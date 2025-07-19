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Расписание спортивных матчей 20 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: бои Цзю и Усика, UFC 318, матчи «Краснодара» и «Зенита» в РПЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 20 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 20 июля: большой игровой день в чемпионате России по футболу, МЛС, возвращение Пакьяо, прощальный поединок Порье и волейбол!

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🥊 1:00: Александр Усик (Украина) — Даниэль Дюбуа (Великобритания), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

Интрига: кто станет новым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе?

В ночь на 20 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдёт большой боксёрский турнир. Главным событием вечера станет титульное противостояние в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории. Усик на данный момент владеет поясами WBA, WBC и WBO, а в активе британца – титул IBF.

В августе 2023 года Усик с Дюбуа уже встречались на ринге. Даниэль выходил на бой в статусе претендента на титул WBA и проиграл нокаутом в девятом раунде. Однако много разговоров вызвал эпизод из пятого раунда — Дюбуа пробил Усика в корпус, но рефери посчитал, что Даниэль попал ниже пояса, и нокдаун Александру не отсчитал. То решение до сих пор вызывает споры, однако теперь у Дюбуа есть возможность взять реванш.

Главные события турнира с главным боем Усик — Дюбуа:
Усик — Дюбуа 2: турнир стартовал! Британец сумеет взять реванш? LIVE
Live
Усик — Дюбуа 2: турнир стартовал! Британец сумеет взять реванш? LIVE

⚽️ 2:30: «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
20 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Месси снова обыграет удобного соперника?

«Интер» очень неудачно провёл прошлый матч — уступил «Цинциннати» (0:3). Тем самым клуб из штата Флорида прервал победную серию в регулярном чемпионате. Пока что он занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Интер» отстаёт от первой строчки на восемь очков, но у него есть три матча в запасе. «Нью-Йорк» пока располагается на восьмом месте в конференции. В последнее время «Интер» хорошо играет против конкретного соперника — три победы в четырёх прошлых встречах.

Статистика МЛС
Начнёт ли Месси новую серию?
Лионель Месси прервал рекордную результативную серию в МЛС

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Шарлотт», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
20 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Шарлотт
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы ещё один гол Миранчука?

Алексей Миранчук забил в прошлом матче за «Атланту», но его команда снова осталась без победы — 2:2 во встрече с «Чикаго Файр». Сейчас клуб из штата Джорджия располагается на третьей с конца строчке в таблице Восточной конференции. Его серия без побед насчитывает шесть матчей. Отставание от зоны плей-ин уже достаточно внушительное — 12 очков. «Шарлотт» одержал две победы подряд и оказался на девятом месте в конференции. К слову, этот клуб трижды обыгрывал «Атланту» в четырёх предыдущих очных встречах.

Статистика МЛС
Вспоминаем, как Миранчук забил в прошлом матче:
«Это был момент волшебства». Новый гол Миранчука в США! Видео
«Это был момент волшебства». Новый гол Миранчука в США! Видео

🏆 🥊 5:00: Себастьян Фундора (США) — Тим Цзю (Австралия), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Не началось
Тим Цзю

Интрига: сын Кости Цзю вновь может стать чемпионом мира

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе пройдёт большой вечер профессионального бокса. В рамках соглавного события турнира Тимофей Цзю сразится за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC с действующим обладателем пояса Себастьяном Фундорой.

В прошлом поединке сын Кости Цзю сумел вернуться на победную тропу и сразу получил шанс подраться за пояс со старым обидчиком. Именно Фундора весной прошлого года нанёс Тимофею первое поражение на профессиональном ринге, и теперь Цзю предстоит провести первый реванш в карьере. Тогда Тим принял бой на коротком уведомлении, и к тому же на его выступлении сказалась сечка, мешавшая обзору. В итоге Фундора победил раздельным решением. Если у Цзю всё получится со второй попытки, то перед ним снова откроются большие бои.

Главные события турнира с боем Тима Цзю:
Цзю — Фундора 2: сын Кости снова бьётся за титул! В соперниках — бывший обидчик. LIVE
Live
Цзю — Фундора 2: сын Кости снова бьётся за титул! В соперниках — бывший обидчик. LIVE

🏆 🥊 6:00: Марио Барриос (США) — Мэнни Пакьяо (Филиппины), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Марио Барриос — Мэнни Пакьяо
20 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Марио Барриос
Не началось
Мэнни Пакьяо

Интрига: Пакьяо возвращается спустя четыре года и сразу может стать чемпионом

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе на арене «MGM Grand» пройдёт вечер профессионального бокса. В рамках главного события турнира на ринг вернётся легендарный боксёр, чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. 46-летний Пакмэн сразится за пояс WBC в полусреднем весе с действующим чемпионом Марио Барриосом.

