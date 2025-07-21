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Петр Ян — Маркус Макги, Шара Буллет — Баррио, UFC on ABC 9, 26 июля 2025 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, live

UFC on ABC 9: последний шаг Яна к титульнику, Шара Буллет идёт закрывать поражение. LIVE
Яхья Гасанов
Пётр Ян — Маркус Макги, Шара Буллет — Баррио
Комментарии
В карде также бои Крылова, Салихова и Саида Нурмагомедова.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный. Главное событие вечера — бой экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера с Ренье де Риддером.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер
27 июля 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Ренье де Риддер

В рамках соглавного события турнира в октагон возвращается Пётр Ян. Россиянин встретится с Маркусом Макги, занимающим 13-е место в рейтинге легчайшего веса.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

Также очередной бой проведёт Шарабутдин Магомедов. Шара ранее потерпел первое поражение в карьере, выпал из рейтингов, а теперь сразится с Марком-Андре Баррио.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 22:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Марк-Андре Баррио

Саид Нурмагомедов встретится с Брайсом Митчеллом, который спускается в легчайший вес.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов
26 июля 2025, суббота. 22:30 МСК
Брайс Митчелл
Не началось
Саид Нурмагомедов

Никита Крылов будет защищать место в топ-10 в рейтинге полутяжёлого веса и встретится с Богданом Гуськовым.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Богдан Гуськов
26 июля 2025, суббота. 20:40 МСК
Никита Крылов
Не началось
Богдан Гуськов

Также на турнире в Абу-Даби выступит Король кунг-фу Муслим Салихов. Он будет биться с бразильцем Карлосом Леалом.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Муслим Салихов — Карлос Леал
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Муслим Салихов
Не началось
Карлос Леал

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Не совершает ли Ян ошибку?
Пётр Ян отказался сидеть в очереди за поясом. Большая ошибка?
Пётр Ян отказался сидеть в очереди за поясом. Большая ошибка?
Где смотреть турнир UFC с боями Яна и Шары Буллета Дата и время турнира UFC с боем Шара Буллет — Марк-Андре Баррио Полный кард турнира UFC с боем Пётр Ян — Маркус Макги
Live Яхья Гасанов

👌🏽 Пётр Ян высказался о возможных реваншах с О’Мэлли и с Двалишвили

«Для меня нет точной принципиальности, Шон это будет или Мераб. Безусловно, если не говорить о поясе, мне хотелось бы с ними подраться ещё раз, проверить свои силы. Но такой задачи, чтобы я прям хотел провести с ними реванш, нет», — сказал Ян в интервью пресс-службе Gorilla Fighting Energy.

13:31 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC с боями Яна и Шары Буллета

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ABC 9 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

13:31 Яхья Гасанов

🤔 Ян получит титульник в случае победы?

Пётр идёт на серии из двух побед над Сонг Ядонгом и Дейвисоном Фигейреду. В теории Ян уже мог претендовать на титульник, но, скорее всего, его обойдёт Кори Сэндхаген. Однако если Пётр будет на серии из трёх побед, то его позиции в гонке только укрепятся и он может требовать реванш с Двалишвили.

13:31 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC с боем Шара Буллет — Марк-Андре Баррио

Турнир UFC on ABC 9 пройдёт 26 июля в Абу-Даби, ОАЭ на «Etihad Arena». Начало турнира — в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 22:00 по мск.

13:30 Яхья Гасанов

❌ В карде должен был быть бой Мовсара Евлоева

Россиянин должен был биться в соглавном событии с дебютантом промоушена Аароном Пико. Бой был бы пятираундовым. Поединок отменили за две недели до турнира из-за проблем со здоровьем у Евлоева. Теперь бой могут перебронировать на UFC 319, который пройдёт в августе.

13:30 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC с боем Пётр Ян — Маркус Макги

Основной кард:

Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер;
Пётр Ян — Маркус Макги;
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио;
Асу Алмабаев — Хосе Очоа;
Никита Крылов — Богдан Гуськов.

Предварительный кард:

Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;
Муслим Салихов — Карлос Леал;
Дэйви Грант — Дэ’Мон Блэкшир;
Аманда Рибас — Табата Риччи;
Ибо Аслан — Билли Элекана;
Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен;
Мартин Будай — Маркус Алмейда.

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