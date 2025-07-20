Чуда не случилось. Усик отправил Дюбуа в глубокий нокаут

19 июля на стадионе «Уэмбли» состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира прошёл объединительный поединок в супертяжёлом весе за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Реванш Усика и Дюбуа был, пожалуй, одним из самых ожидаемых боксёрских поединков года. Впервые они разделили ринг в августе 2023 года, и Александр одержал победу нокаутом в девятом раунде. Но тот бой ещё долго обсуждали, а, точнее, обсуждали эпизод с попаданием Дюбуа сопернику в пах в пятом отрезке. Рефери дал украинцу время на восстановление, однако многие эксперты говорили, что удар был нанесён в корпус и нужно было отсчитывать нокдаун.

С тех пор спортивные пути Дюбуа и Усика на время разошлись. Александр наконец-то вышел на объединительный поединок с Тайсоном Фьюри, в котором победил, а затем провёл с британцем реванш – и снова победил. Даниэль же финишировал Джаррелла Миллера и Филипа Хрговича и получил ещё один поединок за титул чемпиона мира. Это, к слову, стало возможным после того, как Усик добровольно отказался от пояса IBF в пользу второго поединка с Тайсоном. В бою за оставленный титул Дюбуа в ярком стиле уничтожил Энтони Джошуа, став новой британской суперзвездой бокса.

Ну и, конечно, реванш Даниэля и Александра при таких раскладах приобрёл особый смысл. У парней была своя незаконченная история, и каждый хотел поставить в ней точку. Ну и на кону стоял титул абсолютного чемпиона мира, что добавляло обоим мотивации. Как и запредельные гонорары, которые были обещаны боксёрам: на двоих они получат почти $ 200 млн, $ 132 млн из которых заберёт Усик. Со всех сторон это был по-настоящему большой и звёздный поединок, и каждый из боксёров был предельно мотивирован и настроен на победу.

Дюбуа прогнозируемо пошёл в прессинг с первых минут, Усик же много двигался и активно встречал британца джебом. Даниэль выцеливал в том числе и корпус, вкладывался в хорошие серии боковых, но и Александр не оставался без ответа — отличный темп взяли боксёры на старте поединка.

Дюбуа владел территориальным преимуществом, его удары были более плотными, однако Усик раз за разом грамотно ловил напиравшего британца на ошибках и был эффективен. При этом Даниэль продолжал гнуть свою линию, резал углы, пытался зажимать украинца у канатов, и в моментах получилось вполне неплохо.

Но в пятом раунде бой неожиданно завершился. Парни стали рубиться на все деньги, и в размене Усик мощно попал справа — Дюбуа через паузу завалился на пол. Даниэль продолжил бой, но зачем-то снова полез в размен, где Александр поймал его мощным левым боковым и даже выбил капу: на этот раз попадание было куда более серьёзным, и Дюбуа не сумел подняться на ноги до конца отсчёта рефери. Александр Усик вернул себе титул IBF и снова стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.