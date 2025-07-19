Пакьяо — Барриос: легендарный Пакмэн возвращается. И сразу же бьётся за титул! LIVE

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В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, на арене «MGM Grand» состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира на ринг спустя четыре года вернётся легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2), Соперником 46-летнего филиппинца станет Марио Барриос (29-2-1). Они сразятся за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.
В соглавном событии вчера очередной титульный бой проведёт Тим Цзю (25-2-0). Сын Кости столкнётся в реванше с Себастьяном Фундорой (22-1-1), который почти полтора года назад нанёс Тимофею первое поражение в карьере. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, которым владеет Фундора.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😱 Пакьяо обвиняет Флойда. Готовит второй бой?
«Флойд избегал меня. И мне не нужен показательный бой. Я хочу провести настоящий поединок с ним. У меня давно было желание устроить фанатам хороший бой между мной и им, но Мейвезер меня избегал», — сказал Пакьяо в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.
🤩 Как вам форма 46-летнего Пакьяо?
Мэнни Пакьяо
Фото: Личный архив Мэнни Пакьяо
🗣 Алексей Тищенко высказался о предстоящем реванше Тима Цзю и Себастьяна Фундоры
Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко высказался о предстоящем титульном реванше в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Себастьяном Фундорой и австралийцем Тимом Цзю, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).
«Считаю, что ему по силам победить Фундору. В первом бою решило рассечение. Если этого не будет, Тимофей должен сделать хорошую работу над ошибками, победить Фундору. Ничего сложного в этом боксёре нет. Ставлю на победу Цзю. Хотелось бы, чтобы Тим победил досрочно», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
👨🦳 Пакьяо: моя цель — стать самым старым чемпионом и уйти на пенсию в таком статусе
46-летний легендарный бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо рассказал, какую карьерную цель он в данный момент преследует.
«У меня ещё есть два или три боя в запасе. Я всё ещё быстр, силён и чувствую, что могу конкурировать на высоком уровне. Этот бой для меня — часть истории. Верю, что смогу побить собственный рекорд и стать первым бойцом из Зала славы, который вернётся и возьмёт титул снова. Моя цель — стать самым старым чемпионом и уйти на пенсию чемпионом», — приводит слова Пакьяо журнал The Ring.
😳 «Это абсурд». Бабанин высказался о титульном бое Пакьяо и Барриоса
Бронзовый призёр чемпионата мира (2019) и Европы (2017), а также чемпион России (2015) Максим Бабанин поделился мыслями о предстоящем поединке между 46-летним легендарным бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Марио Барриосом. На кону боя, который состоится 19 июля, будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.
«Титульник после возвращения — это абсурд. Пацаны боксируют столько лет и не могут получить титульный шанс. А тут человек возвращается и сразу получает такой бой. Считаю, это неправильно. Кем бы ни был этот боец. Уже появились новые звёзды. А он должен был провести хотя бы один предварительный бой. Тем более что это WBC. Они должны были к этому подойти нормально. Пакьяо — сильный боксёр, но я в него не особенно верю», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
😭 «У нас не было близкого общения». Тим Цзю откровенно рассказал об отношениях с отцом
Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался об отношениях с отцом и членом Международного зала славы Костей Цзю.
«По правде говоря, я не общался с ним много. У нас не было близкого общения. Что-то общее… Даже и не вспомню, когда в последний раз разговаривал с ним. Он рядом, но в то же время это не так. Он занимается своими делами, живёт незаметно. Не знаю, может, он этого хочет. Я отношусь к этому с уважением.
У него двое маленьких детей, он наслаждается, воспитывая их. У него не было возможности делать это со мной и Никитой. Сейчас это его приоритет», — сказал Цзю в интервью Марку Бурису.
Где смотреть турнир с главным боем Пакьяо – Барриос
В России показывать турнир с главным боем Марио Барриос – Мэнни Пакьяо не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
😏 «Это казалось мне совершенством». Тим Цзю сказал, как относится к Флойду Мейвезеру
Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю высказался о члене Зала славы непобеждённом американце Флойде Мейвезере-младшем.
«Я всегда хотел быть похожим на Флойда. Не внешне. В ринге он боксировал так, что это казалось мне совершенством. Я всегда восхищался им», — сказал Цзю в подкасте Backstage.
Дата и время турнира с боем Цзю – Фундора 2
Турнир пройдёт в ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, на арене «MGM Grand». Его старт запланирован на 03:00 по московскому времени.
⭐️ Кроуфорд ответил, не считает ли, что 46-летний Пакьяо стар для возвращения на ринг
Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд ответил, не считает ли он, что 46-летний легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо уже слишком стар для возвращения на профессиональный ринг.
«Я не могу сказать, слишком ли он стар или нет. Знаете, если Мэнни выйдет на ринг и победит, то все будут говорить по-другому. Поэтому я не ставлю никаких ограничений для такого выдающегося бойца, как Мэнни Пакьяо», — приводит слова Кроуфорда портал SecondsOut.
Полный кард турнира с главным боем Пакьяо – Барриос
- Марио Барриос (Мексика / США) — Мэнни Пакьяо (Филиппины). Полусредний вес. Бой за титул WBC;
- Себастьян Фундора (США) — Тим Цзю (Австралия). Первый средний вес. Бой за титул WBC;
- Исаак Крус (Мексика) — Анхель Фиерро (Мексика). Первый полусредний вес;
- Брэндон Фигероа (США) — Джоэт Гонсалес (США). Полулегкий вес;
- Давид Пикассо (Мексика) — Кёносукэ Камеда (Япония). Полулегкий вес;
- Гэри Расселл-младший (США) — Уго Кастанеда (Мексика). Второй полулегкий вес;
- Марк Магсайо (Филиппины) — Жорже Мата (Мексика). Второй полулегкий вес;
- Эумир Марсьяль (Филиппины) — Алексис Гайтан (США). Средний вес.