Усик — Дюбуа 2: исторический реванш! Кто уйдёт абсолютным чемпионом мира? LIVE

На кону — все четыре пояса в супертяжах.

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19 июля на арене «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, пройдёт вечер профессионального бокса. В рамках главного события турнира состоится реванш Александра Усика (23-0, 14 KO) с местной звездой Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа прошёл в августе 2023 года и завершился победой Александра нокаутом в девятом раунде. Однако больше всего поединок запомнился спорным эпизодом — после одного из ударов Дюбуа Усик сложился пополам, но вместо нокдауна рефери дал боксёру время восстановиться, посчитав, что Даниэль пробил ниже пояса. Теперь у британца появился шанс поквитаться на глазах у своих болельщиков.

В соглавном событии вечера Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) и Кевин Лерена (31-3, 15 KO) оспорят титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжёлом весе.