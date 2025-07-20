Дюбуа – большой талант. Но к покорению королевского веса пока не готов

19 июля на арене «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, прошёл вечер профессионального бокса. В рамках главного события турнира состоялся реванш Александра Усика (23-0, 14 KO) с местной звездой Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Дело завершилось быстрой досрочной победой. В пятом раунде Александр подловил британца на ошибке и оформил два нокдауна, после чего рефери остановил поединок. Даниэль ничего не смог сделать с соперником, хотя пытался взять стартовым натиском. Но проиграл, после чего вновь закономерно задать вопрос об уровне Дюбуа. Нет особенных сомнений, что многие поспешат списать 27-летнего боксёра. Но стоит ли это делать?

Дюбуа – очень талантливый боксёр. Не стоит забывать, что ему всего лишь 27 лет. И в этом возрасте он уже замахнулся на мощное достижение – звание абсолютного чемпиона мира. Правда, закончилось всё прозаично. И у этого есть большое количество причин. Первая и, пожалуй, самая главная – отсутствие «держака». В тяжёлом весе очень важно уметь переносить удары соперников. И стоять на ногах изо всех сил. Идеальный пример, другой британец. Тайсон Фьюри славился умением вставать в той ситуации, когда многие успевали его списать в проигравшие. Но в итоге Цыганский король справлялся с крайне сложными испытаниями. У Дюбуа в этом компоненте большой пробел. Все три поражения – нокаутами. Более того, сразу же после первого нокдауна становится понятно, что Даниэль «плывёт». И в этом кроется ещё одна проблема.

Динамит пытается решать проблему слишком резко. Он бросается вперёд и пробует сразу после нокдауна вступить в размен. А делать этого не стоит. Чаще всего такое заканчивается добиванием. И так неизменно случалось в его неудачных поединках. Конечно, более опытные тяжеловесы в такой ситуации включают режим выживания. Они начинают отступать, а некоторые – просто убегают. И это позволяет восстановиться, прийти в себя. Но у Дюбуа пока не выработался этот инстинкт. Правда, горький опыт должен исправить положение дел.

Ещё один важнейший момент – отсутствие «бензобака». Об этой проблеме уже говорилось и раньше. Слишком уж часто Даниэль старается завершить всё быстро. И на протяжении долгого времени это действительно работало. Но на более высоком уровне приходится проводить затяжные противостояния. И с этим у Динамита возникают большие проблемы. В поединке с Усиком британец начал проседать по дыханию уже в третьем раунде. А в четвёртой трёхминутке Дюбуа окончательно замедлился. И это сказалось чуть позже.

Даниэль вновь допустил болезненную осечку. Но он – большой талант. Дюбуа всего лишь 27 лет, поэтому всё ещё впереди. В королевском весе парни чаще всего раскрываются в более серьёзном возрасте. А все поражения могут стать действительно важным опытом. Главное, чтобы британец действительно делал работу над ошибками. И тогда у Даниэля будет огромное будущее. Но для этого придётся очень сильно постараться.