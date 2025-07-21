Пётр Ян и Шара Буллет возвращаются на UFC в Абу-Даби. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств новые противостояния и турниры. UFC снова порадует фанатов ММА большим ивентом: после UFC 318 лига проведёт турнир в Абу-Даби, где выступит много российских бойцов. Ну и, конечно, не обойдётся неделя без профессионального бокса.

26 июля. Пётр Ян — Маркус Макги

В главном карде турнира UFC в Абу-Даби состоится очередной поединок бывшего чемпиона в легчайшем весе Петра Яна. Россиянин не получил реванш с Мерабом Двалишвили и решил принять бой с 13-м номером рейтинга Маркусом Макги. Конечно, это большой риск для Петра, но Ян доказывает, что готов биться с любым соперником. Макги — достаточно возрастной, однако при этом жёсткий боец, который любит зарубиться в стойке. И это только на руку Петру, который является одним из лучших ударников в дивизионе.

26 июля. Саид Нурмагомедов — Брайс Митчелл

На турнире UFC в Абу-Даби большой поединок получил российский боец член команды Хабиба Нурмагомедова Саид Нурмагомедов. Представитель легчайшего веса имеет возможность попасть в рейтинг UFC: Саид проведёт бой с 15-м номером лиги Брайсом Митчеллом. В промоушене Нурмагомедов выступает с 2018 года и имеет рекорд 7-3. Да, последние поединки были не самыми удачными, Саид выиграл только один бой из трёх, но при этом лига даёт ему аванс и поединок за попадание в рейтинг против опытного Брайса Митчелла.

Саид Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

26 июля. Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио

В ОАЭ выступит и главный «пират» UFC Шарабутдин Магомедов. Шара выйдет в октагон после первого поражения в карьере, которое он потерпел от Майкла Пейджа. UFC даёт Буллету возможность реабилитироваться: в соперниках у него будет стилистически удобный канадец Марк-Андре Баррио. Баррио любит рубиться в стойке, 11 побед из 17 одержал нокаутами, при этом из девяти поражений три он тоже потерпел нокаутами. Так что для яркого ударника Магомедова это отличный шанс одержать убедительную победу и вновь громко заявить о себе.

26 июля. Никита Крылов — Богдан Гуськов

В рамках турнира UFC в Абу-Даби состоится поединок двух топовых полутяжеловесов. Россиянин Никита Крылов разделит клетку с копией Энтони Смита из Узбекистана Богданом Гуськовым. Крылов выходит закрывать поражение от бывшего претендента на пояс UFC Доминика Рейеса, а вот Гуськов, напротив, набрал хороший ход и идёт на серии из трёх побед, так что поединок на бумаге обещает быть крайне интригующим.

26 июля. Муслим Салихов — Карлос Леал

В предварительном карде турнира UFC в ОАЭ тоже будет российское представительство. 41-летний Муслим Салихов был на грани увольнения из лиги, но одержал две победы подряд и набрал хороший ход. В Абу-Даби у него будет шанс продлить победную серию: он проведёт бой против бразильца Карлоса Леала, который дебютировал в UFC с поражения от другого россиянина Рината Фахретдинова.

26 июля. Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер

Возглавят турнир UFC в ОАЭ два топовых средневеса — Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер. Нидерландец перезагрузил карьеру после двух поражений от Анатолия Малыхина в ONE и стремительно покоряет UFC. Ренье одержал три победы в трёх поединках, причём в последнем бою финишировал главного американского борца UFC Бо Никала. Теперь нидерландец получил самый серьёзный вызов на данном этапе карьеры в виде опытнейшего Роберта Уиттакера. Австралиец возвращается после тяжёлого поражения от Хамзата Чимаева, но при этом у него колоссальный опыт: Роберт за свою карьеру дрался со всеми топами UFC. Так что отдавать победу де Риддеру он точно не намерен.

Ренье де Риддер Фото: Josh Hedges/Getty Images

В ночь с 26 на 27 июля. Ксандер Зайас — Хорхе Гарсия

В США пройдёт масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира состоится поединок за вакантный пояс WBO в первом среднем весе. Его оспорят Ксандер Зайас и Хорхе Гарсия. Пояс стал вакантным после того, как Себастьян Фундора принял решение в пользу реванша с Тимом Цзю вместо обязательной защиты титула. Тогда в организации лишили американца пояса и сделали его вакантным. Непобеждённый Ксандер Зайас, с которым должен был боксировать Фундора, выглядит фаворитом, но против него выходит мощный нокаутёр Хорхе Гарсия, у которого в карьере 26 досрочных побед — ожидать от этого поединка можно чего угодно.