562 недели в топ-15. Макс Холлоуэй — живая легенда главного промоушена мира

В ночь с 19 на 20 июля в США состоится номерной турнир UFC 318. Возглавят его экс-чемпион лиги в полулёгком весе и обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье.

Этот бой привлекает фанатов не только тем, что оба бойца – невероятные ударники и их поединок точно будет ярким, но и тем, что у Макса с Дастином есть общая история. В предстоящие выходные они уже в третий раз разделят между собой клетку: в предыдущие два раза победа доставалась Порье, и Дастин жаждет завершить карьеру на мажорной ноте, уйдя на пенсию в статусе чемпиона BMF. А Макс хочет поквитаться с Бриллиантом, тем более что успех в предстоящем поединке в новой весовой категории будет значить для него многое в плане рейтинга и титульной гонки.

Имя: Макс Холлоуэй

Макс Холлоуэй Дата рождения: 4 декабря 1991 года

4 декабря 1991 года Место рождения: Гонолулу, Гавайи, США

Гонолулу, Гавайи, США Рост: 180 см

180 см Размах рук: 175 см

175 см Рекорд: 26-8

26-8 Весовая категория: полулёгкая, лёгкая

полулёгкая, лёгкая Прозвище: Благословенный

Макс Холлоуэй к 33 годам стал настоящей легендой UFC и влюбил в себя тысячи фанатов по всему миру. За пределами лучшей лиги мира он провёл всего четыре поединка и с рекордом 4-0 был подписан в UFC. Интересно, что в 2012 году Холлоуэй дебютировал в бою с… Дастином Порье. Бриллиант был не очень дружелюбен и нанёс гавайцу первое поражение в карьере, победив болевым приёмом. Старт карьеры в UFC для Макса в целом получился сложным, он чередовал победы с поражениями, но многое изменилось после того, как Холлоуэй проиграл Конору Макгрегору. Потом Макс выдал фантастическую серию из 13 побед, одолел Джереми Стивенса, Каба Свонсона, Энтони Петтиса, Чарльза Оливейру, дважды финишировал легендарного Жозе Альдо. 10 из этих побед были досрочными, Макс превратился в настоящий кошмар полулёгкого веса и не проигрывал на протяжении пяти лет.

… Пока снова не встретился с Дастином Порье. Макс решил подняться в лёгкий вес и оспаривал титул временного чемпиона. Бойцы устроили настоящую пятираундовую рубку в стойке, забрали бонус за бой вечера, но победа вновь досталась Порье.

Риск со стороны Макса был оправдан, однако не привёл к успеху. Холлоуэй вернулся в свой дивизион, защитил пояс против Фрэнка Эдгара, а затем столкнулся с другим криптонитом — Алексом Волкановски. Макс трижды проиграл Волку, но остальных продолжал деклассировать: например, в бою с крепким Келвином Каттаром он установил рекорд лиги по количеству значимых ударов, нанесённых за один поединок — 445!

Бой Макса Холлоуэя и Келвина Каттара Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В прошлом году Холлоуэю предложили выступить на юбилейном турнире UFC 300 и подраться с Джастином Гэтжи за титул BMF. Многие скептически отнеслись к такой инициативе, однако Макс выдал фантастический бой с брутальным финишем на последних секундах, чем заслужил титульный поединок против Илии Топурии. Повторить успех гавайцу не удалось, и он впервые в карьере проиграл нокаутом. Удивительно, но до этого поединка Макс даже в нокдаунах не бывал.

При этом поражение от Илии никак не сказалось на популярности Холлоуэя и на его позициях в лиге. Макс принял окончательное решение перебраться в лёгкий вес, где он с рекордом 26-8 располагается на пятой строчке в рейтинге.

Карьера Макса уникальна. Будучи полулегковесом, он находится в десятке лучших бойцов за всю историю вне зависимости от категории по количеству финишей (13) и в пятёрке по количеству нокаутов (11). Холлоуэй всего в одном успехе от второй строчки в рейтинге лучших бойцов лиги в истории по количеству побед — 22. Ну и в целом по количеству проведённых боёв в лиге Макс стремительно приближается к десятке лучших. Он 562 недели находится в топ-15 рейтинга UFC. Вы только вдумайтесь в эту цифру: сколько бойцов сменилось в ростере лиги за это время, а Макс продолжает быть в числе лучших, несмотря на серьёзную конкуренцию. Вне зависимости от того, как пройдёт его бой с Порье и как будет развиваться дальнейшая карьера, он уже вписал своё имя в историю промоушена и вправе называться настоящей легендой смешанных единоборств.