Проиграл, но выдал шикарное зрелище. Бриллиант, мы будем скучать!

Казалось, что этого никогда не случится, но сегодня Дастин Порье провёл свой последний бой в карьере. Бриллиант решил повесить перчатки на гвоздь по своим правилам: в бою за титул BMF против Макса Холлоуэя, которого ранее уже дважды побеждал. Порье всегда мечтал о полноценном поясе в лёгком весе, однако, когда понял, что новый титульный забег будет слишком длинным, собрался на покой. Конечно, Дастину хотелось уйти красиво, вот только соперник напротив был, мягко говоря, непростым.

Макс Холлоуэй тоже очень давно выступает в UFC, но завершать карьеру он не планирует. И был сегодня максимально мотивирован: 33-летний гаваец надеялся с третьей попытки одолеть Порье и заодно укрепить свои позиции в лёгком дивизионе, который намерен покорить. К тому же Холлоуэю необходимо было закрыть тяжёлое поражение от Илии Топурии, который отправил Макса в первый в его карьере нокаут. Таким образом, максимальной мотивацией могли похвастаться оба бойца главного события UFC 318.

На старте парни не торопились, но на второй минуте Холлоуэй неожиданно опрокинул соперника ударом и бросился на добивание. Финишировать не удалось, однако Порье явно тяжело прочувствовал этот эпизод. Макс выглядел заметно быстрее, пробивал оборону Бриллианта быстрыми джебами и уверенно забрал первый раунд. Вторая пятиминутка тоже стартовала с преимущества Макса в стойке, хотя Дастин попробовал взвинтить темп. Вскоре Порье пропустил совершенно жуткую серию у сетки, оказался на полу и получил массу добивающих ударов. Добить не получилось, Бриллиант снова понёс огромный урон, но встал и в концовке уже сам уронил Холлоуэя!

В третьем раунде общий темп поединка несколько упал. Как и Макс, так и Дастин периодически жёстко попадали, однако уже не стремились так агрессивно лезть вперёд. В четвёртом раунде у Холлоуэя открылось серьёзное кровотечение, джебы Порье продолжали долетать до цели. Впрочем, соперник Бриллианта тоже бил классно — закрученные удары с рук выглядели очень брутально, и гаваец смотрелся предпочтительнее. Заключительные пять минут получились тоже бодрыми: атаки на скачке, встречные удары, жёсткие хуки в корпус. В последние 10 секунд бойцы решили зарубиться — Макс выглядел там лучше, а вот Дастин решил завязать соперника. Все судьи отдали победу Холлоуэю — он остаётся обладателем пояса BMF! Порье завершает карьеру поражением. Бриллиант, мы будем скучать.