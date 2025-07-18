Дюбуа — главная надежда Великобритании. Но его шансы в бою с Усиком переоценивают

19 июля в Лондоне пройдёт большой вечер профессионального бокса, который украсит реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Александр Усик, владеющий тремя поясами (WBA, WBO и WBC), попытается во второй раз объединить все титулы, в соперниках — старый знакомый Даниэль Дюбуа.

У Усика очень любопытная история противостояний с британцами. В восьми последних боях Александр семь раз бился с представителями Великобритании и уже побил Тони Беллью, Дерека Чисору, Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и того же Даниэля Дюбуа. Сейчас у Усика будет шанс выиграть уже третью дилогию, и Дюбуа автоматически превращается в главную надежду Соединённого Королевства. Команда Даниэля уже давно сыплет громкими заявлениями на тему того, насколько сейчас хорош их подопечный, вспоминают спорный момент из первого поединка и утверждают, что наступает новая эпоха.

Вот, к примеру, слова тренера Дюбуа Дона Чарльза: «Из своего прошлого опыта могу вам сказать, что за прошедшие 24 месяца, что работаю с этим молодым атлетом, всё происходит не просто так. Я уверен, что ему было суждено быть здесь сегодня. Ему суждено сделать в субботу то, что считается почти невозможным. Невозможное станет возможным. Вот почему мы здесь. И мы готовы. Обычно я могу много говорить, но сегодня хочу быть краток, потому что всё уже сказано. Настало время действовать».

Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

А это реплика промоутера Фрэнка Уоррена: «Даниэль сейчас на пике, в свои годы он дрался со многими действительно сильными соперниками, в отличие от большинства супертяжей в этом возрасте. У него есть опыт, за ним отличная команда. Он уже был в ринге с Усиком, знает его сильные и слабые стороны, знает, что может его потрясти, потому что уже делал это прежде. И я действительно верю, что его время пришло и что в субботу он победит одного из величайших чемпионов в истории бокса. Усик отличается от других, он великий чемпион. Но появился новый парень, готовый драться. И всем, кто недооценивает его боксёрские умения, говорю — у него один из лучших джебов в боксе. Увидим в субботу вечером. Что бы ни произошло, фанаты станут свидетелями чего-то неимоверного. Это будет битва характеров, мощи и силы. И молодой парень это сделает».

И подобных цитат, в том числе со стороны самого Даниэля, очень много. Тем не менее Усик по котировкам является достаточно серьёзным фаворитом. Как правило, в таких случаях часто стараются выискать шансы на победу у андердога и гиперболизируют его сильные стороны. Что в случае с Дюбуа? Можно однозначно утверждать, что он сильно прибавил после поражения от Усика в первом бою и перезагрузился. Даниэля быстро списали из титульной гонки, но он досрочно разобрался со здоровяком Джарреллом Миллером, сломал многообещающего Филипа Хрговича и уничтожил суперзвезду Энтони Джошуа.

Главный козырь Дюбуа — его ударная мощь. Даниэль оправдывает прозвище Динамит и очень тяжело бьёт. Его результаты говорят за себя — всего одна победа решением в 22 боях, а за экватор поединка удавалось выйти только Миллеру и Хрговичу. В первом бою с Усиком британец очень грамотно пытался использовать своё преимущество — работал по корпусу, замедлял соперника и хорошо связывал комбинации, не охотясь строго за головой Александра. В последующих поединках Дюбуа доказал, что умеет работать дисциплинированно и наказывать за ошибки за счёт хорошего тайминга.

Достаточно ли этого, чтобы превзойти Усика? Возможно, среди всех потенциальных соперников Александра у Дюбуа действительно самые высокие шансы на победу, но его всё равно переоценивают. Усик по-прежнему гораздо более опытный и техничный боец, его бойцовский IQ выше, и он шикарно адаптируется к соперникам прямо по ходу боёв, что мы не раз видели. Да, есть разговоры, что теперь Дюбуа будет готов лучше, так как уже бился с Александром, но это странный довод — Усик тоже бился с Даниэлем и по этой логике тоже должен прибавить. Кроме того, мы не видели Дюбуа в реваншах, а вот Усик был хорош и во втором бою с Джошуа (даже несмотря на то что там нарисовалось раздельное решение), и в дилогии с Фьюри.

Ещё перед первым боем эксперты в первую очередь обращали внимание на колоссальную разницу в мастерстве и в бойцовском интеллекте. Это явно не тот аспект, в котором легко можно прибавить за два года, чтобы подойти к реваншу совершенно другим боксёром. Да, на стороне Дюбуа будут мощь, габариты и физика. Но этого недостаточно — доказано самим Даниэлем и его соотечественниками. Разве что в команде британца надеются на то, что Усик в силу возраста станет медленнее и уже не сможет переиграть Дюбуа на ногах.

Даниэль — безусловно очень сильный боксёр с большим будущим. Он будет чемпионом мира и при удачном стечении обстоятельств даже сможет объединить несколько поясов, сполна оправдав звание главной надежды Великобритании. Но на это мало шансов, пока в дивизионе есть Усик.

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