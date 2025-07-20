В Россию или перчатки на гвоздь? Карьера Тима Цзю — в глубоком кризисе

В США состоялся вечер профессионального бокса. В главном карде турнира зрители увидели титульный реванш в первом среднем весе между Себастьяном Фундорой и Тимом Цзю, на кону стоял пояс WBC, которым владел американец.

Впервые боксёры встретились в ринге в марте прошлого года, и тогда случилась настоящая драма для сына Кости Цзю. Во втором раунде он получил серьёзную сечку после столкновения головами и весь оставшийся бой боксировал с окровавленным лицом. По итогам 12 раундов Тим проиграл раздельным решением судей, потерял «нолик» в графе поражений и два чемпионских титула. Через год Себастьян сделал выбор в пользу реванша с Тимом, а не в пользу, например, объединительного поединка с Бахрамом Муртазалиевым. За это американца лишили титула WBO.

В реванше Цзю не сумел придумать что-то новое и проиграл ещё более откровенно. Двухметровый Фундора, каким-то чудом вписывающийся в лимит первого среднего веса, сдерживал напиравшего Цзю на дистанции, «кормил» огромным количеством джебов, и в моментах Тим начинал «плыть». Старший сын Кости Цзю демонстрировал характер, всё равно пытался пробиваться на ближнюю дистанцию и даже сумел разбить Фундоре нос. Однако этого было мало. Себастьян откровенно перебивал Тима, а в седьмом раунде Цзю оказался зажат в углу под градом ударов — от нокаута спас только гонг. Угол Тима после этого принял решение остановить поединок: по очкам этот бой было уже не забрать, а финишировать Фундору в этом поединке Тим вряд ли смог бы.

«Фундора — жёсткий парень. Я старался выложиться по полной, но просто не смог. Победа принадлежит Фундоре, лучшему бойцу в этой весовой категории на планете прямо сейчас. Он просто был лучше, он чертовски высокий, и иногда мне казалось, что я сам бьюсь с тенью. Что есть, то есть. Поздравляю Фундору и его команду», — приводит слова Цзю Badlefthook.com.

В последнее время карьера Тима явно буксует. Из четырёх боёв он выиграл только один, при этом из трёх поражений два были досрочными. Это во многом следствие крайне высокого уровня оппозиции Цзю в последних боях, а также открытого стиля Тима.

«Хуже всего то, что он не может одновременно идти вперёд, наносить удары и уклоняться от них, — говорит Муртазалиев о Цзю. — А лучше всего, что у него отличная выносливость, он может прессинговать раунд за раундом», — говорил про Тима Бахрам Муртазалиев.

Тим Цзю против Бахрама Муртазалиева Фото: Alex Menendez/Getty Images

Сейчас Тиму нужно в первую очередь взять паузу и вместе с командой обдумать будущее. Цзю 30 лет, у него по-прежнему солидный рекорд 25-3, место в рейтингах и громкая фамилия. Всё это позволит ему держаться на слуху и получать бои, которые он, возможно, и не заслуживает, как, например, прошедший реванш с Фундорой. Однако осложняет ситуацию то, что у Цзю и его команды не сложились отношения с главным организатором боксёрских поединков на сегодняшний день — с Турки Аль аш-Шейхом, который успел «уколоть» Тима.

«Я говорил вам с самого начала, что Тим Цзю не заслуживает того, чтобы выступать в карде Riyadh Season или Ring Magazine. Он может быть полезен в качестве спарринг-партнёра для чемпиона турнира», – написал в соцсетях Аль аш-Шейх после окончания боя.

Понятно, что сейчас Тим не претендует ни на какие по-настоящему большие бои, имеется в виду титульные — уж слишком много шансов за последние полтора года Цзю не использовал. Как и после поражения от Бахрама Муртазалиева, Тиму нужно вернуться в Австралию и провести бой на родине, где он исключительно побеждает. Ну и необходимо подобрать правильного соперника: либо с неплохим рекордом, но стилистически подходящего Тиму, каким, например, был Спенсер, или же кого-нибудь с громким именем, но на спаде карьеры. Конечно, на ум сразу же приходит Кит Турман — звёздный ветеран, который уже вряд ли претендует на титулы, а вот провести денежный бой с Цзю вполне может. Тем более что Турман и Цзю уже должны были делить ринг между собой, и Кит постоянно упоминает имя Тима. Сейчас самый идеальный момент провести бой: Турману заработать, а Цзю — вернуться на очередной круг гонки за титулами.

Кит Турман Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

Есть вариант с Магомедом Курбановым, который также не блещет в последних поединках. Но есть ощущение, что в Австралии этот бой не вызовет интереса, а в Россию вряд ли захочет ехать Тим — это риск и очередной выход из зоны комфорта. Хотя бой Цзю и Курбанова на Урале мог бы вполне стать поединком года в России точно, с учётом того, что на Урале отца Тима, уроженца Серова, по-прежнему очень любят и уважают.

Наверняка есть и другие фамилии, которые могут подойти Тиму, и команда Цзю сделает всё, чтобы вывести его на победную серию. Вопрос в другом — Тиму явно нужно что-то менять. Он хороший боксёр, с техникой и характером, у него есть шансы вернуться в титульную гонку. Но тот стиль, который проповедует Тим, работал раньше, когда он избивал боксёров средней руки в Австралии. На высоком уровне такое не работает: нельзя идти постоянно вперёд без защиты, рассчитывая на свою челюсть и на то, что удастся просто перебить соперника. Муртазалиев наказал Тима за такой стиль, теперь и Фундора добавил. Цзю нужно поработать над защитой, изменить что-то в своём стиле. Никто не говорит, что он должен превратиться в «велосипед», но и мексиканский стиль ему явно сейчас не подходит.

У Тима есть время провести работу над ошибками. Вопрос, сможет ли он это сделать и захочет ли, остаётся открытым. Однако сейчас карьера Цзю переживает крайне тяжелые времена. Ещё одно поражение, ещё один неправильный шаг — и можно вешать перчатки на гвоздь. Ну или боксировать до старости в Австралии, где на него пока есть спрос.