Пакьяо завершил карьеру в 2021 году после поражения от Йордениса Угаса. После этого Мэнни выступал лишь в выставочных боях, а теперь решил возобновить профессиональную карьеру. В соперниках — Марио Барриос, который не так давно бился со звёздными Джервонтой Дэвисом и Китом Турманом, а теперь защищает пояс WBC в полусреднем дивизионе. В предыдущем поединке Барриос выступил не очень уверенно и свёл к ничьей встречу с Абелем Рамосом, но в бою с Пакьяо у Марио есть преимущество — существенная разница в габаритах. Как с этим справится Пакмэн?

Главные события боксёрского вечера:
Цзю — Фундора 2: сын Кости снова бьётся за титул! В соперниках — бывший обидчик. LIVE
Live
Цзю — Фундора 2: сын Кости снова бьётся за титул! В соперниках — бывший обидчик. LIVE

👊 6:30: Пауло Коста (Бразилия) — Роман Копылов (Россия), UFC 318

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Не началось
Роман Копылов

Интрига: Копылов ещё на шаг приблизится к титулу чемпиона UFC?

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане, США, состоится номерной турнир UFC 318. В рамках соглавного события вечера россиянин Роман Копылов сразится с экс-претендентом на титул чемпиона UFC в среднем весе Пауло Костой. Изначально бой должен был пройти на UFC 317 месяцем ранее, но из-за проблем со здоровьем у бразильца поединок перенесли.

Копылов занимает 14-е место в рейтинге среднего веса. В активе россиянина шесть побед под эгидой UFC, пять из которых — нокаутом. Бой с Костой — шанс для Романа подняться ещё выше, так как бразилец располагается на 13-й строчке. У Косты неудачный отрезок карьеры — четыре поражения в пяти последних боях. С другой стороны, Пауло трижды проигрывал бывшим чемпионам, поэтому списывать его нельзя, для Копылова это будет непростой поединок.

Главные события UFC 318:
UFC 318: последний танец Дастина Порье! И шанс отобрать пояс BMF у Макса Холлоуэя. LIVE
Live
UFC 318: последний танец Дастина Порье! И шанс отобрать пояс BMF у Макса Холлоуэя. LIVE

👊 7:00: Макс Холлоуэй (США) — Дастин Порье (США), UFC 318

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Интрига: последний бой в карьере Дастина Порье

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане, США, пройдёт большой турнир UFC 318. Главным событием вечера станет бой за пояс BMF между бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем и экс-обладателем временного титула в лёгком дивизионе Дастином Порье.

Порье и Холлоуэй уже бились дважды. Первый раз это случилось в 2012 году, и тогда Порье финишировал соперника, оформив рычаг локтя. Для Холлоуэя это был дебютный бой в промоушене. В 2019 году бойцы встретились вновь в поединке за временный титул в лёгком весе — Порье победил единогласным решением. Трилогия с Холлоуэем станет для Дастина прощальным поединком, ради этого UFC привезла номерной турнир в его родной штат. Порье намерен красиво попрощаться перед свой публикой, однако Макс подчёркивает, что приехал испортить праздник.

Главные события UFC 318:
UFC 318: последний танец Дастина Порье! И шанс отобрать пояс BMF у Макса Холлоуэя. LIVE
Live
UFC 318: последний танец Дастина Порье! И шанс отобрать пояс BMF у Макса Холлоуэя. LIVE

🏐 🎦 12:45: США — Япония, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2025, воскресенье. 12:45 МСК
США
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проверка для американцев

Сборная США не слишком стремилась в «Финал восьми», наигрывая ближайший резерв. Получилось у Карча Кирая вполне достойно. Завершит предварительный этап команда матчем с Японией. У «самураев» дела не так блестящи, даже несмотря на возвращение в состав лидеров. Два сета отдали Аргентине, без особых вариантов проиграли Бразилии. Так что наверняка подопечные Лорана Тийи будут стараться завершить домашний этап на мажорной ноте. Ну и попытаются подняться повыше, чтобы получить хорошую сетку в финальном раунде.

Статистика Лиги наций, мужчины
Кто претендует на лидерство в чемпионате?
Последний шанс прорваться в финал! Расклады перед третьим этапом мужской Лиги наций
Последний шанс прорваться в финал! Расклады перед третьим этапом мужской Лиги наций

🏆 🎾 14:00*: Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Александр Бублик (Казахстан, 2), Гштаад, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гштаад. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
109
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Бублик
34
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Интрига: как проведёт Бублик свой первый грунтовый финал?

Александр Бублик, представляющий Казахстан, вышел во второй финал в сезоне и 13-й — в карьере. Причём в Гштааде он сыграет свой первый решающий матч на грунте. Его соперником в битве за титул будет аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло. Теннисисты ранее на корте не пересекались.

