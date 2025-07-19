«Отец — мой самый большой соперник». Оцениваем шансы Тима Цзю превзойти Костю

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, на арене «MGM Grand» состоится грандиозный боксёрский вечер. Особый интерес он вызывает по причине того, что в соглавном событии выступит Тим Цзю (25-2-0). Сын Кости проведёт реванш с Себастьяном Фундорой (22-1-1), который нанёс наследнику нашего прославленного боксёра первое поражение в карьере. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Вопрос «отцов и детей» в спорте давно занимает особенное место. Многие родители, которые добились серьёзного успеха, становятся ориентиром для своих наследников. Но… Редко удаётся избежать и болезненных сравнений. А зачастую дети в итоге оказываются в тени той славы, которая была заработана родителями. С самого начала карьеры Тима его сопровождали сравнения, которые не всегда были выгодными. А некоторые открыто говорили, что молодой боксёр никогда не сможет дотянуться до тех вершин, которые Косте в итоге покорились.

Стоит отметить, что сам Тим, очевидно, довольно болезненно относится к этой теме. И об этом говорят интервью боксёра. Совсем недавно он заявил, что считает самым большим соперником отца: «Дело в самоидентификации. Я хочу создать свой бренд, показать, кто я такой, чего я стою, кем я являюсь, потому что мой отец — совершенно другой персонаж. То, что люди думают о моём отце, сильно отличается от того, что они должны думать обо мне. Я хочу создать историю Тима Цзю, а не чью-то другую. Я уже сделал это в определённой мере. Но мне ещё долго идти, много доказывать, много работать. Однако, я думаю, мы на правильном пути. Конечно, отец — моя самая большая ролевая модель и мой самый большой соперник. Никакого неуважения. Но если я превзойду отца, мы создадим нечто вечное с фамилией Цзю. Это движущая сила для меня».

Конечно, превзойти достижения легендарного отца будет крайне непросто. Костя начинал собирать своё наследие ещё с любительского уровня. Там было проведено 270 поединков, из которых 259 завершились победами. Естественно, не обошлось без медалей и титулов. Покорился Цзю-старшему чемпионат мира, дважды он брал золото на чемпионатах Европы. Поэтому замахнуться на такие достижения было достаточно тяжело. Кроме того, Тим довольно рано вышел на профессиональный уровень. А на любительском провёл всего 40 поединков, потерпев одно поражение. Однако тут всё-таки перевешивают достижения. А их у Кости намного больше, пусть и осечки случались намного чаще.

Костя Цзю Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Тим начал профессиональный путь в 22 года. Казалось бы, в этом был прекрасный шанс превзойти отца. Просто стартовать намного раньше. Но у Кости – ровно та же цифра. Разве что, наследник действительно имеет преимущество в днях. Однако в остальном – практически идентично. Зато выигрышно для Тима выглядит то, что он намного позже потерпел своё первое поражение. У Кости осечка пришлась на 20-й поединок. Американец Винс Филлипс отправил россиянина в нокаут. А у Тима неудачным получился 25-й бой. До этого момента наследник расправлялся с оппозицией максимально уверенно.

Следующий важный момент – поражений у Тима уже не будет меньше. Да, потому что к 30 годам Цзю-младший потерпел их ровно столько же, сколько и отец. Пока каждый оступился по два раза. Поэтому соревноваться по этому показателю нет особенного смысла. Зато можно наколотить намного больше побед. Положительно может сказаться то, насколько часто Тим дрался на заре карьеры. Сейчас у него в активе 25 удачных поединков. Костя на профессиональном уровне победил 31 раз. Тим вряд ли собирается завершать карьеру в ближайшее время, к этому нет предпосылок. Поэтому наследник вполне может превзойти отца по победам.

Тим Цзю Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Идёт соревнование между отцом и сыном по нокаутам. Костя всегда считался мощным ударником. Поэтому 25 своих поединков завершил досрочно. У Тима дела пока немного скромнее. У него 18 досрочных побед. Поэтому превзойти это достижение отца будет не так просто. Но ничего невозможного совершенно точно в этом нет. Особенно если учесть, что Тим любит рубиться с соперниками. Правда, иногда становится заложником своего стиля. В первом поединке с Фундорой неаккуратность привела к жёсткой сечке, что в итоге повлияло на результат. Есть ощущение, что со временем всё это может закончиться переходом на намного более осторожную манеру.

Главным индикатором по профи, естественно, станут титулы. И вот тут всё непросто для Тима. Костя становился абсолютным чемпионом мира. Добиться этого будет очень сложно, поскольку Цзю-старший бился в эпоху «трёх поясов». Тиму придётся собирать четыре титула. С учётом уровня современной конкуренции задача «со звёздочкой». Да, наследник будет изо всех сил пытаться решить такую задачу. Но в дивизионе много классных боксёров, что может стать непреодолимой преградой. На многие вопросы должен дать ответы предстоящий поединок с Фундорой. Если реванш завершится поражением, будет очень сложно вернуться, замахнуться на такое мощное достижение.

Тим Цзю Фото: Chris Hyde/Getty Images

Предстоящий поединок с Фундорой действительно очень важен для Тима. Шансы превзойти отца есть, однако с каждой осечкой их становится всё меньше. Поэтому бой с Себастьяном даст ответы на многие вопросы.