«Он — полный отстой». Кто стоит на пути Пакьяо к титулу

В ночь на 20 июля в Лас-Вегасе пройдёт большой вечер бокса, в рамках которого состоится возвращение на ринг легендарного Мэнни Пакьяо. Филиппинец завершил карьеру в августе 2021 года, но теперь планирует снова покорить полусредний вес и сразится с действующим чемпионом по версии WBC Марио Барриосом.

Возраст Пакьяо — безусловно, главная тема для обсуждения в преддверии этого поединка. Мэнни уже 46 лет, это немало, а для стиля Пакмэна даже критично. Плюс это накладывается на простой и на общий спад, который у легендарного чемпиона начался довольно давно. Тем не менее Пакьяо не спешат списывать со счетов из-за громадного опыта, который может сыграть свою роль, а также из-за того, что его соперник — Марио Барриос. По мнению многих экспертов и обозревателей, это самый слабый чемпион в дивизионе и человек, который добрался до титула благодаря стечению обстоятельств.

Что нужно знать о Барриосе? Марио пришёл в бокс с подачи матери, которая и сама увлекалась этим видом спорта. В подростковом возрасте стало ясно, что бокс для Барриоса уже не просто хобби, так что он начал подходить к делу серьёзнее. При довольно солидных габаритах (рост — 183 см, размах рук — 180 см) Марио умудрялся в своё время даже умещаться во второй полулёгкий вес, однако физиологию не обманешь, поэтому пришлось потихоньку двигаться выше по весовым категориям.

Марио Барриос Фото: Ethan Miller/Getty Images

Оппозиция у Барриоса была не самая солидная, но крепкого уровня. Тем не менее до более-менее серьёзных титулов он добрался только в 2019 году. Тогда Марио бился с Батыром Ахмедовым, очень спорно победил и завоевал вакантный пояс WBA Regular в суперлёгком весе. Однако уже через бой Барриоса свели со звёздным Джервонтой Дэвисом, который его удосрочил в 11-м раунде. Следом было ещё одно поражение от Кита Турмана, но уже в полусреднем весе. В сентябре 2023 года Барриос победил Йордениса Угаса (того самого, который отправил Пакьяо на пенсию), будучи андердогом, и завоевал вакантный временный пояс WBC. После этого Марио оформил одну защиту и был повышен до полноценного чемпиона, когда Теренс Кроуфорд поднялся в весе.

В качестве чемпиона Барриос провёл один бой с Абелем Рамосом и свёл дело к ничьей. Титул остался у Марио, но он дал лишний повод говорить о том, что это чемпион до первого опасного претендента. Пол Малиньяджи и вовсе считает, что чемпионство Барриоса — символ слабости дивизиона: «Отстой! Полный отстой! Он ужасен! Не могу не думать о том, до чего же он никакущий. Лезет вперёд, плоскостопый и при этом пропускает всё, что летит навстречу. Не понимаю, как такой, как он, мог стать чемпионом в этом весе? Неужели дивизион настолько ужасен? Именно поэтому Мэнни и увидел шанс для себя. Если бы дивизион был таким, как прежде, не факт, что он вернулся бы. Да, он всё равно рискует. Он выглядел ужасно в выставочном бою против корейца. Однако когда я смотрю на Барриоса, то понимаю его решение и даже не виню его за это. Ведь чувствую, что я и сам мог бы его побить. Я и раньше говорил, что этот парень — полный отстой. Похоже, Мэнни тоже считает его полным отстоем. Они считают, что именно Барриос — их шанс сделать этот ход. Если Пакьяо побьёт его и возьмёт титул, то это вернёт дивизион к жизни. В этом весе вновь появятся деньги».

Тренер Роберт Гарсия называл Барриоса самым лёгким чемпионом в весе, а Амир Хан, бывший спарринг-партнёр Марио, отмечал, что для Пакьяо это не тяжёлый и даже идеальный бой, так как Барриос удобен Мэнни стилистически.

Кит Турман, который бился с обоими, тоже высказывался о поединке и объяснил, какие есть ключи к победе у каждого из бойцов: «Всё зависит от того, сколько Пакьяо сможет выдать в сравнении с тем, что выдал против меня. Сколько в нём осталось выносливости и мощи, насколько быстро он сейчас может сокращать дистанцию. Говорю это, так как знаю, что он может потрясти Барриоса. Я несколько раз его потрясал по ходу боя. Джервонта Дэвис и Абель Рамос — тоже. И это даёт солидные шансы Пакьяо. Потому что в любом случае защитные навыки Марио всё ещё под большим вопросом. Попасть по нему — вообще не проблема. Несмотря на то что я его победил, хочу всё же отметить его джеб. Реально классный. За счёт джеба Марио побил Йордениса Угаса, который до этого выиграл у Пакьяо. И Угас побил Пакьяо именно на том, что тот непривычно долго застаивался на месте. Если Марио будет работать от джеба и заставит Мэнни налегать на ноги, очень усердно работать над сокращением дистанции, тогда, думаю, он одержит победу».

Турман подсветил главный недостаток Барриоса — у него очень посредственная защита. Марио пропускал тяжёлые удары почти во всех последних поединках. Но у него достаточно характера и навыков выживания, чтобы не позволить себя удосрочить. Удалось это лишь Джервонте. Барриос много застаивается, идёт в ненужные размены, однако сам проблемы не видит — говорит, что просто стал более универсальным бойцом, который умеет всё понемногу. Кроме того, Марио не хватает умения переключаться в другие режимы. У него действительно хорошая передняя рука, это боксёр приличного уровня, но если на Барриоса давить, то он теряется и долго не может адаптироваться. Чтобы показывать свои лучшие качества, ему нужно работать первым номером. Как правило, такие боксёры до титулов доходят редко. Однако Марио повезло.

Пакьяо для нейтрализации чемпиона нужно либо давить прессингом, либо отрабатывать на контратаках. Всё это энергозатратно, однако Мэнни утверждает, что отлично готов. Возможно, Барриос ещё и перегорит просто из-за того, какая величина перед ним, что точно сыграет на пользу филиппинцу. Если Марио выйдет зажатым, то рискует отдать стартовые раунды и пропустить немало лишнего. Но, опять же, многое упирается в реальную форму нынешнего Пакьяо. Однако мы точно может констатировать факт — если Мэнни настроен на титул в полусреднем весе, то варианта лучше, чем Барриос, найти невозможно.