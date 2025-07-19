Пакьяо — Барриос: легендарный Пакмэн возвращается. И сразу же бьётся за титул! LIVE

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В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, на арене «MGM Grand» состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира на ринг спустя четыре года вернётся легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2), Соперником 46-летнего филиппинца станет Марио Барриос (29-2-1). Они сразятся за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

В соглавном событии вчера очередной титульный бой проведёт Тим Цзю (25-2-0). Сын Кости столкнётся в реванше с Себастьяном Фундорой (22-1-1), который почти полтора года назад нанёс Тимофею первое поражение в карьере. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, которым владеет Фундора.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.