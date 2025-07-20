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Тим Цзю — Себастьян Фундора 2: обзор боя, кто победил, результат поединка, как закончился, поражение Цзю

Попытка не засчитана. Тим Цзю снова проиграл Фундоре в титульнике
Яхья Гасанов
Тим Цзю
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На этот раз — досрочно.

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе на арене «MGM Grand» проходит большой вечер профессионального бокса. В рамках соглавного события турнира Тимофей Цзю столкнулся в реванше с Себастьяном Фундорой, а на кону стоял титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора (W) — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
TKO
Тим Цзю

Первый бой Цзю с Фундорой прошёл весной прошлого года. Тимофей должен был биться с Китом Турманом, но тот снялся с поединка из-за травмы и его на коротком уведомлении заменил Фундора. В том поединке Цзю столкнулся с очень серьёзным рассечением, но прошёл все 12 раундов и по итогу впервые в карьере потерпел поражение, утратив титул чемпиона мира. После этого Тим также был нокаутирован Бахрамом Муртазалиевым, но уже успел вернуться на победную тропу, удосрочив в апреле Джозефа Спенсера.

Фундора после триумфа в первом поединке с Цзю провёл всего один бой и уверенно разобрался с Чордейлом Букером, защитив пояса WBO и WBC в первом среднем весе. Позже американец отказался от титула WBO и боя с Ксандером Зайасом в пользу реванша с Тимом Цзю. Для сына Кости эта возможность стала отличным шансом доказать, что первое поражение было случайностью, и вернуть звание чемпиона мира. Кроме того, это был первый реванш в карьере Цзю, и сам Тимофей отмечал, что на этот раз Фундору ждёт совершенно другой бой.

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Бой начался неспешно, Фундора сразу занял центр ринга и за счёт активной работой передней рукой удерживал Цзю на удобной для себя дистанции. Тим пытался прорваться с наскока, но одно такое неосторожное сближение обернулось флэш-нокдауном для сына Кости Цзю. Фундора после этого локального успеха воодушевился и с удвоенной энергией пошёл вперёд. Второй раунд стал для Тимофей кошмаром, потому что большую часть отрезка он стоял у канатов и старался спастись от тучи ударов со стороны чемпиона.

В третьем раунде событий было меньше, но Фундора вернулся к привычной работе джебом и успешно ломал темп претенденту. Цзю постепенно привык, нащупал удобную для себя дистанцию и начал хотя бы изредка попадать за счёт резких атак на скачке. В одном из эпизодов Тим разбил нос чемпиону, попытался развить успех, но тут же получил ответную серию атак. Тем не менее, пятый и шестой раунд Цзю провёл гораздо лучше. Однако в седьмом раунде Фундора, который, казалось бы, слегка закислился, снова активно пошёл вперёд. Эта трёхминутка завершалась настоящим разносом от Себастьяна. Он зажал Цзю в угол и просто расстреливал его с дистанции. От очередного нокдауна Тима спас гонг. Но уже на следующий раунде его не выпустили — угол Цзю остановил поединок.

Третье поражение Тимофея в последних четырёх боях и вновь неудачный титульник. Цзю выступил гораздо хуже, чем в первом бою с Фундорой и в итоге закономерно проиграл. Первый реванш в карьере провален.

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