Карьера Александра похожа на американские горки:
«Я был готов всё бросить». Бублик грозился уйти, а теперь побеждает Синнера и Медведева
«Я был готов всё бросить». Бублик грозился уйти, а теперь побеждает Синнера и Медведева

🚴‍♀️ 14:20: «Тур де Франс», этап 15, Мюре — Каркасон, 169,3 км

Интрига: передышка для Погачара и Вингегора?

Воскресный этап Гранд-тура позволит фаворитам сделать небольшую передышку после гонок в горах. На холмистом этапе со средней сложностью особых сенсаций может и не случиться. Мало кто будет атаковать и тратить силы перед заключительной частью соревнований. Для Тадея Погачара и Йонаса Вингегора, который в роли догоняющего, задача-минимум проста — остаться при своих. Словенцу же отрыв в четыре минуты в генеральной классификации позволяет с оптимизмом смотреть на следующие дни борьбы. В этот день во Франции может быть новый победитель этапа «Тур де Франс».

Эвенепул не выдержал напряжения:
Ремко Эвенепул сошёл с «Тур де Франс» — 2025 во время 14-го этапа

⚽️ 15:30: «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар», РПЛ, 1-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Краснодар» проведёт первый матч РПЛ в статусе чемпиона?

«Краснодар» начнёт защиту титула гостевым матчем с «Пари НН». Кстати, встреча состоится не в Нижнем Новгороде, а в Казани. Её перенесли в столицу Татарстана из-за ремонтных работ на домашнем стадионе «Пари НН». Южный клуб сохранил всех ведущих футболистов и приобрёл несколько интересных легионеров. «Пари НН» сохранил место в РПЛ и поменял главного тренера — Алексей Шпилевский пришёл вместо Виктора Гончаренко. В прошлом сезоне соперники четырежды встречались друг с другом с учётом Кубка России. «Краснодар» одержал три победы, «Пари НН» — одну.

Статистика РПЛ
Почитайте интервью с бывшим главным тренером «Пари НН»:
«Проиграли «Сочи» — сразу прилетело, что мы «слили». Гончаренко заговорил после отставки
Эксклюзив
«Проиграли «Сочи» — сразу прилетело, что мы «слили». Гончаренко заговорил после отставки

⚽️ 18:00: «Зенит» — «Ростов», РПЛ, 1-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» не испытает проблем в первом для себя матче сезона?

«Зенит» наверняка сделает всё, чтобы вернуть себе золотые медали РПЛ. Очень интересно, как интегрируется в команду дорогостоящий новичок Жерсон. «Ростов» — довольно удобный соперник для клуба из Санкт-Петербурга. «Зенит» одержал семь побед в 10 предыдущих очных встречах, а донская команда — ни одной. Плюс в межсезонье «Ростов» расстался с важными футболистами — Максимом Осипенко и Николаем Комличенко. «Зенит» стартует с уверенной победы? Или «Ростов» всё-таки даст бой?

Статистика РПЛ
Интриги 1-го тура РПЛ:
Исчерпан ли конфликт Карпина и Талалаева, прервёт ли «Зенит» серию побед? Интриги тура РПЛ
Исчерпан ли конфликт Карпина и Талалаева, прервёт ли «Зенит» серию побед? Интриги тура РПЛ

⚽️ 20:30: «Ахмат» — «Рубин», РПЛ, 1-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кому достанется победа в Грозном?

«Ахмат» в межсезонье назначил Александра Сторожука на пост главного тренера. А ещё осуществил несколько крутых для себя трансферов. К примеру, вернул Мохамеда Конате, купил у махачкалинского «Динамо» Эгаша Касинтуру, а у «Оренбурга» — Максима Сидорова и Брайана Мансилью. «Рубин» продлил контракт с Мирлиндом Даку и не стал слабее в сравнении с прошлым сезоном. Тогда казанский клуб занял седьмое место, а сейчас, похоже, нацелился на что-то более серьёзное. Или это всего лишь иллюзия?

Статистика РПЛ
Итоги народного голосования:
Народная таблица РПЛ сезона-2025/2026. Как бы вы хотели, чтобы завершился сезон?
Рейтинг
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🏐 🎦 21:30: Франция — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: самое яркое противостояние дня

Яркая вывеска при не самой выдающейся игре команд на этой неделе. И те и другие усилились, но пока не набрали кондиции. Для поляков это вылилось в поражение от Кубы. Могла уступить этой команде и Франция, однако всё же дожала соперника на тай-брейке. Победитель этого матча окажется выше в турнирной таблице, так что на кону высокий посев в финале!

Статистика Лиги наций, мужчины
Польша ярко заявила о себе на старте:
Слёзы Ирана и лидерство Польши. Как прошла первая неделя Лиги наций
Слёзы Ирана и лидерство Польши. Как прошла первая неделя Лиги наций
Комментарии
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