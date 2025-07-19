UFC 318: Холлоуэй и Порье закрывают трилогию! Парни закатят яркую рубку? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане, США, на арене «Смути Кинг-центр» состоится грандиозный номерной турнир – UFC 318. Он привлекает внимание фанатов смешанных единоборств со всего мира.

Будет на что посмотреть фанатам из России. Причём начнётся всё ещё с прелимов. Там самым ожидаемым выглядит поединок Ислама Дулатова. Чеченский боец-модель дебютирует в лучшей лиге на планете. Представляет он Германию, но является уроженцем России. Соперником Дулатова станет американец Адам Фьюджитт.

На соглавном событии будет сосредоточено пристальное внимание фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что на турнире выступит топовый ударник – Роман Копылов. Его соперником должен стать бразилец Пауло Коста.

Вишенкой на торте, естественно, станет главное событие. Закроется трилогия Дастина Порье и Макса Холлоуэя. Кроме того, этот поединок станет прощальным для Бриллианта.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.