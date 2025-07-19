Усик — Дюбуа 2: исторический реванш! Кто уйдёт абсолютным чемпионом мира? LIVE

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19 июля на арене «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, пройдёт вечер профессионального бокса. В рамках главного события турнира состоится реванш Александра Усика (23-0, 14 KO) с местной звездой Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
Первый бой между Усиком и Дюбуа прошёл в августе 2023 года и завершился победой Александра нокаутом в девятом раунде. Однако больше всего поединок запомнился спорным эпизодом — после одного из ударов Дюбуа Усик сложился пополам, но вместо нокдауна рефери дал боксёру время восстановиться, посчитав, что Даниэль пробил ниже пояса. Теперь у британца появился шанс поквитаться на глазах у своих болельщиков.
В соглавном событии вечера Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) и Кевин Лерена (31-3, 15 KO) оспорят титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжёлом весе.
😰 Украинский боксёр Редкач объяснил, почему Усик может проиграть в реванше с Дюбуа
Украинский боксёр-профессионал Александр Редкач высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом между соотечественником Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).
«Я не вижу голода в глазах Усика. Он уже сытый боец, который перестал быть опасным. Есть такое предвидение, что Дюбуа способен сделать фурор. Он сейчас на коне после двух громких побед, и всё может быть», — приводит слова Редкача издание Allboxing.
🔝 Александр Усик собрал идеального боксёра
38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик собрал идеального боксёра в интервью на YouTube-канале Mail Sport Boxing.
- Джеб — Владимир Кличко
- Защита — Рой Джонс-младший
- Крепость челюсти — Дерек Чисора
- Футворк — Василий Ломаченко
- Бойцовский интеллект — Андре Уорд
- Индивидуальность — Мохаммед Али
Где смотреть турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2
В России показывать турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа на данный момент не планируется, права на показ принадлежат платформе DAZN. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
💰 Сауль Альварес сделал крупную ставку на реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, популярный мексиканец Сауль Альварес поставил $ 500 тыс. на победу чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика над чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа.
«За последние пять лет Усик победил лучших. У Александра очень выносливое тело, он очень техничный и умный. Когда я вижу кого-то с такой сосредоточенностью, я ставлю на него. Вот почему я сделал крупную ставку на его победу. Александр, будь собой», — написал Альварес на своей странице в социальной сети.
Дата и время турнира с боем Усик – Дюбуа 2
19 июля в Лондоне, Великобритания, на арене «Уэмбли Стэдиум» состоится турнир серии Riyadh Season. В главном событии сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Боксёрский вечер стартует в 19:30 по московскому времени.
🏆 Усик ответил, кто является лучшим боксёром современности
38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик ответил, кто, по его мнению, является лучшим боксёром современности, отметив, что эта роль не его.
«Нет, я не лучший боксёр мира. Лучший — Теренс Кроуфорд», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Froch on Fighting.
Полный кард турнира с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2
- Александр Усик (23-0, 14 KO) — Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO);
- Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) — Кевин Лерена (31-3, 15 KO);
- Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) — Соломон Дакрес (9-1, 3 KO);
- Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) — Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO);
- Лаша Гурули (1-0, 0 КО) — Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО);
- Адам Хамед (5-0, 3 КО) — Эсекиль Грегорес (3-24, 0 КО).