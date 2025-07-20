Ветерана ограбили? Пакьяо провёл чудо-бой в 46 лет, но не победил

В ночь на 20 июля на «MGM Grand Arena» в Лас-Вегасе, США, прошёл большой вечер профессионального бокса. В рамках главного события вечера на ринг вернулся 46-летний Мэнни Пакьяо, чемпион мира в восьми весовых категориях. Соперником титулованного филиппинца стал действующий обладатель пояса WBC в полусреднем весе Марио Барриос.

Последний бой Пакьяо провёл в августе 2021 года. Тогда Пакмэн проиграл единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу в титульнике и объявил о завершении карьеры. С того момента Мэнни неоднократно говорил о возможном возвращении: фигурировали реванш с Флойдом Мейвезером, бой с Конором Макгрегором, но в итоге дело ограничилось парой выставочных поединков, в которых боксёр выглядел не лучшим образом. Тем не менее в 2025 году Пакьяо всё же вернулся на профессиональный ринг.

Марио Барриос за последние годы сменил несколько весовых категорий. В полусреднем весе он стартовал неудачно и проиграл Киту Турману, но после этого одержал три победы кряду, в том числе выиграв в бою за временный пояс WBC у последнего обидчика Пакьяо — Угаса. Летом прошлого года Барриос был промоутирован до полноценного чемпиона, так как Теренс Кроуфорд, владевший титулом, поднялся в весе. Первая защита вышла комом — Марио едва свёл к ничьей бой с Абелем Рамосом, однако пояс сохранил. А вскоре получил бой с Пакьяо.

Пакьяо начал бой очень бодро. Хорошо двигался, был лёгок на ногах, попадал фирменными атаками с наскока и вообще удивлял всех, включая Барриоса. Доминирования от Мэнни не было, но в первых двух раундах он смотрелся предпочтительнее соперника. Чемпион достаточно быстро адаптировался и начал грамотнее пользоваться габаритами: включился джеб, удавалось держать дистанцию, и некоторые попадания Марио выглядели очень опасно, потому что Пакьяо слегка вело от пропущенных ударов.

Однако вместо того, чтобы развивать успех, Барриос сбросил обороты и позволил Пакьяо снова нащупать свой ритм. Середина боя проходила практически по одному сценарию: Марио начинал неплохо, атаковал через переднюю руку, но совершенно не справлялся с резкими атаками Пакмэна. За счёт взрывов и силовых панчей Мэнни забирал раунд за раундом, а Барриос не мог придумать ничего в ответ. Более того, в некоторых эпизодах Марио был потрясён, однако Пакьяо не хватало агрессии, чтобы добить чемпиона.

Ключ к перелому боя нашёлся в финальных раундах — 46-летний Пакьяо выдал максимум и банально устал. И даже тогда Барриос не сильно превосходил Пакмэна. Марио работал аккуратно, не форсировал и просто держал соперника на удобной для себя дистанции. Тем не менее последние два раунда, вероятнее всего, ушли Барриосу. По итогам боя мнения судей разделились. Один увидел победу чемпиона (115-113), двое — ничью (114-114, 114-114). И это решение было встречено неодобрительным гулом публики. В социальных сетях тоже возмутились, что Пакьяо ограбили и лишили заслуженной победы. И в это верится — Пакмэн провёл отличный бой, несмотря на солидный возраст и простой.

Сам Мэнни после боя не исключил реванша: «Думаю, я выиграл этот бой. Наверное, я попытаюсь ещё раз подраться за пояс. Хочу реванш ради наследия». А вот Барриос пока остаётся чемпионом — в обеих защитах титула он свёл дело к ничьей.