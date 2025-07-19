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Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2, реванш, бокс, 19 июля 2025 — прямая онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время, лайв

Усик — Дюбуа 2: исторический реванш! Кто уйдёт абсолютным чемпионом мира? LIVE
Яхья Гасанов
Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2
Комментарии
На кону — все четыре пояса в супертяжах.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

19 июля на арене «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, пройдёт вечер профессионального бокса. В рамках главного события турнира состоится реванш Александра Усика (23-0, 14 KO) с местной звездой Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

Первый бой между Усиком и Дюбуа прошёл в августе 2023 года и завершился победой Александра нокаутом в девятом раунде. Однако больше всего поединок запомнился спорным эпизодом — после одного из ударов Дюбуа Усик сложился пополам, но вместо нокдауна рефери дал боксёру время восстановиться, посчитав, что Даниэль пробил ниже пояса. Теперь у британца появился шанс поквитаться на глазах у своих болельщиков.

В соглавном событии вечера Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) и Кевин Лерена (31-3, 15 KO) оспорят титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжёлом весе.

Стоит ли ждать чуда от Дюбуа?
Дюбуа — главная надежда Великобритании. Но его шансы в бою с Усиком переоценивают
Дюбуа — главная надежда Великобритании. Но его шансы в бою с Усиком переоценивают
Где смотреть турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2 Дата и время турнира с боем Усик – Дюбуа 2 Полный кард турнира с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2
Live Яхья Гасанов

😰 Украинский боксёр Редкач объяснил, почему Усик может проиграть в реванше с Дюбуа

Украинский боксёр-профессионал Александр Редкач высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом между соотечественником Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Я не вижу голода в глазах Усика. Он уже сытый боец, который перестал быть опасным. Есть такое предвидение, что Дюбуа способен сделать фурор. Он сейчас на коне после двух громких побед, и всё может быть», — приводит слова Редкача издание Allboxing.

05:05 Яхья Гасанов

🔝 Александр Усик собрал идеального боксёра

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик собрал идеального боксёра в интервью на YouTube-канале Mail Sport Boxing.

  • Джеб — Владимир Кличко
  • Защита — Рой Джонс-младший
  • Крепость челюсти — Дерек Чисора
  • Футворк — Василий Ломаченко
  • Бойцовский интеллект — Андре Уорд
  • Индивидуальность — Мохаммед Али
05:03 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2

В России показывать турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа на данный момент не планируется, права на показ принадлежат платформе DAZN. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

05:02 Яхья Гасанов

💰 Сауль Альварес сделал крупную ставку на реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, популярный мексиканец Сауль Альварес поставил $ 500 тыс. на победу чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика над чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа.

«За последние пять лет Усик победил лучших. У Александра очень выносливое тело, он очень техничный и умный. Когда я вижу кого-то с такой сосредоточенностью, я ставлю на него. Вот почему я сделал крупную ставку на его победу. Александр, будь собой», — написал Альварес на своей странице в социальной сети.

05:01 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с боем Усик – Дюбуа 2

19 июля в Лондоне, Великобритания, на арене «Уэмбли Стэдиум» состоится турнир серии Riyadh Season. В главном событии сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Боксёрский вечер стартует в 19:30 по московскому времени.

05:01 Яхья Гасанов

🏆 Усик ответил, кто является лучшим боксёром современности

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик ответил, кто, по его мнению, является лучшим боксёром современности, отметив, что эта роль не его.

«Нет, я не лучший боксёр мира. Лучший — Теренс Кроуфорд», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Froch on Fighting.

05:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2

  • Александр Усик (23-0, 14 KO) — Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO);
  • Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) — Кевин Лерена (31-3, 15 KO);
  • Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) — Соломон Дакрес (9-1, 3 KO);
  • Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) — Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO);
  • Лаша Гурули (1-0, 0 КО) — Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО);
  • Адам Хамед (5-0, 3 КО) — Эсекиль Грегорес (3-24, 0 КО).
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