Первая трилогия в карьере или дебют в ММА? Что дальше для Усика

В ночь на 20 июля в Лондоне на «Уэмбли» Александр Усик во второй раз объединил все пояса в супертяжёлом весе и стал абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе. Кроме того, он успешно закрыл третью дилогию подряд — если Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри Усик побеждал решениями, то Дюбуа был дважды нокаутирован. Причём во второй раз это получилось в разы легче, чем два года назад.

Усик задолго до боя говорил, что ему осталось провести два поединка — реванш с Дюбуа и ещё какой-нибудь бой практически с кем угодно. В числе вариантов фигурировал даже экс-чемпион UFC Алекс Перейра. Сразу после победы над Дюбуа разумеется был поднят вопрос, что дальше, и ничего конкретного Александр не ответил: «Может, Тайсон Фьюри? Может, у нас есть три варианта: Дерек Чисора, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа? А может, Джозеф Паркер? Слушайте, сейчас не могу сказать. Потому что хочу вернуться домой».

Но за Усика говорили другие люди. Например, промоутер Фрэнк Уоррен выдал свой инсайд: «Насколько я знаю, WBO уже постановила, что Усик должен провести обязательную защиту против Джозефа Паркера. Так что пришло время Паркера».

Турки Аль аш-Шейх внезапно заявил, что хочет увидеть бой Усика против юного Мозеса Итаумы, которому скоро предстоит самая серьёзная проверка в карьере в лице Диллиана Уайта. Тайсон Фьюри уже бронирует дату для трилогии в апреле и напоминает, что на самом деле он выиграл первые два боя у Усика, и все это знают. А Джейк Пол и вовсе призывает Александра провести бой по правилам ММА и даже успел провести битву взглядов с абсолютным чемпионом в супертяжах.

Битва взглядов Джейка Пола и Александра Усика Фото: Bradley Collyer/Getty Images

Что из всего этого наиболее реально? Для начала обратимся к обязательным претендентам на титул. Есть временный чемпион WBO Джозеф Паркер (сейчас его очередь), есть обязательный претендент по линии IBF Дерек Чисора — единственный британец в супертяжах, с кем Усик ограничился лишь одним боем, а не дилогией, есть временный чемпион WBC Агит Кабайел и, наконец, Фабио Уордли, обладающий временным титулом WBA.

Со спортивной точки зрения хорошие вызовы — Кабайел и Паркер, набравшие отличные обороты и заставившие с собой считаться. Но Усик без проблем откажется от одного из поясов, как уже делал это после первого боя с Фьюри. Такой вариант исключать нельзя. С учётом того, что Александр находится на закате карьеры, у него нет большого желания принимать бои с бойцами новой волны. К тому же он только что «переехал» человека, которого считали будущим супертяжёлого веса. Доказывать ему нечего, и на его наследии отказ от боёв с Кабайелом и Паркером никак не скажется. Ну а про Итауму и говорить не стоит — ему ещё очень рано принимать такие бои.

Александр Усик Фото: Bradley Collyer/Getty Images

Гораздо более реальными выглядят варианты провести трилогию с Энтони Джошуа или, что гораздо более вероятно, Тайсоном Фьюри. Тут на кону точно будут огромные суммы, и Усик от этих боёв не откажется. Даже после поражений Фьюри и Джошуа остаются суперзвёздами, шикарно продающими бои и привлекающими к себе внимание. Если уходить, то с победой над одним из этих боксёров и с жирным чеком, который будет гарантирован.

Самый экзотичный вариант — Джейк Пол. Но тут есть нюанс – вряд ли получится поставить на кон пояса. Однако блогеру это не очень интересно, он идёт за всеми во всех весовых категориях, а конкретно Усику предлагает встретиться по правилам ММА. Это не похоже на оптимальный вариант, но он абсолютно точно может принести деньги, которые примерно сопоставимы с гонорарами за Джошуа и Фьюри. Возможно, Усик не примет бой с Полом в смешанных единоборствах сейчас, однако вполне может, например, закрыть в 2026 году трилогию с Фьюри и уйти из бокса, чтобы подраться в ММА. Два хайповых боя, два больших чека.

На данном этапе самым вероятным шагом для Усика выглядит всё же третий бой с Фьюри. Спортивной составляющей тут немного, но это всё равно привлечёт в разы больше внимания, чем бои Усика с Кабайелом и Паркером вместе взятые. Сейчас Александр возьмёт паузу, однако, вероятно, к концу года мы услышим новости о следующем бое, а ещё вероятнее, что до этого момента Усик лишится как минимум одного из поясов.