5 причин, почему вы не должны пропускать бой Усик — Дюбуа 2

19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится большой вечер профессионального бокса. Украшением турнира станет битва супертяжеловесов — Александр Усик и Даниэль Дюбуа сойдутся в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории. К поединку приковано огромное внимание, это одна из главных вывесок года в мире единоборств, и есть как минимум пять причин найти время и посмотреть за этим противостоянием.

Скандал в первом бою

Впервые Усик и Дюбуа столкнулись в августе 2023 года. На тот момент Александру нужно было подраться, чтобы не простаивать, так как Тайсон Фьюри вместо объединительного поединка предпочёл переговоры с Энтони Джошуа и бой с Фрэнсисом Нганну. А Дюбуа в то время шёл после не самой уверенной победы над Кевином Лереной и был обязательным претендентом по линии WBA. Бой, который на бумаге должен был стать относительно лёгкой прогулкой для Усика, обернулся скандалом.

В пятом раунде Дюбуа пробил по корпусу, и Усик оказался на настиле. Рефери Луис Пабон посчитал, что это был удар ниже пояса, и не отсчитал нокдаун, однако дал время Александру на восстановление. После этого эпизода Усик завёлся и нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Тем не менее после поединка обсуждали только момент из пятого раунда. По сей день люди спорят, был ли это нокдаун с актёрской игрой Усика или Даниэль действительно пробил ниже пояса. Теперь у Дюбуа есть возможность доказать, что он должен был забирать и первый бой. Но Усик снова фаворит.

Страшная форма Даниэля Дюбуа

Первый бой с Усиком вполне мог остаться единственным титульником Дюбуа на долгие годы вперёд. Даниэль выглядел сыровато, у него были проблемы и в других боях до встречи с Усиком. Однако поражение от Александра заставило британца перезагрузиться. Уже в конце 2023 года он вернулся и нокаутировал крепкого Джаррелла Миллера, а уже летом дрался с Филипом Хрговичем за пояс IBF, который освободил Усик. Дюбуа был андердогом, но в итоге снёс хорвата, подарив ему, как и Миллеру, первое поражение в карьере. А затем Даниэль снова вышел андердогом на Энтони Джошуа. Тогда это казалось прямым путём к титулу для Эй Джея, однако Дюбуа просто уничтожил именитого соотечественника и громко заявил о себе. Теперь пришло время реванша с Усиком, и Дюбуа подходит к нему уже совсем другим бойцом.

Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Усик — Великобритания — 7:0. Будет 8:0?

За последние семь лет у Усика был всего один соперник не из Великобритании — это Чазз Уизерспун, поприветствовавший Александра в супертяжёлом весе. До этого Усик побил британца Тони Беллью в прощальном поединке в крузервейте, а после Уизерспуна дерётся только с боксёрами из Соединённого Королевства. Сначала был Дерек Чисора, а потом — дилогии с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, между которыми затесался первый бой с Дюбуа. Пока у Усика 7-0 с британцами, а самым сложным соперником из них Александр называет Фьюри. Дюбуа попытается защитить честь флага и не позволить сделать счёт 8-0 в этом импровизированном противостоянии.

Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

На кону — абсолютное чемпионство

Долгое время в супертяжёлом весе не удавалось определить абсолютного чемпиона мира. Леннокс Льюис объединял титулы ещё в конце прошлого века, а после него в эпоху четырёх поясов ни у кого не получалось стать абсолютом. Джошуа и Фьюри собирали по три титула, но не добрались до четвёртого. Помог Турки Аль аш-Шейх и устроил в мае 2024-го бой Фьюри с Усиком, где на кону были все пояса и звание абсолютного чемпиона мира. Усик победил и стал первым супертяжеловесом в XXI веке, который объединил все титулы.

Правда, в статусе абсолюта Александр пробыл недолго и освободил один из титулов, чтобы не драться с обязательным претендентом Хрговичем и дождаться реванша с Фьюри. Теперь во втором бою Усика и Дюбуа на кону снова стоят все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Либо Усик пока останется уникумом, либо своё имя в историю впишет Дюбуа.

Дюбуа превзойдёт Джошуа и Фьюри?

В супертяжёлом весе в последние годы стабильно есть звёзды из Великобритании. Запустил всё легендарный Леннокс Льюис, и дальше все обречены, что их, так или иначе, будут с ним сравнивать. Было немало крепких и перспективных ребят (Джо Джойс, Дерек Чисора, Диллиан Уайт), но до статуса суперзвёзд дошли только Джошуа и Фьюри. Причём это суперзвёзды не локального масштаба, а одни из «китов», на которых держался супертяжёлый вес. Оба доходили до титулов, с их участием состоялись самые громкие поединки, где бились рекорды по посещаемости и продажам билетов и PPV. Теперь эпоха Фьюри и Джошуа прошла, а на их место метит Дюбуа. Он очень молод, ему всего 27 лет, и у него ещё много времени, чтобы превзойти своих соотечественников. Впрочем, если Даниэль побьёт Усика, то ему уже удастся обойти и Фьюри, и Джошуа в плане достижений, потому что абсолютное чемпионство им так и не покорилось. Как и Усик.