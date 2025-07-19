UFC 318: Холлоуэй и Порье закрывают трилогию! Парни закатят яркую рубку? LIVE

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В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане, США, на арене «Смути Кинг-центр» состоится грандиозный номерной турнир – UFC 318. Он привлекает внимание фанатов смешанных единоборств со всего мира.
Будет на что посмотреть фанатам из России. Причём начнётся всё ещё с прелимов. Там самым ожидаемым выглядит поединок Ислама Дулатова. Чеченский боец-модель дебютирует в лучшей лиге на планете. Представляет он Германию, но является уроженцем России. Соперником Дулатова станет американец Адам Фьюджитт.
На соглавном событии будет сосредоточено пристальное внимание фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что на турнире выступит топовый ударник – Роман Копылов. Его соперником должен стать бразилец Пауло Коста.
Вишенкой на торте, естественно, станет главное событие. Закроется трилогия Дастина Порье и Макса Холлоуэя. Кроме того, этот поединок станет прощальным для Бриллианта.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
💦 «Поступлю с ним грязно». Холлоуэй — о бое с Порье на UFC 318
Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй рассказал, что планирует сделать в третьем поединке с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе соотечественником Дастином Порье. Их бой состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на турнире UFC 318 и станет главным событием вечера.
«Я хочу всё испортить Порье. Победив меня в первом поединке, Дастин прервал мою серию из четырёх побед и отнял у меня ноль в графе поражений. Потом, взяв верх в реванше, Порье разрушил мой стрик из 13 побед. Он поступил со мной грязно, так что, судя по всему, мне придётся обойтись с ним аналогично в его прощальном бою», — приводит слова Холлоуэя портал MMA Mania.
🔥 «Хочу устроить войну». Порье — о третьем поединке с Холлоуэем
36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье поделился мыслями о предстоящем третьем поединке с 33-летним обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на турнире UFC 318 и станет главным событием вечера.
«Каждая слеза, каждая капля крови и пота стоили того. Если бы я мог вернуться в тот момент, когда мне было 17 лет, то я также выбрал бы путь бойца ММА. Я хочу, чтобы бой с Холлоуэем был лучшим. Для меня это последний поединок. Живу настоящим и извлекаю максимум из последнего танца. Я хочу устроить войну в бою с Максом, чтобы это было вроде ночной битвы. Побью Холлоуэя и завоюю титул BMF», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.
🤔 Холлоуэй прояснил свои слова о том, что Гэтжи бил его сильнее, чем Топурия
Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй прояснил своё высказывание о том, что соотечественник Джастин Гэтжи бил его сильнее, чем непобеждённый испано-грузин Илия Топурия.
«Я чувствовал, что удары Гэтжи были сильнее. Но, очевидно, Топурия ударил меня так, что я упал. Просто ничего не почувствовал. Конечно, он меня уронил. Так что Илия бьёт сильно», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).
🔝 Дастин Порье составил идеального бойца ММА из своих бывших соперников
36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье составил идеального бойца смешанных единоборств из своих бывших соперников в интервью для портала TNT Sports.
Сила — Конор Макгрегор
Кардио/выносливость — Макс Холлоуэй
Удары ногами — Джастин Гэтжи
Бойцовский IQ — Хабиб Нурмагомедов
Борьба — Ислам Махачев
Скорость — Майкл Джонсон
Ораторское искусство — Конор Макгрегор
🩸 «Взаимная ненависть». Коста обозначил план на бой с Чимаевым
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста вновь заявил о желании провести поединок с непобеждённым чеченцем Хамзатом Чимаевым. В следующем поединке, который состоится на турнире UFC 319 в ночь на 20 июля мск, Коста сразится с россиянином Романом Копыловым.
«Вы уже знаете, все знают об этом. У нас взаимная ненависть. После этого боя я собираюсь отправить ему сообщение. Но прямо сейчас я сосредоточен на предстоящем поединке. Но у меня уже есть план. У меня есть незаконченное дело с Чимаевым, и я собираюсь встретиться с ним рано или поздно», — сказал Коста на пресс-конференции.
Где смотреть турнир UFC 318
Посмотреть трансляцию турнира UFC 318 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
⚖️ Макс Холлоуэй оказался легче Дастина Порье перед поединком на UFC 318
33-летний боец и обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй прошёл процедуру взвешивания перед поединком с 36-летним американским бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье, который пройдёт на турнире UFC 318 20 июля в Новом Орлеане, США.
Холлоуэй показал на весах 70,31 кг, в то время как у Порье — 70,76 кг.
Дата и время турнира UFC 318
UFC 318 состоится в ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане, США, на арене «Смути Кинг-центр». Сам ивент стартует в 1:15 мск, а основной кард начнётся в 5:00 мск.
💪 Махачев объяснил, почему будет поддерживать Порье в поединке с Холлоуэем
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев объяснил, почему будет болеть на UFC 318 за 36-летнего американского бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье в его финальном поединке против Макса Холлоуэя.
«100% буду болеть за Дастина. Это мой чувак, мы хорошо переписываемся, общаемся. И если это его последний бой в карьере, то, думаю, он выйдет на пике, выжмет всё. Желаю ему удачи и думаю, что он выиграет.
Он выиграет решением [судей]. Обоих тяжело финишировать, оба хорошо держат удар. Так скажем, у обоих не такой сильный нокаутирующий удар, но бьют точно. И оба больше работают в стойке. Будет работа на технику, кто кого переиграет», — приводит слова Махачева Okko.
Полный кард турнира UFC 318
- Макс Холлоуэй — Дастин Порье;
- Пауло Коста — Роман Копылов;
- Кевин Холланд — Даниэль Родригес;
- Дэн Иге — Патрисио Фрейре;
- Майкл Джонсон — Даниэль Целльхубер;
- Кайлер Филлипс — Винисиус Оливейра;
- Марвин Веттори — Брендан Аллен;
- Франсиско Прадо — Николай Веретенников;
- Атеба Готье — Роберт Валентин;
- Адам Фьюджитт — Ислам Дулатов;
- Джимми Крут — Марцин Прахнё;
- Райан Спэнн — Лукаш Бржески;
- Брунно Феррейра — Джексон Маквей;
- Карли Джудис — Николь Кальяри.