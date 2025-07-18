Почему современные тяжеловесы настолько огромные? На их фоне Тайсон и Али — малыши

19 июля в Лондоне состоится масштабный вечер профессионального бокса. Его главным событием станет объединительный поединок за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

В современном боксе идёт тенденция, что в супертяжёлом весе выступают и правят в основном очень большие парни. К примеру, рост Дюбуа – 196 см, его размах рук – 198 см, да и выглядит он как претендент на титул «Мистер Олимпия», а не на чемпионский пояс в боксе. Даже «маленький» Усик, которого Тайсон Фьюри вечно называл «карликом», ростом 191 см. У самого Фьюри и вовсе какие-то фантастические габариты – 206 см рост и 216 см – размах рук. Деонтей Уайлдер (201 см), Энтони Джошуа (198 см), Чжан Чжилэй (198 см), Филип Хргович (198 см) – все, кто так или иначе был на вершине или около неё в последние годы, имеют очень внушительные габариты.

И это именно тенденция последних трёх десятилетий. Ведь если посмотреть на старую школу бокса, то там не было таких больших парней. Интересно представить, как условный Майк Тайсон смотрелся бы на фоне Тайсона Фьюри. Рост Железного Майка составляет всего 178 см, и вот это по-настоящему «маленький» тяжеловес, хотя ему это никогда не мешало сносить более высоких оппонентов. Возможно, это потому, что раньше и не было таких уж огромных боксёров, как тот же Фьюри. У Эвандера Холифилда рост 189 см, у Ларри Холмса – 190 см, то есть разница между ними и Тайсоном была не колоссальной.

Бой Эвандер Холифилд — Майк Тайсон

Легендарный Мохаммед Али был ростом 191 см и не отличался большой мышечной массой, как, например, Дюбуа, его легендарные соперники и не менее великие чемпионы Джо Фрейзер и Джордж Форман тоже не обладали уникальными габаритами – 182 см и 192 см соответственно.

Получается, что раньше рост не имел какого-то особого значения, потому что всё-таки в те времена была эпоха панчеров, в которой уникальный Али со своим стилем выделялся. Все остальные делали ставки на динамит в руках, на рубку на ближней дистанции, в которой, собственно, не особо важен размах рук – важна природная сила.

Однако со временем бокс стал меняться, и в королевском дивизионе стали править более крупные парни. Леннокса Льюиса хоть и можно назвать боксёром-панчером, но он был из тех, кто грамотно использовал свои габариты (196 см рост и целых 213 см – размах рук) для работы с дистанции. А окончательно всё изменили братья Кличко, которые надолго закрепились на вершине мирового бокса. Владимир и Виталий имели солидные габариты (198 см и 202 см рост соответственно), которые активно использовали. Особенно это касается Владимира, который продвигал стиль аутфайтер – когда боксёр в основном работает с дистанции. Братья Кличко сделали джеб своим главным оружием, и бокс в тяжёлом весе стал переходить из панчерской эпохи в эру техничного бокса с дистанции. А вот в таком стиле, безусловно, важны габариты.

Братьев Кличко, к слову, часто критиковали за то, что по их вине бокс в супертяжёлом весе стал скучным и однообразным, стало меньше старых добрых заруб, меньше нокаутов. Никто уже не стремился сносить сопернику голову, разве что Деонтей Уайлдер. Но Бронзовый бомбардировщик в этой компании был, скорее, исключением, как Мохаммед Али в эру панчеров.

После братьев Кличко пришёл Тайсон Фьюри, который тоже предпочитал больше работать с дистанции и забирать победы по очкам, а не искать нокауты. Ну а дальше – по списку. Опять же, можно выделить ещё Энтони Джошуа и назвать его панчером, однако Энтони всё же достаточно техничный боксёр, хотя и одарённый физической мощью.

В сегодняшнем тяжёлом весе, как успешно доказывает Александр Усик, важна не нокаутирующая сила, а техника и работа с дистанции, поэтому всё больше в королевском дивизионе боксёров, чей рост переваливает за 190 см, а зачастую и за 2 м. Но, кажется, вскоре нас могут ожидать очередные перемены. Даниэль Дюбуа, например, несмотря на свой рост, является чистым панчером, и он как раз не против вернуть в королевский дивизион те самые олдскульные рубки.

Высоко в рейтингах находятся Фабио Уордли, у которого из 19 побед 18 – нокаутом, Агит Кабайел, выигравший пять последних боёв досрочно, набирает обороты совсем молодой британец Мозес Итаума, который при отличной технике имеет динамит в руках. Все они, кстати, не такие и высокие. Так что, возможно, с уходом ветеранов королевского веса начнётся новая эпоха, в которой снова будет важна физическая мощь, а не преимущество в росте. Тогда и тяжи снова будут другими – более «компактными», но с горой мышц – в стиле старой школы.