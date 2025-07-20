Не хватило опыта. Копылов без шансов проиграл топовому бразильцу

Всегда приятно, когда в соглавном событии вечера номерного турнира выходит наш соотечественник. Тем более, когда это Роман Копылов: уроженец Кемеровской области уже долго выступает в главном промоушене планеты и давно заслужил признание. Соперника россиянину тоже подобрали самого топового в карьере: ещё совсем недавно Пауло Коста считался потенциальной суперзвездой и выбивал из UFC огромный контракт. В последние годы карьера Косты стала буксовать, что вовсе не означало, что он будет для Копылова мальчиком для битья.

Несмотря на звёздность Пауло, выходил на бой в статусе фаворита именно Роман, учитывая его последние победы над Крисом Кёртисом и Сезаром Алмейдом. А вот бразилец из последних пяти поединков победил только в одном, с трудом одолев стареющего Люка Рокхолда. Зато Коста мог похвастаться крепкой челюстью, неплохой борьбой и солидной физической силой. Копылов — умнейший ударник, но ранее его навыки в партере выглядели далеко не безупречно, из-за чего за результат поединка было несколько тревожно.

Бой начался с агрессивного разбега Косты, который не собирался брать время на раcкачку. Роман спокойно справился с напором и бой перешёл в центр октагона. Там было много обманных движений, а вот с точными ударами получалось не очень. Оба спортсмена активно использовали ноги, пробивая лоу и миддл-кики. Коста старался замедлить оппонента, Копылов чаще выбрасывал двойки. На последней минуте у Романа выпала капа, после чего ему пришлось пережить несколько неприятных мгновений. Бразилец в первом раунде выглядел лучше нашего соотечественника за счёт активности и мощной работы ногами.

Второй раунд начался примерно в том же ключе. Копылов искал удобную дистанцию, однако регулярно получал удары по корпусу и ногам. Казалось, что Коста лучше подобрал план на бой: не рисковал, порой экономил силы, но при этом уверенно переигрывал россиянина. Роману не хватало акцентированных попаданий, по этому показателю он значительно уступал оппоненту. В третьем раунде Копылову нужно было что-то кардинально менять, иначе шансов забрать победу фактически не было. Россиянин стал работать первым номером, почаще попадал по сопернику, а вот Коста откровенно устал. Но этого было мало. Копылов проиграл бразильцу единогласным решением судей. Увы.