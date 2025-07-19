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PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
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Цзю — Фундора 2: реванш, Пакьяо — Барриос, бокс 20 июля 2025 — прямая онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время, лайв

Пакьяо — Барриос: легендарный Пакмэн возвращается. И сразу же бьётся за титул! LIVE
Яхья Гасанов
Цзю — Фундора 2, Пакьяо — Барриос! LIVE
Комментарии
В соглавном событии — реванш Тима Цзю и Себастьяна Фундоры.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, на арене «MGM Grand» состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира на ринг спустя четыре года вернётся легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2), Соперником 46-летнего филиппинца станет Марио Барриос (29-2-1). Они сразятся за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Марио Барриос — Мэнни Пакьяо
20 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Марио Барриос
Не началось
Мэнни Пакьяо

В соглавном событии вчера очередной титульный бой проведёт Тим Цзю (25-2-0). Сын Кости столкнётся в реванше с Себастьяном Фундорой (22-1-1), который почти полтора года назад нанёс Тимофею первое поражение в карьере. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, которым владеет Фундора.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Не началось
Тим Цзю

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

С кем бьётся Пакьяо после возвращения:
«Он — полный отстой». Кто стоит на пути Пакьяо к титулу
«Он — полный отстой». Кто стоит на пути Пакьяо к титулу
Где смотреть турнир с главным боем Пакьяо – Барриос Дата и время турнира с боем Цзю – Фундора 2 Полный кард турнира с главным боем Пакьяо – Барриос
Live Яхья Гасанов

😱 Пакьяо обвиняет Флойда. Готовит второй бой?

«Флойд избегал меня. И мне не нужен показательный бой. Я хочу провести настоящий поединок с ним. У меня давно было желание устроить фанатам хороший бой между мной и им, но Мейвезер меня избегал», — сказал Пакьяо в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

09:32 Яхья Гасанов

🤩 Как вам форма 46-летнего Пакьяо?

Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо

Фото: Личный архив Мэнни Пакьяо

09:15 Яхья Гасанов

🗣 Алексей Тищенко высказался о предстоящем реванше Тима Цзю и Себастьяна Фундоры

Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко высказался о предстоящем титульном реванше в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Себастьяном Фундорой и австралийцем Тимом Цзю, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Считаю, что ему по силам победить Фундору. В первом бою решило рассечение. Если этого не будет, Тимофей должен сделать хорошую работу над ошибками, победить Фундору. Ничего сложного в этом боксёре нет. Ставлю на победу Цзю. Хотелось бы, чтобы Тим победил досрочно», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

09:00 Яхья Гасанов

👨‍🦳 Пакьяо: моя цель — стать самым старым чемпионом и уйти на пенсию в таком статусе

46-летний легендарный бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо рассказал, какую карьерную цель он в данный момент преследует.

«У меня ещё есть два или три боя в запасе. Я всё ещё быстр, силён и чувствую, что могу конкурировать на высоком уровне. Этот бой для меня — часть истории. Верю, что смогу побить собственный рекорд и стать первым бойцом из Зала славы, который вернётся и возьмёт титул снова. Моя цель — стать самым старым чемпионом и уйти на пенсию чемпионом», — приводит слова Пакьяо журнал The Ring.

08:45 Яхья Гасанов

😳 «Это абсурд». Бабанин высказался о титульном бое Пакьяо и Барриоса

Бронзовый призёр чемпионата мира (2019) и Европы (2017), а также чемпион России (2015) Максим Бабанин поделился мыслями о предстоящем поединке между 46-летним легендарным бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Марио Барриосом. На кону боя, который состоится 19 июля, будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

«Титульник после возвращения — это абсурд. Пацаны боксируют столько лет и не могут получить титульный шанс. А тут человек возвращается и сразу получает такой бой. Считаю, это неправильно. Кем бы ни был этот боец. Уже появились новые звёзды. А он должен был провести хотя бы один предварительный бой. Тем более что это WBC. Они должны были к этому подойти нормально. Пакьяо — сильный боксёр, но я в него не особенно верю», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

08:33 Яхья Гасанов

😭 «У нас не было близкого общения». Тим Цзю откровенно рассказал об отношениях с отцом

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался об отношениях с отцом и членом Международного зала славы Костей Цзю.

«По правде говоря, я не общался с ним много. У нас не было близкого общения. Что-то общее… Даже и не вспомню, когда в последний раз разговаривал с ним. Он рядом, но в то же время это не так. Он занимается своими делами, живёт незаметно. Не знаю, может, он этого хочет. Я отношусь к этому с уважением.

У него двое маленьких детей, он наслаждается, воспитывая их. У него не было возможности делать это со мной и Никитой. Сейчас это его приоритет», — сказал Цзю в интервью Марку Бурису.

08:33 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Пакьяо – Барриос

В России показывать турнир с главным боем Марио Барриос – Мэнни Пакьяо не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

08:32 Яхья Гасанов

😏 «Это казалось мне совершенством». Тим Цзю сказал, как относится к Флойду Мейвезеру

Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю высказался о члене Зала славы непобеждённом американце Флойде Мейвезере-младшем.

«Я всегда хотел быть похожим на Флойда. Не внешне. В ринге он боксировал так, что это казалось мне совершенством. Я всегда восхищался им», — сказал Цзю в подкасте Backstage.

08:32 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с боем Цзю – Фундора 2

Турнир пройдёт в ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, на арене «MGM Grand». Его старт запланирован на 03:00 по московскому времени.

08:32 Яхья Гасанов

⭐️ Кроуфорд ответил, не считает ли, что 46-летний Пакьяо стар для возвращения на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд ответил, не считает ли он, что 46-летний легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо уже слишком стар для возвращения на профессиональный ринг.

«Я не могу сказать, слишком ли он стар или нет. Знаете, если Мэнни выйдет на ринг и победит, то все будут говорить по-другому. Поэтому я не ставлю никаких ограничений для такого выдающегося бойца, как Мэнни Пакьяо», — приводит слова Кроуфорда портал SecondsOut.

08:31 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Пакьяо – Барриос

  • Марио Барриос (Мексика / США) — Мэнни Пакьяо (Филиппины). Полусредний вес. Бой за титул WBC;
  • Себастьян Фундора (США) — Тим Цзю (Австралия). Первый средний вес. Бой за титул WBC;
  • Исаак Крус (Мексика) — Анхель Фиерро (Мексика). Первый полусредний вес;
  • Брэндон Фигероа (США) — Джоэт Гонсалес (США). Полулегкий вес;
  • Давид Пикассо (Мексика) — Кёносукэ Камеда (Япония). Полулегкий вес;
  • Гэри Расселл-младший (США) — Уго Кастанеда (Мексика). Второй полулегкий вес;
  • Марк Магсайо (Филиппины) — Жорже Мата (Мексика). Второй полулегкий вес;
  • Эумир Марсьяль (Филиппины) — Алексис Гайтан (США). Средний вес.
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