UFC on ABC 9: последний шаг Яна к титульнику, Шара Буллет идёт закрывать поражение. LIVE

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26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный. Главное событие вечера — бой экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера с Ренье де Риддером.
В рамках соглавного события турнира в октагон возвращается Пётр Ян. Россиянин встретится с Маркусом Макги, занимающим 13-е место в рейтинге легчайшего веса.
Также очередной бой проведёт Шарабутдин Магомедов. Шара ранее потерпел первое поражение в карьере, выпал из рейтингов, а теперь сразится с Марком-Андре Баррио.
Саид Нурмагомедов встретится с Брайсом Митчеллом, который спускается в легчайший вес.
Никита Крылов будет защищать место в топ-10 в рейтинге полутяжёлого веса и встретится с Богданом Гуськовым.
Также на турнире в Абу-Даби выступит Король кунг-фу Муслим Салихов. Он будет биться с бразильцем Карлосом Леалом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
👌🏽 Пётр Ян высказался о возможных реваншах с О’Мэлли и с Двалишвили
«Для меня нет точной принципиальности, Шон это будет или Мераб. Безусловно, если не говорить о поясе, мне хотелось бы с ними подраться ещё раз, проверить свои силы. Но такой задачи, чтобы я прям хотел провести с ними реванш, нет», — сказал Ян в интервью пресс-службе Gorilla Fighting Energy.
Где смотреть турнир UFC с боями Яна и Шары Буллета
Посмотреть трансляцию турнира UFC on ABC 9 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 Ян получит титульник в случае победы?
Пётр идёт на серии из двух побед над Сонг Ядонгом и Дейвисоном Фигейреду. В теории Ян уже мог претендовать на титульник, но, скорее всего, его обойдёт Кори Сэндхаген. Однако если Пётр будет на серии из трёх побед, то его позиции в гонке только укрепятся и он может требовать реванш с Двалишвили.
Дата и время турнира UFC с боем Шара Буллет — Марк-Андре Баррио
Турнир UFC on ABC 9 пройдёт 26 июля в Абу-Даби, ОАЭ на «Etihad Arena». Начало турнира — в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 22:00 по мск.
❌ В карде должен был быть бой Мовсара Евлоева
Россиянин должен был биться в соглавном событии с дебютантом промоушена Аароном Пико. Бой был бы пятираундовым. Поединок отменили за две недели до турнира из-за проблем со здоровьем у Евлоева. Теперь бой могут перебронировать на UFC 319, который пройдёт в августе.
Полный кард турнира UFC с боем Пётр Ян — Маркус Макги
Основной кард:
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер;
Пётр Ян — Маркус Макги;
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио;
Асу Алмабаев — Хосе Очоа;
Никита Крылов — Богдан Гуськов.
Предварительный кард:
Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;
Муслим Салихов — Карлос Леал;
Дэйви Грант — Дэ’Мон Блэкшир;
Аманда Рибас — Табата Риччи;
Ибо Аслан — Билли Элекана;
Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен;
Мартин Будай — Маркус Алмейда.