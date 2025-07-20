В выходные — бои, в будни — фотосессии. Дулатов блестяще дебютировал в UFC

В ночь на 20 июля в Новом Орлеане, США, на турнире UFC 318 под эгидой промоушена дебютировал Ислам Дулатов. Уроженец Чечни, выступающий под флагом Германии, попал в организацию ещё в октябре прошлого года через Претендентскую серию, но выйти в октагон смог только сейчас. Соперником Ислама стал Адам Фьюджитт.

Этот бой изначально «бронировали» ещё на февральский турнир в Сиэтле, однако тогда Дулатов снялся из-за травмы. Теперь бойцы дошли до октагона, и Потрошитель (прозвище Ислама — The Ripper) показал, почему он считался огромным фаворитом. В первом же раунде Ислам нащупал удобную дистанцию, хорошо пробивал прямые, и финиш в этом поединке был делом времени. В конце стартового отрезка Фьюджитт пошёл вперёд, но Дулатов встретил его идеальным чек-хуком и добил на земле. А после боя Ислам сказал, что просто услышал подсказку из угла и воспользовался ею.

Права на видео принадлежат UFC.

В прошлом году Дулатов так же, нокаутом в первом раунде, погасил экс-чемпиона LFA Ванилто Антунеса. Дана Уайт был впечатлён и заявил, что с этим бойцом всегда будет весело. А сам Ислам признавался, что подошёл к бою на фоне проблем со здоровьем и ему пришлось действовать быстро — иначе во втором и третьем раундах он бы не смог ничего сделать из-за усталости.

Дулатов получил место в большом карде и сразу сумел громко о себе заявить. В своё время Ислам начал карьеру в ММА с поражения решением, а теперь соорудил серию из 12 досрочных побед. Причём 11 раз он финишировал соперников в первом раунде. Таких в UFC любят и ценят, а ещё активно продвигают вперёд. К тому же Дулатов выступает в полусреднем весе, который сейчас процветает: Ислам Махачев, Шавкат Рахмонов, Джек Делла Маддалена, Иан Гарри, Шон Брэди, Майкл Моралес, Карлос Пратес, Хоакин Бакли, Габриэль Бонфим. 26-летний финишёр Дулатов станет достойным пополнением топа дивизиона.

Ещё один штрих — Дулатов достаточно узнаваемый парень и за пределами ММА. Он продолжает работать моделью и совмещает эту деятельность с бойцовской карьерой. Необычно и привлекает внимание. Даже в неделю боя на UFC 318 Ислам рассказал, что его ждёт фотосессия, а после победы подтвердил это: «В понедельник ждёт работа? Да, конечно, вроде выгляжу хорошо. Думаю, смогу поработать. Что скажете, ребята?»

Ислам Дулатов Фото: Cooper Neill/Getty Images

Безусловно, для полной оценки потенциала Дулатова нужно проверить его с более крепкими бойцами и в более тяжёлых ситуациях. Если Ислам справится с такими краш-тестами, то в полусреднем весе взойдёт ещё одна яркая звезда. Впереди у него много вызовов, в том числе за пределами рейтинга. Но в любом случае уже сейчас можно констатировать — бои Ислама Дулатова пропускать не стоит.