 318. В одном из главных поединков вечера выступит россиянин Роман Копылов, которому предстоит разделить клетку с экс-претендентом на пояс чемпиона в среднем весе Пауло Костой.

Имя: Роман Копылов

Дата рождения: 4 мая 1992 года

Место рождения: Щебзавод, Кемеровская область

Рост: 183 сантиметра

Размах рук: 191 сантиметр

Рекорд: 14-3

Весовая категория: средняя

Команда: Рать

Для Романа Копылова бой в соглавном событии номерного турнира, да ещё и с таким известным соперником – самый большой вызов в карьере. В случае победы россиянин точно заявит о себе и будет претендовать на громкие бои. И Копылов этот шанс заслужил своим упорным трудом, пройдя через множество сложностей.

Уроженец Кемеровской области с детства занимался рукопашным боем, что и предопределило его яркий стиль в смешанных единоборствах. Выиграв в рукопашном бое всё, что можно, Копылов дебютировал в ММА в апреле 2016 года и в первом же бою завоевал чемпионский пояс WCSA. Дальше последовала мощная серия из семи побед нокаутами, Копылов буквально переезжал всех соперников. Роман стал чемпионом Fight Night Global, заставив угол опытного самбиста Абусупьяна Алиханова снимать своего соперника с поединка после четырёх раундов. А следом он защитил пояс, нокаутировав известного в России Швейцарского самурая Ясубея Эномото.

8-0, семь нокаутов, чемпионские пояса в двух лигах – такое резюме привлекло внимание боссов UFC, которые предложили Роману контракт на четыре поединка. И тут у россиянина начались проблемы. Дебютировать Копылов должен был в Санкт-Петербурге в 2019 году, но снялся из-за травмы. Первый бой в UFC Роман всё же провёл в России, но неудачно: на турнире в Москве он проиграл удушающим приёмом Карлу Роберсону.

После этого у россиянина случился двухлетний простой. В марте 2020 года турнир с его участием был отменён из-за пандемии, в октябре того же года Роман сдал положительный тест на коронавирус, уже прилетев на бой, в июле 2021 года Копылов не смог приехать на турнир в США из-за проблем с визой. Проблемы копились, и Роману пришлось цепляться за каждый шанс, чтобы подраться. Так, в октябре 2021 года он вышел на замену на коротком уведомлении и проиграл соотечественнику Альберту Дураеву решением судей.

Почти за три года в UFC Копылов провёл только два поединка, и в обоих проиграл. Конечно, он был на грани увольнения, и сам это прекрасно понимал. Но Роман не опустил руки и выдал серию из четырёх досрочных побед. Россиянин последовательно нокаутировал Алессио де Кирико, Панухэле Сориано, Клаудио Рибейро и Джоша Фремда, попутно забрав два бонуса за выступление вечера. Россиянин впечатлил боссов UFC и переподписал контракт на улучшенных условиях.

Роман Копылов Фото: Chris Unger/Getty Images

Но дальше снова последовало короткое уведомление и поражение в партере от Энтони Эрнандеса. Копылову пришлось делать ещё один шаг назад и вновь двигаться вперёд. Россиянин закрыл поражение в тяжёлой рубке с Сезаром Алмейдой – тем самым, который побеждал Алекса Перейру в кикбоксинге. Ну а в последнем бою Роман ещё в одной непростой перестрелке финишировал Криса Кёртиса фирменным хай-киком за секунду до финальной сирены – как в лучших голливудских фильмах.

Сейчас Роман идёт на 14-й строчке в рейтинге среднего веса UFC с рекордом 14-3. При этом из 14 побед 12 он одержал нокаутами, подтверждая статус яркого и мощного ударника. И нужно отметить, что Роман – крайне умный ударник, который не только детально разбирает своих соперников, но и умеет перестраиваться по ходу поединка. Например, в бою с Кёртисом Роман уверенно забрал первый раунд, но затем в одну калитку отдал второй отрезок. Быстро проанализировав происходящее, он вернул себе преимущество, измотал соперника и финишировал фирменным хай-киком.

Роман в стойке действует крайне разнообразно. Он любит менять этажи атак и «прикармливать» корпус как киками, так и ударами с рук: Ислама Гугова, например, в начале карьеры он финишировал «вертушкой» в корпус, а Фремда и Сориано уронил ударами с рук по печени. Роман не забывает и про работу ногами, в каждом поединке он активно использует лоу-кики, ну а фирменный хай-кик слева уже потушил нескольких соперников в UFC и является его грозным оружием.

Копылов заметно прогрессирует. Да, последние поединки получились не самыми простыми, но и уровень конкуренции у него растёт. Впереди ещё более сложный вызов в лице мощного Косты. Бразилец давно не впечатляет и выиграл только один бой из последних пяти, но он по-прежнему опасен, и россиянину нужно показать лучшую версию себя, чтобы одержать победу. И, в особенности, провести работу над ошибками в части защиты: если давать столько попадать Косте, как тому же Кёртису, то можно улететь в тяжёлый нокаут. У Романа было на это достаточно времени — сейчас он на подъёме и готов ворваться в титульную гонку: победа над Пауло это гарантирует.