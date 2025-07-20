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Роман Копылов — Пауло Коста, UFC 318, разбор боя, итоги поединка, карьера Романа Копылова, стиль, проблемы, причины поражения

Копылов упёрся в «потолок»? Бой со скандальным бразильцем обернулся разочарованием
Сергей Сорокин
Копылов упёрся в «потолок»?
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Роман может потеряться в топовом дивизионе.

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане, США, на арене «Смути Кинг-центр» состоялся грандиозный номерной турнир – UFC 318. Российский боец Роман Копылов получил место в соглавном событии. Его соперником стал топовый бразилец – Пауло Коста. Правда, в последнее время скандальный южноамериканец откровенно проваливался.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста (W) — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Окончено
UD
Роман Копылов

Но бой обернулся трагедией для россиянина. Копылов не смог справиться с соперником, уступил единогласным решением судей. И, что самое грустное, вердикт был совершенно справедливым. А также подвесил важный вопрос. Роман застопорился ещё на подходе к топ-10. Выше конкуренция выглядит ещё более серьёзной. Так готов ли Копылов вообще к таким испытаниям?

Собрали все самые яркие события турнира:
UFC 318: Порье проиграл последний бой в карьере. Пояс BMF — у Холлоуэя
UFC 318: Порье проиграл последний бой в карьере. Пояс BMF — у Холлоуэя

Копылов делал ставку на свою ударку на протяжении всей карьеры. Однако в этот раз просто потерялся. А ведь Коста подходил к поединку не в лучшем состоянии. В пяти предыдущих боях он одержал всего лишь одну победу. Казалось, что для Романа это идеальный шанс добиться мощного продвижения по рейтингу. Но в итоге россиянин откровенно растворился на фоне бразильца. Перевес по количеству ударов был в пользу Пауло, причём с большим преимуществом – 102:48. Более того, на протяжении всего поединка казалось, что Копылов может просто улететь в нокаут. Слишком уж грамотно действовал Коста.

А Роман… действовал слишком прямолинейно. Конечно, в его руках есть тот самый «динамит». Иначе многочисленные досрочные победы не случались бы по ходу профессиональной карьеры. Однако именно этот поединок продемонстрировал, что даже действительно топовым ударникам нужен креатив. Его откровенно не хватало, ко всем выпадам, по ощущениям, Коста был просто готов. Поэтому максимально уверенно стоял на ногах, опасных ситуаций не допускал. На этом фоне было очень грустно наблюдать за тем, как Копылова «болтает», качает из стороны в сторону.

Роман Копылов и Пауло Коста

Роман Копылов и Пауло Коста

Фото: Cooper Neill/Getty Images

У Романа страдало всё. Была отбита передняя нога, постоянно проседал корпус. И быстро стало понятно, что поездки на подготовку в Дагестан не сработали. Копылов даже не смог утянуть соперника в борьбу. И это при том, что Пауло никогда не славился умением работать в партере. Но Роман продолжал стоять на ногах и искать свой шанс. Да, всегда можно рассчитывать на то, что тот самый удар всё-таки случится – поставит финальную точку. И всё-таки для сражения с более топовой оппозицией этот геймплан может оказаться ещё более провальным.

Напомним, Косту перебивали Исраэль Адесанья, Марвин Веттори, Роберт Уиттакер, Шон Стрикленд. И если Копылов не оставил мечту о чемпионском поясе, с ними придётся повстречаться. Пока сложно представить, что Роман сможет превзойти их в стойке. Каждый – максимально неприятный, обладающий собственным уникальным стилем. И нужно понимать, что против них совершенно точно придётся что-то выдумывать. А Копылов продемонстрировал, что он является довольно прямолинейным ударником, дополнительные планы у которого пока отсутствуют.

У Романа почти ничего не получалось:
Не хватило опыта. Копылов без шансов проиграл топовому бразильцу
Не хватило опыта. Копылов без шансов проиграл топовому бразильцу

При этом россиянину уже 34 года – его нельзя называть молодым. Побеждать и набирать обороты нужно прямо здесь и сейчас. А каждая осечка сильно отбрасывает от титульной гонки в классном дивизионе. Видимо, своего «потолка» Копылов, к сожалению, уже достиг.

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